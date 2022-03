Mehr als 30 Millionen Menschen wurden durch den Klimawandel vertrieben: Kann die globale Erwärmung gestoppt werden?

A city showing the effect of Climate Change

„Wir schlafen auf die Klimakatastrophe zu und können nicht mit dem Finger aufeinander zeigen, während der Planet brennt“, sagte António Guterres. Die Worte des Generalsekretärs der Vereinten Nationen sind der Auftakt zu dem Bericht, der am 4. April vom Zwischenstaatlichen Ausschuss für Klimaänderungen (IPCC) veröffentlicht wird.

In diesem Dokument werden Experten angeben, welche Verpflichtungen die Länder eingehen müssen, um die globale Erwärmung und ihre Folgen einzudämmen, die bereits dazu geführt haben, dass mehr als 30 Millionen Menschen auf der ganzen Welt ihre Häuser verlassen müssen, um in andere Gebiete zu ziehen.

Das Ziel war bereits gezogen, bis 2030 konnte die Temperatur des Planeten nicht um mehr als 1,5 º Celsius steigen. Aus diesem Grund besteht ein starker Druck, die globale Energiematrix zu ändern und fossile Brennstoffe zugunsten erneuerbarer Energien aufzugeben. „Die Länder könnten von der unmittelbaren Unzulänglichkeit der Versorgung mit fossilen Brennstoffen so stark verbraucht sein, dass sie Maßnahmen zur Reduzierung des Einsatzes fossiler Brennstoffe vernachlässigen oder vernachlässigen könnten“, warnte Guterres während des vom The Economist Magazins organisierten Gipfeltreffen für wirtschaftliche Nachhaltigkeit.

„Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen sorgt für gegenseitige Zerstörung“, warnte die Schlagzeile der UN

„Die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen sorgt für gegenseitige Zerstörung“, warnte die Schlagzeile der UN. Während festgestellt wird, dass „anstatt die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft auf die Bremse zu treten, jetzt die Zeit ist, tief in eine Zukunft der erneuerbaren Energien auf das Gaspedal zu treten“. „Auf diese Weise können wir das 1,5ºC-Ziel von der Intensivstation bis zum Aufwachraum retten“, bemerkte Guterres und stellte fest, dass das Erreichen dieses Ziels „eine Reduzierung der globalen Emissionen um 45% bis 2030 und die Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts erfordert“.

Die Punkte, auf die sich der Amtsinhaber der Vereinten Nationen konzentriert, wurden auf dem COP26-Klimagipfel vereinbart, der Ende 2021 in Glasgow, Schottland, stattfand. Den Experten zufolge gab es trotz der oben genannten Punkte keine wirkliche Verpflichtung der teilnehmenden Länder. „Wir schlafen auf die Klimakatastrophe zu. Unser Planet hat sich bereits auf 1,2 Grad erwärmt und wir sehen überall die verheerenden Folgen davon „, sagte Guterres.

In dem vor zwei Wochen vom IPCC veröffentlichten Bericht wurde festgestellt, dass die Hälfte der Weltbevölkerung in Gebieten lebt, die als von Klimakatastrophen gefährdet eingestuft sind. Trotz dieser Phänomene schätzen sie, dass fast 30 Millionen Menschen vertrieben wurden. Aus diesem Grund wollte der Chef der UNO darauf hinweisen, dass alle Nationen, unabhängig davon, ob sie sich entwickeln oder entwickeln, die vereinbarte Grenze einhalten: „Wir können nicht mit dem Finger aufeinander zeigen, während der Planet brennt.“

„Wir schlafen auf die Klimakatastrophe zu. Unser Planet hat sich bereits auf 1,2 Grad erwärmt und wir sehen überall die verheerenden Folgen davon „, sagte Guterres. (Getty)

Das Klima an einem „Wendepunkt“

Am 4. April wird das Zwischenstaatliche Gremium der Vereinten Nationen für Klimaänderungen (IPCC) den Bericht veröffentlichen, in dem eine Reihe von Schlüsseln zur Eindämmung der globalen Erwärmung dargelegt werden. Es ist so, dass das Ziel von 1,5 °C immer näher rückt, ebenso wie die Frist: 2030. Bei der Übermittlung dieses Dokuments werden nicht nur Experten anwesend sein, sondern auch die Staats- und Regierungschefs der Welt müssen beitreten, die es unterzeichnen und genehmigen müssen.

In den ersten beiden Berichten wurden die Ursachen beschrieben, die die Welt zu dieser Realität geführt haben, in der Naturphänomene immer extremer werden. In diesem Szenario stellt sich die Natur selbst als eine der größten Bedrohungen dar, denen sich die Menschheit und alle Arten auf dem Planeten stellen müssen.

In dem ersten Dokument, das letzten August veröffentlicht wurde, warnten Experten davor, dass sich das Klima an einem Wendepunkt befindet. Bereits mit dem Anstieg um 1,5° C haben sie dafür gesorgt, dass es mehr Hitzewellen geben wird, die warmen Jahreszeiten werden länger, während die kalten reduziert werden. Wenn der Planet einen Temperaturanstieg von 2° C erreicht, erreichen Hitzewellen häufiger die Toleranzgrenzen sowohl für die Menschheit als auch für die Landwirtschaft.

Bereits mit dem Anstieg um 1,5° C versicherten Experten, dass es mehr Hitzewellen geben wird, die warmen Jahreszeiten werden länger sein, während die kalten reduziert werden (Getty)

Andererseits sagten Experten im zweiten Teil des Berichts, der letzten Monat veröffentlicht wurde, dass die Welt nicht nur unter Hitzewellen leiden wird, wenn die globale Erwärmung nicht nur auf einige Zehntel über 1° C begrenzt wird, sondern dass auch weitere Brände, Überschwemmungen und Dürren hinzukommen werden. Darüber hinaus wiesen sie darauf hin, dass sich der Planet in den nächsten Jahrzehnten auf 127 verschiedene Arten verschlechtern wird und dass einige „potenziell irreversibel“ sein werden.

Sie betonten auch, dass die letzten 4 die heißesten Jahre seit der Vorindustrialisierung waren. In dieser Hinsicht warnten Experten vor einer „düsteren Zukunft“ für die Menschheit und alle Ökosysteme, da fast die Hälfte der Weltbevölkerung für diese Situation „sehr anfällig“ ist

„Die gesammelten wissenschaftlichen Beweise sind eindeutig: Der Klimawandel ist eine Bedrohung für das Wohlbefinden des Menschen und die Gesundheit des Planeten“, warnten die 270 Wissenschaftler aus 67 Ländern, die die Entwicklung der globalen Erwärmung für die UN bewerteten. Wie sie betonten, sind „einige Verluste im Falle des Aussterbens der ersten Arten bereits irreversibel“, während andere sich „der Irreversibilität nähern“, wie dem Rückzug von Gletschern und dem Verlust von Permafrost (dauerhaft gefrorene Böden in den arktischen Regionen).

„Der Klimawandel ist eine Bedrohung für das Wohlergehen des Menschen und die Gesundheit des Planeten“, warnten IPCC-Experten (Getty)

„ Die globalen Hotspots mit hoher menschlicher Verwundbarkeit sind insbesondere in West-, Zentral- und Ostafrika, Südasien, Mittel- und Südamerika, den Entwicklungsstaaten kleiner Inseln und der Arktis zu finden “, zählten die Experten auf und warnten, dass „zwischen 2010 und 2020 Überschwemmungen, Dürren und Die Stürme waren in stark gefährdeten Regionen 15-mal höher als in Regionen mit sehr geringer Anfälligkeit.“

Kann die globale Erwärmung gestoppt werden?

Der jüngste Bericht, der am 4. April veröffentlicht wird, wird Richtlinien enthalten, wie die globale Erwärmung gestoppt oder gemindert werden kann. Laut IPCC-Experten wird die Temperatur des Planeten um 2,7° C steigen und „katastrophal“ sein, wenn die Länder die aktuellen Verpflichtungen einhalten. Bereits mit einem Anstieg von 1,5 °C sind zwischen 3 und 14% der untersuchten Landarten einem sehr hohen Aussterberisiko ausgesetzt. Wenn es 3° C erreicht, verdoppelt sich dieses Risiko und bei 5° C verdreifacht es sich.

Sie warnten auch davor, dass die globale Erwärmung die Verfügbarkeit von Frischwasser verkürzen wird, da sich der normale Verlust bei 4° C beschleunigt und mit zwei multipliziert. „ In Südeuropa wird mehr als ein Drittel der Bevölkerung Wasserknappheit ausgesetzt sein, wenn sie 2 Grad erreicht “, warnten sie den IPCC und stellten fest, dass es mit steigender Temperatur zu größeren „erheblichen wirtschaftlichen Verlusten in wasser- und energieabhängigen Sektoren“ kommen wird.

Im Gegensatz dazu werden die Flutschäden zunehmen, die sich fast vervierfachen, wenn die Temperatur des Planeten um 3° C steigt.

Experten warnten davor, dass die Zunahme der globalen Erwärmung zu einem Anstieg der Hochwasserschäden führen wird, die sich fast vervierfachen werden, wenn die Temperatur des Planeten um 3° C steigt. Reuter/Yves Herman

Angesichts dieser düsteren Zukunft werden Experten den Ländern den Weg weisen, Maßnahmen zum Klimaschutz zu beschleunigen. Wie sich herausstellte, wird es in Sektoren wie Landwirtschaft, Energie und Verkehr unterteilt. Es wird sogar geschätzt, dass sie technologische Beiträge leisten werden, damit die Nationen Werkzeuge zur Abscheidung und Speicherung von Kohlenstoff einsetzen können.

Frühwarnung: eine lebensrettende Reaktion auf Naturkatastrophen

Einige Experten glauben, dass dieser Bericht die Umsetzung eines globalen Frühwarnsystems für Naturkatastrophen wie Hitzewellen und Dürren, Überschwemmungen und Brände sowie andere klimatische Faktoren, die Menschenleben kosten können, hervorheben wird.

Die UN kündigte zusammen mit der World Meteorological Organization (WMO) den Start eines globalen Netzwerks von Frühwarnungen für extreme Wetterereignisse an, das seine ersten Früchte seit etwa fünf Jahren tragen sollte, da derzeit ein Drittel der Weltbevölkerung diese nicht hat Systeme und das Ziel ist, dass 100 Prozent der Menschheit geschützt sind . Darüber hinaus wird im Rahmen dieser Strategie eine Art Leitfaden zur Umsetzung von Reaktionsplänen hinzugefügt, um die Auswirkungen zu minimieren.









..