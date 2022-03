Polizeibeamte und mutmaßliche Huachicoleros sahen sich in Hidalgo mit Schüssen konfrontiert

Die Polizei aus San Agustín Tlaxiaca, Hidalgo, und der mutmaßliche Huachicoleros stießen am Morgen des Montag, dem 28. März, in der Gemeinde El Huizache mit Schusswaffen zusammen, als uniformiertes Personal Patrouillen in der Stadt durchführte.

Die Polizeibeamten wurden angeblich von einer Gruppe von rund 10 Personen angegriffen, nachdem sie einen weißen Chevrolet Express-Van gesichert hatten, der als gestohlen gemeldet worden war und vermutlich an Ort und Stelle verlassen worden war.

Nachdem die uniformierten Männer den Angriff des mutmaßlichen Huachicoleros bemerkt hatten, der lange und kurze Waffen sowie taktische Ausrüstung trug, reagierten sie auf die Aggressoren, die an Bord von Fahrzeugen flohen. Die Behörden aller drei Regierungsebenen führten eine Sicherheitsoperation durch, um die für den Angriff Verantwortlichen zu finden.

Die mutmaßlichen Huachicoleros haben angeblich die uniformierten Männer angegriffen, um sie zu vertreiben, als sie auf dem Weg waren, ein Privathaus zu durchsuchen, in dem illegal Kohlenwasserstoffe beschlagnahmt wurden.

Hidalgo ist der Staat, in dem Huachicoleo die höchste Aktivität aufweist (Foto: Cuartoscuro)

In der Gemeinde Cuautepec, etwa sechs Kilometer vom Ort der Konfrontation entfernt, sorgten die Behörden für eine heimliche Beschlagnahme in einer Hütte in einer ländlichen Gegend der Stadt.

Die Durchsuchung des Grundstücks wurde auf Anordnung eines Richters durchgeführt, da Ermittlungsbeamte Beweise für das Vorhandensein von Huachicoleo-Aktivitäten an diesem Ort vorgelegt hatten. Die Behörden sicherten 2.100 Liter Kohlenwasserstoffe im Haus und Schläuche, die an Pipelines von Petroleos Mexicanos (Pemex) angeschlossen waren, für die angebliche Gewinnung von Kohlenwasserstoffen.

Mitarbeiter des Generalstaatsanwalts des Bundesstaates Hidalgo (FGE), der Ministerpolizei, Experten und Mitglieder der mexikanischen Armee nahmen an der Operation teil, bei der 28 Fässer mit jeweils 200 Litern sowie 500 Meter Schläuche beschlagnahmt wurden, die das Gebäude mit dem Kohlenwasserstoff-Rohrleitungen.

Sowohl die versicherten Güter als auch die Kohlenwasserstoffe wurden der Staatsanwaltschaft der örtlichen Staatsanwaltschaft als Teil der Beweise für die Ermittlungsmappe zur Verfügung gestellt, die zuvor für den Fall geöffnet wurde. Es wurde berichtet, dass niemand wegen der Ereignisse verhaftet wurde.

Der Kampf gegen Huachicol hinterlässt mehr als 136 Milliarden Pesos (Foto: PMT)

Am 23. März berichtete General Luis Crescencio Sandoval, Leiter des Ministeriums für nationale Verteidigung (Sedena), dass Hidalgo der Staat ist, in dem der größte Treibstoffdiebstahl herrscht, eine Aktivität, die als Huachicol bekannt ist.

Nach Angaben des Beamten wurden im Februar neun Verhaftungen wegen Verbrechen aus Huachicol vorgenommen, zusätzlich zur Versicherung von 974.331 Litern Kohlenwasserstoffen und 177 geheimen Schüssen wurden gefunden, was zur Sicherung von drei Standorten und 23 Fahrzeugen führte.

General Crescencio Sandoval hob hervor, dass 3,80 Sedena-Elemente derzeit in Vollzeit für die Bekämpfung von Huachicol eingesetzt werden und neun Petroleos Mexicanos-Pipelines mit Sicherheit versorgen.

Präsident Andrés Manuel López Obrador seinerseits sagte, dass dank Maßnahmen gegen Huachicol rund 136 Milliarden Pesos eingespart wurden, eine größere Zahl für den Hilfsfonds für ältere Menschen.

„Indem wir Huachicol nicht zugelassen haben, haben wir 136.000 Millionen Pesos gespart. Wie viel ist das? Es ist mehr als wir für die Rente für ältere Erwachsene in einem Jahr ernennen, was übrigens die Verpflichtung eingegangen ist, dass sie erhöht werden „, sagte der Präsident.

