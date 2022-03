Juan Orlando Hernández' Folie: Von der honduranischen Präsidentschaft zur möglichen Verurteilung wegen Drogenhandels in den USA

Juan Orlando Hernández wird seine nächsten Nächte in denselben Zellen verbringen, in denen sich die großen honduranischen Drogenhändler befanden, bevor sie in die Vereinigten Staaten ausgeliefert wurden.

Es war kein Monat vergangen, seit JOH, wie er in Honduras durch seine Initialen bekannt ist, die Präsidentschaft der Republik verlassen hat, als Am 16. Februar entschied ein Richter, Edwin Ortez, dass Hernández bis zum 16. März in einer Zelle im Polizeirevier bleiben sollte, die als Basis der Cobra-Spezialeinheit in Tegucigalpa, der Hauptstadt des Landes, dient.

Die Vereinigten Staaten werfen Hernandez drei Verbrechen vor: Verschwörung zum Import kontrollierter Substanzen (Drogen) in die Vereinigten Staaten „, insbesondere 500.000 Kilogramm Kokain; Verschwörung zur Verwendung von Schusswaffen für den Import von Betäubungsmitteln in die Vereinigten Staaten; und Verschwörung zur Anstiftung zum Einsatz von Waffen.

Wenn Hernandez ausgeliefert, vor Gericht gestellt und verurteilt wird, könnte er mit Gefängnisstrafen von 10 Jahren bis zu lebenslanger Haft rechnen.

Und wenn die Fälle anderer honduranischer Drogenhändler, die in den Vereinigten Staaten wegen Drogenhandels angeklagt und verurteilt wurden, ein Hinweis darauf sind, ist es sehr wahrscheinlich, dass Juan Orlando Hernandez den Rest seines Lebens in einem US-Bundesgefängnis verbringen muss. Sein Bruder, Juan Antonio „Tony“ Hernández, wurde im März 2021 zu lebenslanger Haft plus 30 Jahren Gefängnis unter denselben Vorwürfen verurteilt, denen der ehemalige Präsident gegenübersteht.

Ironisch. Hernández wird gesetzlichen Auslieferungsregeln unterliegen, die er selbst 2012 gefördert hat, als er Präsident des Kongresses war, und der politische Aufstieg, der ihn zwei Jahre später zur Präsidentschaft der Republik führen würde, begann.

Tony Hernández, der Bruder von JOH, wurde bereits wegen Drogenhandels in den Vereinigten Staaten (AP) zu lebenslanger Haft verurteilt

Am 19. Januar 2012 unterzeichnete Hernandez ein Gesetzesdekret zur Änderung von Artikel 102 der honduranischen Verfassung, in dem es bis dahin hieß: „Kein Honduraner darf auswandert oder von den Behörden an einen ausländischen Staat übergeben werden.“ Mit dem Änderungsantrag wurde eine Ausnahme für „Straftaten des Drogenhandels jeglicher Art“ hinzugefügt.

Als Hernández diesen Änderungsantrag unterzeichnete, hatte Honduras gerade das Trauma eines Staatsstreichs erlebt, der 2009 den damaligen Präsidenten Manuel Zelaya, den Verbündeten von Hugo Chávez in Venezuela, absetzte und mit der Wiederwahl geflirtet hatte. Nach dem Fall von Zelaya kam die Nationalpartei von Hernandez an die Macht, sowohl im Kongress als auch in der Exekutive im Jahr 2010, als Porfirio „Pepe“ Lobo, das jetzt auch für den Drogenhandel bestimmt ist, zum Präsidenten gewählt wurde.

Die Vereinigten Staaten, die damals Barack Obama als Präsidenten hatten, unterstützten den Aufstieg der Nationalen Partei unter anderem im Austausch dafür, dass die neue honduranische Regierung entschlossen im Kampf gegen den regionalen Drogenhandel demonstrierte. Honduras war bereits in diesen Jahren die Hauptbrücke der Drogen, die von Venezuela und Kolumbien in die US-Märkte reisten.

Barack Obama unterstützte zunächst Hernandez, der sich für die Bekämpfung des Drogenhandels engagierte und die Auslieferung einiger Kingpins in die Vereinigten Staaten erleichterte.

Seit Beginn seiner ersten Amtszeit als Präsident - er wurde 2017 erneut mit Washingtons Unterstützung wiedergewählt - nutzte Hernandez die Auslieferung, um Drogenhändler loszuwerden, die, wie sie später aus gerichtlichen Ermittlungen der USA bekannt waren, Verbündete der Brüder Hernandez im Kokaingeschäft waren.

Heute bereitet sich Juan Orlando Hernández darauf vor, denselben Weg zu gehen wie die vorangegangenen ihn auf dem Weg zu Cortes Americans. Für dieselben Verbrechen.

Fesseln und ein alter Bekannter

Das Schicksal hat Hernandez in den letzten Tagen einen Streich gespielt. Es ist nicht nur so, dass die Vereinigten Staaten es verlangen, es sind auch die Charaktere und Orte, denen er sich heute als strafrechtlicher Gefangener stellen muss.

Am Nachmittag des 15. Februar, als er sein Zuhause in einem exklusiven Viertel von Tegucigalpa verließ, um sich den Behörden zu ergeben, stieß Hernández auf ein bekanntes Gesicht, das von General Ramón Sabillón, einem ehemaligen Leiter der Nationalen Polizei, den er als Präsident verteidigte und der heute Minister von Sicherheit in der Regierung von Xiomara Castro.

„Wir sind hier, um Ihnen jede Garantie zu geben und Ihre Sicherheit zu gewährleisten“, sagte Sabillón am Morgen des 15. Februar gegenüber Hernandez, als der ehemalige Präsident, nachdem er sich von seiner Frau verabschiedet hatte, aus dem Haupttor auf die Straße ging, wo Dutzende von Polizeibeamten unter der Führung des Generals auf ihn warteten.

Hernandez und Sabillón schüttelten sich die Hand, bevor ein Agent die Fesseln an Hände und Füße legte, mit denen er in die Zelle der Cobras reisen würde.

Der General und der Politiker haben eine lange und widersprüchliche Geschichte. Der Präsident traute dem Polizisten nicht, aber er musste es für einige Monate seiner ersten Amtszeit ertragen, weil Sabillón der Mann war, dem die in Honduras eingesetzten US-Behörden vertrauten, in einem Kontext, der, wie gesagt wurde, von Washingtons Überwachung des Kampfes gegen Drogen gekennzeichnet war.

Juan Orlando Hernández, nach seiner Verhaftung am vergangenen Dienstag auf dem Weg aus seinem Haus in Tegucigalpa. Er wird bis zur Ausstellung der Justiz auf Auslieferungsantrag inhaftiert bleiben

Als JOH 2013 Pakte mit Drogenhändlern im Westen Honduras konsolidierte, aus denen er und seine Familie stammen, folgten die US-amerikanische Drug Control Agency (DEA) und die Männer von General Sabillón bereits genau in die Fußstapfen von Capos wie dem Valle Valle und Alexander Ardón, einem Bürgermeister des National Partei, die auch am Drogenhandel beteiligt war und einer der Hauptverbündeten der Hernandez war.

Es war Ardon, ebenfalls ein Auswanderer in die Vereinigten Staaten, der den US-Justizbehörden Einzelheiten über die Beteiligung von Juan Orlando und seinem Bruder Tony an dem Geschäft mitteilte. Er sagte zum Beispiel, dass Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, 2013 eine Million Dollar für die Präsidentschaftskampagne von JOH gegeben habe.

Sabillón war, wie Infobae sagte, der Architekt der Operation zur Eroberung des Tals im Jahr 2014. Der Präsident, sagte, zwei hochrangige Beamte, die in diesen Jahren Hand in Hand mit dem General zusammenarbeiteten, wollten die Capos eliminieren, um zu verhindern, dass sie ausgeliefert werden und schließlich vor US-Gerichten Zeugenaussagen ablegen. Sabillón, ohne es Hernández zu sagen, eroberte das Valle und brachte sie zu den Cobra-Zellen in Tegucigalpa.

Dort, in diesen Zellen, erklärten die Täler Sabillón die Teilnahme von Tony Hernández und seinem Bruder an der Karte des Drogenhandels im Westen Honduras. Der General gab dann einem honduranischen Journalisten Hinweise auf diese Aussage. Als die Angelegenheit veröffentlicht wurde, entfernte Juan Orlando Hernández Sabillón von der Polizei. Der Polizeichef floh in die Vereinigten Staaten. Eine seiner ersten öffentlichen Veranstaltungen, nachdem er vom neu beförderten Präsidenten Xiomara Castro zum Sicherheitsminister ernannt worden war: Koordinierung der Gefangennahme von JOH.

Eine lange Liste von Partnern

Bisher haben US-Staatsanwälte, die die Anklageschrift gegen Juan Orlando Hernandez vorbereitet haben, nicht alle Einzelheiten des Falles veröffentlicht, den sie gegen den ehemaligen Präsidenten vor dem New Yorker Gericht einreichen werden, aber dieselben Aussagen, die zur Verurteilung seines Bruders Tony dienten, geben Hinweise auf alle Anschuldigungen, die JOH hören konnte. während des Prozesses.

Neben dem Einfall in die Routen, die das Valle Valle im Westen dominierten, verbündete sich der ehemalige Präsident Hernandez mit Giovanny Fuentes, einem Kingpin aus dem Norden Honduras, der als Verbindung zwischen dem Valle und der Los Cachiros-Bande diente, der mächtigsten Bande im Nordosten des Landes, wo Die meisten Kokainlieferungen aus Kolumbien kommen und Venezuela an.

Fuentes, ebenfalls ein Expatriate in die USA, hatte ein Drogenlabor in Choloma, einer Industriestadt zwischen San Pedro Sula und Puerto Cortes, dem wichtigsten des Landes, das zwischen 300 und 500 Kilo Kokain pro Monat produzierte. Fuentes teilte den US-Staatsanwälten mit, dass JOH sein Partner in diesem Unternehmen sei und dass auch er für die politischen Kampagnen des ehemaligen Präsidenten und seiner Partei gespendet habe.

JOH hört die gegen ihn erhobenen Anklagen nach seiner Verhaftung

Ein weiterer Drogenhändler, der über JOH sprach, ist Devis Leonel Rivera Maradiaga, einer der Chefs von Los Cachiros, der ebenfalls in den Vereinigten Staaten strafrechtlich verfolgt wird. Er sagte im März 2021, dass auch er 2012 Geld an Juan Orlando Hernandez geschickt habe: 250.000 Dollar für die Präsidentschaftskampagne im folgenden Jahr. Rivera Maradiaga sagte, sie habe das Geld Hilda Hernández, Juan Orlandos Schwester, gegeben und die Leiterin ihrer Präsidentschaftskampagne war.

Bereits 2018, als sein Bruder Tony in New York vor Gericht stand, wusste JOH, dass US-Staatsanwälte ihn, den Präsidenten, als Mitverschwörer des Drogenhandelsunternehmens ausgewählt hatten, und beschuldigte sie beide, die Bedingungen für die Schaffung eines Drogenstaates in Honduras zu erleichtern. Noch früher, als Los Cachiros und Los Valle aussagten, wusste JOH, dass die Angelegenheit ihn erreichte.

Juan Orlandos Antwort bestand immer darin, an seine Freundschaft mit Washington zu appellieren und sich darauf zu berufen, dass hochrangige US-Beamte, von diplomatischen Gesandten über Tegucigalpa bis hin zum Kommando des Southern Command in Florida, ihn zu einem „strategischen Partner“ im Kampf gegen den Drogenhandel erhoben haben. Als sich der Kreis verengte und Joe Bidens Regierung ihn im Februar 2022 in eine Liste korrupter und undemokratischer Akteure aufnahm, schien das Schicksal unvermeidlich zu sein.

