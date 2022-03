Die Regierung stellt sicher, dass die Sicherheit von Francia Márquez garantiert ist

Am vergangenen Sonntag prangerte Francia Márquez, Vizepräsidentschaftskandidatin für den Historischen Pakt, über ihre sozialen Netzwerke an, dass sie mehrere Morddrohungen von den selbsternannten „Black Eagles“, einer rechtsextremen paramilitärischen Gruppe, erhalten habe. Daher bat die ebenfalls Umweltaktivistin den Präsidenten Iván Duque, ihre Sicherheit und die anderer sozialer Führer zu gewährleisten:

„Es ist nicht genug Verleumdung, rassistische Demonstrationen, aber in weniger als einem Monat wurde mir zusammen mit anderen sozialen Führern zweimal der Tod gedroht. Herr Präsident Ivan Duque, ich bitte Sie, meine körperliche Unversehrtheit zu garantieren, die meiner Familie und der hier genannten Führer „, schrieb Gustavo Petros Vizepräsidentschaftsformel zusammen mit einem Foto der Briefe der bewaffneten Gruppe.

In ähnlicher Weise erklärte Márquez, dass er bereits bei früheren Gelegenheiten Probleme mit seinem Sicherheitssystem gehabt habe. „Ich hoffe, dass die Generalstaatsanwaltschaft diese Fakten untersuchen kann. Ich hoffe, dass die Straflosigkeit dieses Mal nicht gewinnen wird „, sagte er in einem weiteren Triller.

Stunden nach diesen Warnungen versicherte der Direktor der National Protection Unit (UNP), Alfonso Campo, über seinen Twitter-Account, dass die Sicherheit der kolumbianischen Politik gewährleistet ist, ebenso wie die aller Kandidaten bei den Wahlen.

„Die Sicherheit von @FranciaMarquezM ist garantiert. Es hat ein robustes Schutzsystem für das ganze Land von @UNPColombia. Sie und alle Kandidaten für die Präsidentschaft und Vizepräsidentschaft der Republik erhalten Schutz vor dieser Regierung, die die Demokratie verteidigt „, sagte der Direktor in erster Instanz.

„Den Anweisungen von Herrn Präsident @IvanDuque folgend, haben wir mit @MinInterior von #PlanAgora || und #PlanDemocracia formuliert, um den gesamten institutionellen Geltungsbereich zu erweitern und ihn immer in den Dienst demokratischer Garantien zu stellen. So bekämpfen wir die Gewalttätigen „, fügte er hinzu.

Am Ende des Tages der Parlamentswahlen und der parteiübergreifenden Konsultationen erklärte Präsident Duque, dass die Regierung für die erste und zweite Präsidentschaftsrunde, die für Mai bzw. Juni geplant sind, „alle Garantien und alles Notwendige Unterstützung der Organisation Wahl“.

Ebenso sagte das Staatsoberhaupt, dass Sicherheitsprogramme und die Präsenz der Sicherheitskräfte an verschiedenen Abstimmungspunkten fortgesetzt werden. „Sowohl der Agora-Plan als auch der Demokratieplan werden beibehalten. Alle Sicherheitssysteme für Präsidentschaftskandidaten werden gestärkt. Das Innenministerium wird in ständigem Kontakt mit ihnen stehen, damit sie alle Garantien für die Durchführung ihrer Kampagnen haben „, sagte er.

Nach Angaben des Verteidigungsministeriums waren am letzten Wahltag in allen Gemeinden des Landes rund 240.000 uniformierte Mitarbeiter im Einsatz. Die Behörden „haben dafür gesorgt, dass die mehr als 12.200 Wahllokale frei und sicher abstimmen können“, sagte der Leiter dieses Portfolios, Diego Molano.

