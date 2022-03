ICC: 82,7% der Peruaner glauben, dass Pedro Castillo alle gehen sollten, wenn Pedro Castillo geräumt wird

Wenn der Präsident der Republik, Pedro Castillo Terrones, wäre An diesem Montag, dem 28. März, im Kongress geräumt wurden, sind 82,7% der vom CPI Befragten der Ansicht, dass jeder gehen sollte, einschließlich des Parlaments, und dass Wahlen sofort Generäle genannt werden sollten.

Angesichts der Frage „Wenn neue Präsidentschaftswahlen ausgerufen werden sollten, mit welcher dieser beiden Optionen stimmen Sie am meisten überein?“ Die Ergebnisse waren wie folgt:

- Dass nur der neue Präsident von Peru gewählt wird, um Präsident Pedro Castillo zu ersetzen, und dass der derzeitige Kongress der Republik fortgesetzt werden sollte: 12,7%.

- Die Wahl sowohl des neuen Präsidenten des Landes als auch eines neuen Kongresses der Republik: 82,7%.

- Du weißt nicht/denkst nicht: .6%.

Die Umfrage des Panorama-Programms zeigt auch, dass 53,6% mit der Vakanz von Castillo Terrones einverstanden sind, während 42,1% anderer Meinung sind. 4,3% wissen oder denken nicht.

Omar Castro, General Manager von CPI, erklärte, dass die befragten Personen im südlichen und zentralen Hochland des Landes um bis zu 62,3% gegen Leerstand sind, während die Küste und das nördliche Hochland Perus die höchsten Raten zugunsten einer Leerstand aufweisen, die 55,5% erreicht

KONGRESS MIT MEHR MISSBILLIGUNG

Die Entlastung des Staatsoberhauptes zeigt einen Anstieg im Vergleich zum Dezember. 68,4% lehnen das Management von Pedro Castillo ab, 23,1% stimmen dem zu. 8,5% wissen oder denken nicht.

Die Befragung des Kongresses der Republik ist jedoch viel größer. Die Missbilligung erreicht 76,7%, während 16,1% zustimmen. 7,2% wissen oder denken nicht.

„Die Bevölkerung ist müde und will, dass bei Neuwahlen der Präsident und der Kongress der Republik geändert werden“, sagte Omar Castro.

Die CPI-Umfrage wurde vom 21. bis 25. März 2022 mit 500 Befragten durchgeführt. Die Fehlerspanne beträgt ± 4,4 Punkte.

IEP-UMFRAGE

Am Sonntag veröffentlichte die Zeitung La República auch eine IEP-Umfrage, deren Zahlen sich nicht wesentlich von denen des IStGH unterscheiden. 8 von 10 Personen (80%) sind der Ansicht, dass die Forderung nach neuen Parlamentswahlen (des Präsidenten und des Kongresses) für das Land am bequemsten ist, wenn Pedro Castillo sein sollte geräumt. In diesem Szenario glauben nur 9%, dass Vizepräsidentin Dina Boluarte die Präsidentschaft übernehmen sollte, und kaum 5% glauben, dass Kongressabgeordnete gehalten werden sollten.

Auf der anderen Seite zeigte sich auch, dass die Menschen nicht sehr daran interessiert sind, das Geschehen in der nationalen Politik zu verfolgen. Nur 45 Prozent der Befragten gaben an, die Botschaft zu kennen, die Präsident Castillo dem Kongress am 15. März übermittelte.

Schließlich erreichte Präsident Pedro Castillo in diesem Monat seine maximale Missbilligung: 68% unterstützen seine Regierung nicht.

Die IEP-Umfrage wurde vom 21. bis 24. März 2022 mit 1.201 Befragten in 24 Abteilungen durchgeführt. Die Fehlerspanne beträgt ± 2,8 Punkte.

STELLENAUSSCHREIBUNG IN

Es sei daran erinnert, dass die Plenarsitzung des Kongresses der Republik an diesem Montag ab 15.00 Uhr zusammentreten wird, um den Antrag der Präsidentschaft der Republik auf freie Stelle zu erörtern und darüber abzustimmen, der von Motion of the Order of Business 2148 beantragt wird. Die Parlamentssprecherin María del Carmen Alva berief ebenfalls um 10.00 Uhr den Sprecherausschuss ein, um festzulegen, wie offene Stellen erörtert werden.

