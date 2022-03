Eugenio Derbez erzählte, wie er den Schlag von Will Smith an Chris Rock erlebt hat

Eugenio Derbez, ein mexikanischer Schauspieler, der zu den Landsleuten gehörte, die bei den letzten Oscar Awards in vollen Zügen feierten, als der Film CODA, an dem er teilnahm, gewann die begehrteste Statuette für „Bester Film“ und erzählte, wie er den Schock während des Lebens erlebte Oscar-Gala 2022 zwischen Will Smith und Crush Rock.

In einem Treffen mit den Kameras von Hoy erzählte der renommierte mexikanische Künstler nach der erfolgreichen Nacht, in der die gesamte Besetzung von CODA lebte, von den Spannungen, die zwischen Schauspielern, Regisseuren und Produzenten infolge der Ohrfeige entstanden sind, die der Schauspieler Will Smith Chris Rock während des Zeremonie, die im Dolby Theatre in Los Angeles, Kalifornien, stattfand.

„Es war sehr stark, wir waren drinnen und als es passierte, haben wir alle gelacht, weil wir dachten, es sei ein Witz, aber der Moment kam, als wir anfingen, die Unhöflichkeit zu sehen, das kann kein Witz sein, das ist ernst und dann herrschte eine enorme Stille und es herrschte viel Spannung“, sagte der berühmte Mexikaner Schauspieler.

