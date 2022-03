Karelim López zahlte laut Steuererklärung 95.000 Sohlen für die Partei von Bruno Pacheco Tochter

Da es im Badezimmer des Regierungspalastes in der Nähe des Büros des damaligen Sekretärs Bruno Pacheco die Summe von 20 Tausend Dollar gefunden wurde. Der ehemalige Generalsekretär des Palacio de Gobierno, Bruno Pacheco, hat begonnen, in der Staatsanwaltschaft zu sprechen und enthüllte, dass die Geschäftsfrau Karelim López diejenige war, die die 95.000 Sohlen bezahlt hat, die die Geburtstagsfeier ihrer Tochter gekostet haben, laut Latina, ein Medienunternehmen, das Zugang zu ihrer Erklärung gegenüber der Audienz des Ministeriums hatte.

Laut dieser Aussage war Pacheco von dieser Partei nichts bewusst und es war eine Überraschung seitens der Geschäftsfrau und dass er nicht anwesend war. Sie enthüllte auch, dass Lopez die Patin der Kommunion ihrer Tochter ist.

In einer anderen seiner Aussagen behauptete Pacheco, dass die 20.000 Dollar, die im Badezimmer seines Büros gefunden wurden, er sagte, dass es ein „Schwein“ unter seinen Brüdern sei, den Anwalt Fernando Ugaz für seine Verteidigung zu bezahlen, und dass sie zufällig während der Suche in zwei Umschlägen gefunden hätten, eine Version, die er bereits vor dem Inspektionskommission des Kongresses der Republik.

„Mir ist klar, dass ich im Palast noch nie Geld gespart habe. Wie ich angegeben habe, hatte ich nur s/50 pro Woche für meine Ausgaben. Ich suchte Rechtsverteidigung für Fernando Ugaz Zegarra, der mich bat, 20.000 Dollar zu zahlen. Zahlung, die ich am 19. November 2021 leisten musste „, sagte Pacheco gegenüber der Staatsanwaltschaft.

DER URSPRUNG DER 20 TAUSEND DOLLAR

„Am 19. November bin ich in den Regierungspalast gezogen. Da ich das Geld in zwei Paketen mit zehntausend Dollar in meinen Taschen hatte, entschied ich mich, es sicher im Toilettenschrank zu lassen, wo ich meine persönlichen Klamotten hatte. Ich habe es in einem Schuhkarton vergessen. Ich möchte darauf hinweisen, dass das Geld weder im Toilettentank noch in der Nähe der Toilette war „, sagte Pacheco.

PACHECO BESTREITET EIGENTUMSBESITZ

„Ich habe kein Eigentum. Das einzige ist, dass ich ein stillgefahrenes Tico AOD840-Fahrwerk habe. Ich habe es 1985 gekauft und ungefähr dreitausend Sohlen bezahlt „, sagte Bruno Pacheco zunächst.

Im Gegenzug erzählte er, wie hoch sein Gehalt als Lehrer war, bevor er die Position des Generalsekretärs von Palacio übernahm. „2.200 Sohlen pro Monat als Professor ernannt. Davon ist der Prozess gegen Unterhaltszahlungen und einige Schulden betroffen „, sagte er.

Als Generalsekretär erhielt Bruno Pacheco mit den Rabatten ein Gehalt von S/ 19'400, und als er gefragt wurde, wie hoch seine Ausgaben seien, als er den Posten innehatte. „Sie waren klein, da ich Mobilität und Essen im Palast hatte und es war notwendig. In Bezug auf meine Familie gab ich meine BCP-Haltekarte der Mutter meiner Töchter. Die Mutter hat sich um die Ausgaben meiner Familie gekümmert und mir ungefähr s/50 für meine persönlichen Ausgaben gegeben „, fügte er hinzu

Bruno Pacheco sagte jedoch, er habe keinen Beweis für die Transaktion, werde aber den Anwalt fragen.

Pacheco wird untersucht, weil er angeblich Druck auf Sunat ausgeübt hat, um bestimmte Unternehmen zu begünstigen. Aufgrund des Verfahrens gegen ihn sieht er sich zwei Hindernissen für seine Abreise aus dem Land gegenüber.

