Oscar 2022: So reagierte Eugenio Derbez nach dem Preis für den besten Film für „Coda“

Eugenio Derbez, ein mexikanischer Schauspieler, Drehbuchautor und Produzent, der einen sehr wichtigen Platz in der Hollywood-Filmindustrie eingenommen hat, veröffentlichte mitten in der Feier seines Triumphes bei den letzten Oscars 2022 einen aufregenden Tweet.

Sichtbar zufrieden mit dem Sieg lud er das Video des Augenblicks in soziale Netzwerke hoch, als Lady Gaga und Liza Minelli die Kategorie des besten Films präsentierten, der nach dem Öffnen des Umschlags enthüllte, dass es nichts weniger als CODA war, der Film, an dem er teilnahm.

„Lang lebe Mexiko!!! , heute Abend war der Gewinner Aufnahme. Es lebe die Kunst des Kinos. CODA hat gezeigt, dass man auch ohne große Namen oder Budget immer Geschichte schreiben kann, aber sein ganzes Herz hineinlegt „, schrieb er in der nächsten Veröffentlichung.

Eugenio Derbez feierte den Sieg von „Coda“ bei den Oscars 2022

Es ist jedoch nicht die erste große Auszeichnung, die sie erhalten haben. In der Nacht des 27. Februar wurden die Actors Guild Awards (SAG Awards) vom Barker Hangar in Santa Monica, Kalifornien, verliehen. Dort schrieb Eugenio Derbez Geschichte, indem er dank seiner Teilnahme am Film CODA (2021) seinen ersten SAG-Preis gewann.

Der mexikanische Schauspieler gewann zusammen mit seinen Teamkollegen Troy Kotsur, Emilia Jones, Marlee Matlin und Daniel Durant dank ihrer Teilnahme an dem Film unter der Regie von Sian Heder ihren ersten gemeinsamen SAG-Preis in der Kategorie der besten Besetzung eines Films.

CODA ist eine englischsprachige Adaption des französischen Films The Bélier Family von 2014 unter der Regie von Éric Lartigau. Obwohl Derbez stolz auf die Rolle ist, die er in dieser Produktion gespielt hat, hatte er nicht erwartet, für seine Rolle im Film nominiert zu werden. Er ist jedoch stolz darauf, Teil dieses großartigen Projekts gewesen zu sein, das bereits auf anderen internationalen Filmfestivals ausgezeichnet wurde.

In diesem Film, der den Oscar für den besten Film gewann, spielt der 60-jährige Schauspieler Bernardo Villalobos (Mr. V), einen talentierten Musiklehrer, der Klavier spielt und seinen Schüler Ruby Ross, die Tochter gehörloser und dummer Eltern, motiviert, sich ihren Traum, Sängerin zu werden, zu erfüllen.

Informationen in der Entwicklung...