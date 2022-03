Federico Gutiérrez und seine Vizepräsidentschaftsformel Rodrigo Lara Sánchez registrierten ihre Kandidatur

Heute Morgen, dem 28. März, haben der Präsidentschaftskandidat von Team for Colombia, Federico Gutiérrez, und seine Vizepräsidentschaftsformel Rodrigo Lara Sánchez, ihre Kandidatur registriert. Die Kandidaten gingen zum Nationalen Zivilstandsregister, wo sie den Prozess abschlossen, der es ihnen ermöglicht, in der ersten Runde des 29. Mai anzutreten.

Dies kündigte Gutiérrez über seinen offiziellen Twitter-Account an: „In Begleitung meines Freundes, Doktor Rodrigo Lara, haben wir unsere Kandidatur für die Präsidentschaft und die Vizepräsidentschaft offiziell registriert. Wir werden uns zusammenschließen, damit sich das Land ändert und voranschreitet. #FicoPresidente“, dreieinigen Sie den Kandidaten des Teams für Kolumbien.

In einer weiteren Dreieinigkeit gab der ehemalige Bürgermeister von Medellín seinen Anhängern eine Botschaft, in der er um Gewerkschaft bat, um zu gewinnen und zu versichern, dass das Land nicht ins Leere springen kann, sondern sicher gehen muss: „Heute steht Kolumbien auf dem Spiel seine Zukunft: Entweder wir vereinen uns, damit sich das Land ändert und voranschreitet, oder wir riskieren das das Land wird ohne Fallschirme ins Leere springen. Diese Wahl bestimmt unseren Kurs als Nation. #FicoPresidente“.

Auf der anderen Seite retweetete er die Botschaften des Kandidaten und sagte: „Wir werden für ein Kolumbien arbeiten, in dem Frieden unter allen aufgebaut wird. #Lamentamos der Tod von zwei Minderjährigen unter diesen Umständen der Gewalt. Unsere Solidarität mit den Opfern dieser Ereignisse“.

Denken wir daran, dass das Duo des Teams für Kolumbien bis zu diesem Samstag, dem 26. März, angekündigt wurde und viele politische Bereiche des Landes überrascht hat. Bei einer Veranstaltung vom Bahnhof San Javier der Metro Medellín, dessen Stadt er zwischen 2016 und 2019 Bürgermeister war, beendete der Präsidentschaftskandidat Federico Gutiérrez an diesem Samstag das Rätsel um den Namen seiner Vizepräsidentschaftsformel.

Dies ist Rodrigo Lara Sánchez, der älteste Sohn von Rodrigo Lara Bonilla, der zum Zeitpunkt seiner Ermordung Justizminister von Präsident Belisario Betancur war. Lara Sánchez ist Chirurg mit einer Spezialisierung in Allgemeinchirurgie und war in derselben Zeit, als Fico Bürgermeister der Hauptstadt von Antioquia war, Bürgermeisterin von Neiva.

„In Neiva wollen ihn die Leute, weil er ein großartiger Mensch ist und weil er ein großartiger Bürgermeister war. Das Land wird Rodrigo treffen und sich wegen seiner Essenz in ihn verlieben „, sagte Federico Gutiérrez.

Lara Sánchez' Streifzug in das politische Leben ist ziemlich neu, weil sie einen Großteil ihres Lebens der medizinischen Versorgung in Krankenhäusern in Bogotá und Neiva gewidmet hat. 2010 versuchte er, den Senat über die Citizen Commitment List zu erreichen, dieselbe Bewegung von Sergio Fajardo. Es hatte die neunthöchste Stimme, aber die bedeutende Gruppe von Bürgern überschritt nicht die Schwelle, um Sitze zu gewinnen.

Die Ernennung von Rodrigo Lara Sánchez zur Vizepräsidentschaftsformel könnte angesichts der Nähe, die er in diesem Jahrzehnt Sergio Fajardo und Antanas Mockus gezeigt hat, deren Präsidentschaftskampagne er 2010 beigetreten ist, eine Anspielung auf die Wähler des Zentrums sein.





