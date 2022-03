Oscar 2022: Hat Chris Rock Anklage gegen Will Smith erhoben, nachdem er vom Schauspieler angegriffen worden war? Die Behörden haben bereits gesprochen

An diesem Sonntag, dem 27. März, erlebten die Teilnehmer, die sich im Dolby Theatre in Los Angeles versammelten, einen der peinlichsten Momente in der Geschichte der Oscars. Will Smith stand von seinem Platz auf, näherte sich der Bühne und schlug vor allem Chris Rock hart, der es wagte, Jada Pinketts Alopezie zu verspotten. Wie Sie sich erinnern, hat die Schauspielerin offen über ihre Krankheit gesprochen, aber akzeptiert, dass dies ein ziemlich heikles Thema für sie ist.

Obwohl es wahr ist, gibt es viele, die die Haltung des Sängers befürworten, lehnt ein anderer die Gewalt ab, die Smith gegen Rock ausgeübt hat. Dies hört jedoch nicht auf, da die Aggression von allen gesehen wurde und der Komiker über genügend Waffen verfügt, um gegen den Protagonisten von König Richard Anklage zu erheben und eine schwere Sanktion für ihn zu fordern.

Was wird Chris Rock tun? Zu diesem Zweck haben wir bereits eine Antwort. Das Los Angeles Police Department berichtete, dass der Komiker bei dieser letzten Oscar-Gala keine Anklage gegen den Gewinner des besten Schauspielers erheben werde.

„Die betroffene Person hat sich geweigert, einen Polizeibericht einzureichen“, sagte die Behörde in einer Erklärung.

„Die Forschungseinrichtungen des LAPD sind sich eines Vorfalls zwischen zwei Personen während des Academy Awards-Programms bewusst. Der Vorfall beinhaltete, dass eine Person eine andere schlug „, kann man lesen.

„Die betroffene Person hat sich geweigert, einen Polizeibericht einzureichen. Wenn die beteiligte Partei zu einem späteren Zeitpunkt einen Polizeibericht wünscht, steht das LAPD zur Verfügung, um einen Ermittlungsbericht auszufüllen „, fügte er hinzu.

Rock seinerseits hat weder nach der Zeremonie noch über soziale Medien darüber gesprochen. Viel ist die Erwartung, die nach diesem Vorfall geweckt wird, der Will Smith-Fans und Filmliebhaber schockierte.

Wie Sie sich erinnern, hat Smith nicht nur Rock geschlagen, er schrie ihn auch an: „Halte den Namen meiner Frau aus dem Mund“, brachte das Publikum zum Schweigen und betäubte Chris, der seine Präsentation fortsetzte, ohne sich mehr auf Jadas Kahlheit zu beziehen.

WILL SMITH UND SEINE ENTSCHULDIGUNG, NACHDEM ER CHRIS ROCK

Will Smith entschuldigte sich bei der Akademie während seiner Dankesrede nach dem Oscar für den besten Schauspieler für den Film King Richard. Obwohl er sich nicht direkt auf den Vorfall bezog, in dem er vor Minuten die Hauptrolle gespielt hatte, hielt der Protagonist von König Richard eine emotionale Rede, die viel mit dem zu tun hatte, was passiert ist.

Anscheinend würden Smith und seine Familie nach der Krankheit, mit der Jada konfrontiert ist, keine gute Zeit haben. Daher ist es für die Smith Pinketts sensibel, das Thema zu berühren und mehr als Spott zu sein.

„Ich weiß, um das zu tun, was wir tun, müssen wir Missbrauch ertragen können. Du musst die Leute dazu bringen, verrückt nach dir zu reden. In diesem Geschäft muss man in der Lage sein, die Leute dazu zu bringen, Sie nicht zu respektieren „, sagte der Schauspieler unter Tränen.

„Du musst lächeln und so tun, als wäre das okay. Aber Richard Williams (sein Charakter in König Richard) und was ich liebe, was Denzel [Washington] mir vor ein paar Minuten gesagt hat: „Sei in deinen besten Momenten vorsichtig, dann kommt der Teufel zu dir“, fügte er hinzu.

Will Smith schloss mit einer Ansprache an die Akademie. Nachdem er sich entschuldigt hatte, hoffe er, dass er nächstes Jahr wieder eingeladen werde.

