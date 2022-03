Egan Bernal: Schritt für Schritt, wie das „Young Wonder“ von Zipaquirá wiedergeboren wurde

24. Januar (Morgen): Egan Bernal, der mit den Slowenen Primoz Roglic und Tadej Pogacar gegen das Gelbe Trikot der nächsten Tour de France kämpfen musste, krachte während des Trainings in Gachancipá gegen einen Stadtbus.

Egan übte das Zeitfahren in Begleitung einiger Fahrer seines Teams (Richard Carapaz, Daniel Martínez, Brandon Rivera, Andrey Amador, Ómar Fraile und Carlos Rodriguez) und schaute nicht auf, um das Auto am Straßenrand geparkt zu sehen und ließ offenbar einige der Passagiere zurück. Die Verkehrsbehörden schlossen die Schuld des Fahrers aus.

Erste Bilder von Egan Bernals Unfall in Gachancipá, Cundinamarca. Foto: Twitter @mundociclistico

Erstdiagnose: Das ganze Land betet nach dem ersten medizinischen Bericht für Egan. Laut dem zweiten medizinischen Teil der Clínica Universidad de La Sabana erlitt er ein Zervikal- und Thoraxtrauma, ein stumpfes Brusttrauma, ein muskuloskelettales Trauma und ein Trauma der unteren Extremitäten.

24. Januar (Nacht) Es wurde berichtet, dass das Junge Wunder von Zipaquirá zwei Operationen haben musste, beide am selben Tag, eine am Femur und eine an der Kniescheibe des rechten Beins. Er hatte auch einen Brustschlauch, um eine seiner Lungen zu entleeren, der im Herbst perforiert wurde. Nairo Quintana, Rigoberto Urán und Superman López gehören zu den Fahrern, die ihm eine Unterstützungsbotschaft schickten.

Bei der Präsentation des Vorschlags für seine Veranstaltung in Antioquia erinnerte sich Nairo Quintana an Egan Bernal /GOBERNACIÓN DE ANTIOQUIA

28. Januar: Das medizinische Zentrum bestätigt dem Pedalisten zwei weitere neue Operationen, am zweiten Mittelhandknochen der rechten Hand und eine auf maxillofazialer Ebene, um die Frakturen zu stabilisieren, die er im Mund zeigte.“ Am selben Tag erschien Egan in den sozialen Medien mit einer Nachricht:

„Nachdem ich eine Chance von 95% hatte, querschnittsgelähmt zu werden und fast mein Leben zu verlieren, tue ich das, was ich am liebsten mache. Heute möchte ich Gott, der Clínica Universidad de La Sabana, all ihren Spezialisten dafür danken, dass sie das Unmögliche getan haben, meiner Familie, Mafe Motas, Freunden und Ihnen allen für Ihre Wünsche. Ich bin immer noch auf der Intensivstation, aber wenn ich Gott vertraue, wird alles klappen.“

Ineos Grenadiers teilte den Genesungsprozess des Radfahrers Egan Bernal in der Sabana Clinic/ (Twitter: @INEOSGrenadiers)

2. Februar: La Sabana bestätigte, dass ein neuer chirurgischer Eingriff an Egans Wirbelsäule durchgeführt wurde. „Der Patient erholt sich bereits. Die Ziele der biomechanischen Stabilität der Halswirbelsäule wurden mit hervorragenden klinischen Ergebnissen ohne Komplikationen während der Operation erreicht „, berichtete er, nachdem der medizinische Prozess abgeschlossen war.

Der kolumbianische Radfahrer veröffentlichte ein neues Foto aus der Klinik und nach einer Operation an der Wirbelsäule. Foto: @eganbernal

Entladen (6. Februar) wurde der Gewinner der Tour de France 2019 und des Giro d'Italia 2020 entlassen. „Das Leben hat mich in einer Sekunde verändert. Irgendwann bereitete ich mich auf das Chrono-Bike vor und in der nächsten Sekunde kämpfte ich um mein Leben. Es ist wie wiedergeboren zu werden „, sagte er.

Der kolumbianische Radfahrer Egan Bernal posiert für ein Foto mit dem Ärzteteam der Clínica Universidad de la Sabana, nachdem er nach mehreren Operationen entlassen wurde, denen er während des Trainings auf kolumbianischen Straßen am 6. Februar 2022 in Chia, Kolumbien, einem Unfall ausgesetzt war. Mit freundlicher Genehmigung der Universidad de la Sabana Clinic

10. Februar: Vier Tage nach dem Verlassen des Krankenhauses und 18 Tage nach dem Unfall, der in ganz Kolumbien Angst erregte, teilte Egan Bernal ein Video in seinen sozialen Netzwerken, in dem er beim Gehen gesehen wurde. In seiner Veröffentlichung gab es eine emotionale Botschaft an seinen Masseur Cristian Alonso: „Wer an harten Tagen meine Stimmung hebt und mich oft schimpft, wenn ich es brauche, hat mich auf dem Höhepunkt meiner Karriere und jetzt im schwierigsten Moment begleitet“.

19. März: Nach Wochen, in denen er zeigte, wie er in seinem Rehabilitationsprozess Fortschritte gemacht hat, Fahrer auf Straßen denunzierte und sogar seine Meinung zur nationalen Politik äußerte, machte Egan einen weiteren Schritt: Autofahren in Begleitung seines Partners Mafe Motas und seines Bruders Ronald Bernal .

Egan Bernal, Autofahren, zusammen mit Mafe Motas

27. März: Was alle erwartet hatten, geschah, Egan Bernal auf einer Straße Fahrrad fahren zu sehen, die ihm Ruhm verliehen haben.

