Oscar 2022: Warum haben sie sich an Eduardo Yáñez erinnert, nachdem Will Smith Chris Rock geschlagen hatte

Die Oscar-Verleihung 2022, die erste Person nach ihrer Suspendierung aufgrund der COVID-19-Pandemie, hinterließ unvergessliche Momente. Schauspieler, die die Statuette zum ersten Mal gewinnen, überraschen in einigen Kategorien, aber jeder wird diese Gala aufgrund einer Tatsache, die aus dem Drehbuch von La Academia stammt, nie vergessen.

Will Smith, ein renommierter Schauspieler, der seinen ersten Oscar für seine Rolle in dem Film King Richard: A Winning Family gewann, schlug dem Komiker Chris Rock ins Gesicht, nachdem dieser mit dem Alopezie erlitt Smiths Frau Jada Pinkett Smith, bevor sie den Gewinner des Best Documentary Award überreichte.

Dieser unangenehme Moment wurde live im Fernsehen übertragen, obwohl sie in einigen Ländern die Diskussion nach dem Putsch zensierten. Der Dialog zwischen den beiden begann jedoch in sozialen Netzwerken zu zirkulieren und die Bitte, die Will Smith unter Beleidigungen an Rock richtete:

Die Internetnutzer reagierten sofort auf einen Schlag mitten in der Zeremonie. Einige begrüßten die Art und Weise, wie er seine Frau verteidigte, andere stimmten der heftigen Reaktion des Schauspielers nicht zu. Obwohl sie sich alle auf etwas einig waren: Jada Pinkett wegen ihres Aussehens und der Alopezie, die sie erleidet, beleidigt zu haben.

Ein anderer Social-Media-Sektor verpasste nicht den Moment, um sich an ein ähnliches Ereignis zu erinnern, sondern nahm die notwendigen Entfernungen mit dem mexikanischen Schauspieler Eduardo Yáñez in der Hauptrolle gegen einen Reporter während eines roten Teppichs.

An diesem Tag, im Oktober 2017, schlug er während der Präsentation des Pantaya-Filmdienstes in Los Angeles, Kalifornien, den Unterhaltungsjournalisten Paco Fuentes, der an der Sendung El Gordo y la Flaca teilnahm, die im Univision-Netzwerk ausgestrahlt wurde.

Yáñez reagierte darauf, dass Fuentes ihn zu einem Vorfall befragte, den sein Sohn in den Vereinigten Staaten mitgespielt hatte. Der junge Mann eröffnete ein Konto auf einer Spendenplattform, um mit Geld für die Reparatur seines Autos nach einem Unfall unterstützt zu werden.

„Wenn du dir solche Sorgen um meinen Sohn machst, schickst du ihm das Geld, Mann, oder du sagst es ihm“, antwortete der genervte Schauspieler.

„Die Leute sind diejenigen, die sich Sorgen machen“, sagte der Reporter, was eine heftigere Reaktion des Schauspielers auslöste. „Das ist Scheiß*, das sagst du, damit die Leute auf das eingehen, was ihnen egal ist“, sagte Yáñez kurz bevor er den Reporter schlug.

Der Vorfall verursachte große Kontroversen, und obwohl sich Yáñez kurz nach der Entschuldigung von Yáñez auf Twitter entschuldigte, brachen die Memes aus und Fuentes beschloss, ein Rechtsverfahren einzuleiten, das er 2020 gewann und mit dem er eine große Summe Geld als Wiedergutmachung erhielt der Yañez-Putsch.

In diesem Zusammenhang erinnerten sich die Menschen an diesen Moment und verglichen ihn mit dem, was bei den Oscars 2022 passiert ist. Zwischen Memes und Witzen waren digitale Plattformen voller Erinnerungen. Einige wiesen sogar darauf hin, dass Yáñez stolz auf diesen Schlag sein würde, der das von Chris Rock getragene Mikrofon zum Rumpeln brachte.

Aus Neugier erwähnten sie auch den Schauspieler Eugenio Derbez, der dank CODAS Sieg als bester Film eine Statuette gewann , war bei beiden Veranstaltungen anwesend. Mit Yáñez's Ohrfeige war er genau hinter dem Moment; während Smiths Putsch war er im Publikum gemischt.

Das Programm Se Vale, das auf Televisa ausgestrahlt wurde, ging auch in die Witze der Menschen ein, da sie sich daran erinnerten, dass bei der Produktion bei jeder Gelegenheit, bei der ein Gast einen schweren Unfall erlitt, das Lied „Arremangala, repujala“ für die Moderatoren zum Tanzen spielte, eine Situation, die sich im Oscars 2022.

