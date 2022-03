Pedro Castillo und 10 seiner Sätze im Kongress: „Es ist, als ob Paula foult und Elena bestraft wird“

Der Präsident von Peru, Pedro Castillo, stellte heute Nachmittag seine Verteidigung gegen den Antrag von Vakanz des Präsidenten präsentiert von einem Oppositionssektor von Kongress der Republik, über den heute diskutiert und abgestimmt wird. Das Staatsoberhaupt traf in Begleitung der Außenminister César Landa, des Wohnungsbaus, Geiner Alvarado, des Verkehrs, Nicolás Bustamante, der Kultur, Alejandro Salas, der Justiz Felix Chero und der Verteidigung, José Gavidia, in die Kammer ein. Bei seiner Ankunft im Parlament erhielt er Grüße vom Leiter des Ministerkabinetts, Aníbal Torres.

Dies sind einige der Sätze, die der Präsident heute Nachmittag in seiner kurzen Rede vor dem Kongress hinterlassen hat.

- „Ich werde niemals eine saubere Legalität machen und werde weiterhin mit all meiner Kraft kämpfen, um die Institutionalität zu festigen“.

- „In diesen Monaten habe ich mich mit meinen Leuten getroffen, ich habe ihre Zuneigung und Anerkennung gespürt. Ich habe auch sehr scharfe Beschwerden und Kritik an meinem Management gehört, denen ich zuhöre und die ich mit Demut akzeptiere.“

- „Die beworbene Stelle ist auf eine dauerhafte moralische Arbeitsunfähigkeit zurückzuführen. Jeder weiß, dass es kein einziges Element enthält, das es gültig unterstützt, da es sich um eine Zusammenstellung von Versionen eines Sektors der Presse handelt.“

- „Ich frage, wie ist es möglich, dass ich die Handlungen Dritter beschuldigen und bestrafen soll? Es ist, als ob Paula foult und Elena bestraft wird.“

- „Eine Tatsache, die große Aufmerksamkeit erregt hat, ist außerdem, dass der Antrag hauptsächlich unter Berücksichtigung voreingenommener, widersprüchlicher und nicht bestätigter journalistischer Berichte verfasst wurde.“

- „Dieser Antrag ist das beste Beispiel dafür, wie es dem Medienprozess gelungen ist, einen Antrag auf freie Stelle zuzulassen.“

- „Peruaner, lassen Sie uns zusammenarbeiten, um die wahren Feinde des Heimatlandes zu bekämpfen. Korruption, Armut, Diskriminierung, Ungleichheit, Unsicherheit der Bürger und Gewalt gegen Frauen sind nur einige davon.“

- „Heute Nachmittag werde ich von Ihnen beurteilt. Entgegen der Ankündigung meiner Kritiker habe ich persönlich meine Verteidigung ausgeübt, gestärkt durch die Wahrheit, die ich aufdecken werde.“

- „Die Ablehnung dieses Antrags auf freie Stelle bedeutet nicht, dass die Probleme nicht weiter untersucht werden. Ganz im Gegenteil. Wir sind bereit, weiterhin mit den einschlägigen Untersuchungen und Stellen zusammenzuarbeiten.“

- „Kongressabgeordnete, ich bitte Sie, für Demokratie zu stimmen, für Peru zu stimmen, gegen Instabilität zu stimmen.“

REAKTIONEN

Es war der Satz von Elena und Paula, der auf Twitter Reaktionen auslöste. Hier sind einige von ihnen.

Twitter Reaktionen auf Pedro Castillos Satz.

VERTEIDIGUNG VON LEER

Präsident Castillo ordnete die 20 Punkte des Antrags auf freie Stelle in vier Teile ein, um auf die Vorwürfe zu reagieren:

Erstens wurde der Auftrag auf der Grundlage von Fakten erstellt, die bereits in dem vorherigen Antrag erörtert wurden, der im vergangenen Dezember eingereicht wurde und die nicht zugelassen wurden. Daher erklärte der Präsident, dass es keinen Sinn macht, dieselben Argumente erneut zu verwenden, da dies gegen das Recht verstößt, nicht zweimal für dieselbe Handlung strafrechtlich verfolgt zu werden.

Zweitens bezieht es sich auf Ereignisse, an denen Dritte teilnehmen. In diesem Zusammenhang stellte das Staatsoberhaupt in Frage, wie es möglich sei, dass er beabsichtige, ihn für das Handeln Dritter zu beschuldigen und zu bestrafen.

Drittens weist der Antrag auf Tatsachen hin, die sowohl in der Staatsanwaltschaft als auch im Parlament selbst untersucht werden. „Wie konnte es unter Verwendung dieser Fakten sanktioniert werden, ohne dass sie überhaupt bestätigt wurden“, fragte der Präsident.

Viertens enthält das Dokument einen Bericht über neue Fakten, die nicht für eine freie Stelle in Frage kommen. In diesem Zusammenhang bekräftigte das Staatsoberhaupt, dass er nicht über solide Beweise und Elemente verfügt und hauptsächlich auf der Grundlage von Medienversionen entwickelt wurde.

