Nach dem Angriff auf Chris Rock sagte Will Smith, dass „Gewalt giftig ist“: „Mein Verhalten war inakzeptabel“

Nach dem Angriff auf Chris Rock bei der Oscar-Verleihung, die um die Welt ging, sagte Will Smith, dass „Gewalt giftig ist“ und entschuldigte sich: „Mein Verhalten war inakzeptabel.“

„Gewalt in all ihren Formen ist giftig und zerstörerisch. Mein Verhalten bei den Academy Awards gestern Abend war inakzeptabel und unverzeihlich. Witze auf meine Kosten sind Teil des Jobs, aber ein Witz über Jadas Gesundheitszustand war zu viel für mich und ich reagierte emotional „, sagte er in einer Erklärung, die er in seinen sozialen Netzwerken veröffentlichte.

Die vollständige Botschaft:

Gewalt in all ihren Formen ist giftig und zerstörerisch. Mein Verhalten bei den Academy Awards gestern Abend war inakzeptabel und unverzeihlich. Witze auf meine Kosten gehören zum Job, aber ein Witz über Jadas Gesundheitszustand war mir zu viel und ich reagierte emotional.

Ich möchte mich öffentlich bei dir entschuldigen, Chris. Ich habe die Grenze überschritten und ich habe mich geirrt. Ich schäme mich und meine Handlungen waren kein Hinweis auf den Mann, der ich sein möchte. In einer Welt der Liebe und Güte gibt es keinen Platz für Gewalt.

Ich möchte mich auch bei der Akademie, bei den Produzenten der Show, bei allen Anwesenden und bei allen, die sie auf der ganzen Welt gesehen haben, entschuldigen. Ich möchte mich bei der Familie Williams und meiner Familie King Richard entschuldigen. Ich bedauere zutiefst, dass mein Verhalten eine großartige Reise für uns alle beeinträchtigt hat.

Ich bin in Arbeit.

Mit freundlichen Grüßen

Will

In der Entwicklung