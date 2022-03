Der Hund, der älteste Begleiter der Menschen

Postdoctoral researcher Laura V. Cuaya talks to her dog Kun-kun, an 8-year-old Border Collie, at the Ethology Department of the Eotvos Lorand University in Budapest, Hungary, January 5, 2022. Picture taken January 5, 2022. REUTERS/Bernadett Szabo

Es wird viel darüber diskutiert, ob der Hund Intelligenz hat oder nicht, ob er denkt oder nicht, ob er Argumentation oder nur Instinkt hat. Aber das Einzige, was sicher ist, ist, dass der Hund vielleicht die einzige Spezies ist, die uns so eng miteinander verbunden und so weit verbreitet begleitet hat, auf der Wanderung unserer menschlichen Spezies, auf Reisen, so zerstörerisch und so besonders.

Der Dichter Lord Byron hatte einen Neufundland-Hund namens „Botswain“, für den er das schönste Epitaph schrieb, das ein Hund je von einem Mann verdient hat. Er sagte: „Hier liegen die Überreste eines Wesens, das Schönheit ohne Eitelkeit, Stärke ohne Unverschämtheit, Mut ohne Wildheit und alle Tugenden eines Mannes besaß ohne seine Laster“.

Wenn jemand dem Dichter erklärt hätte, dass das Verhalten des treuesten Wesens, das er kannte, während er sein letztes Angebot an „Botswain“ machte, in Wahrheit nur eine menschliche „Verschmutzung“ war , ein anekdotischer Anthropomorphismus, der vom Menschen gesehen und von seiner Vorstellungskraft geschaffen wurde, wäre er es gewesen sehr verärgert über die Weigerung, unvernünftig und grob, Hundeerscheinungen von Glück, Dankbarkeit oder Unmut, die unseren so ähnlich sind, nicht anzuerkennen.

Laut der Studie haben sie ein reiches Innenleben, sie werden traurig und haben Bräuche, Hoffnungen, Ängste und Fantasien (Foto von Carlos Alvarez/Getty Images)

Anfang der 1990er Jahre präsentierte die Ethologin Elizabeth Marshall Thomas eine Arbeit, die auf zwölf Jahren Forschung und 200.000 Stunden Lebensbeobachtung basiert, was die elf Hunde ihrer Familie dachten und fühlten.

Dank der Forschung wurde dann sichergestellt, dass Hunde mehr sind als Tiere, die bellen, rennen, riechen und urinieren, ohne dass sie verkleidete Menschen sind. Laut der Studie haben sie ein reiches Innenleben, sie sind traurig, kalkuliert und haben komplexe Bedürfnisse, Bräuche, Hoffnungen, Ängste und Fantasien.

Das bedeutet, dass sie Sensibilität und Gefühle haben, tiefer als die vieler Menschen, die sie so selbstgefällig auslachen.

Es war der große Charles Darwin, Wissenschaftler und Naturforscher, der sich als erster auf die Emotionen von Tieren bezog, da er sie für die Bestimmung der menschlichen Evolution als sehr wichtig erachtete . 1859 sagte er in seiner Arbeit „On the Origin of Species“, dass es schwierig sei zu bezweifeln, dass die Liebe des Menschen bei Hunden nicht instinktiv geworden sei.

Hunde haben moralische Eigenschaften wie Zuneigung, Loyalität und sogar eine bestimmte Art von Intelligenz entwickelt, nachdem sie Jahrtausende mit Menschen gelebt haben (AFP STORY VON Pierre-Henry DESHAYES)

Bestimmte moralische und intelligente Eigenschaften haben sich bei Tieren entwickelt, die dem Leben gemeinsam mit dem Menschen ausgeliefert sind. Moralische Eigenschaften wie Zuneigung, Loyalität und sogar eine bestimmte Art von Intelligenz mussten sich im Laufe von Jahrtausenden des Zusammenlebens mit Menschen entwickeln.

Es ist jetzt bekannt, dass der Hund vor etwa 35.000 Jahren auf der Erde erschien, mehr Tage, weniger Tage. Obwohl einige viele Zehntausende von Jahren mehr beanspruchen.

Der Hund, ein Nachkomme des Wolfs, zu dem er ziemlich komplexe Beziehungen haben musste, war der Begleiter des Neandertalers und wurde schließlich der treueste Begleiter des angeblich begabtesten Mannes von Cromagnon.

Insbesondere hat ein Forscherteam der University of California in Los Angeles unter der Leitung von Professor Robert Wayne die mitochondriale DNA von 162 Wölfen aus 77 verschiedenen Hundefamilien auf der ganzen Welt sowie 140 Haushunden verglichen, die 27 verschiedene Rassen repräsentieren. Ihre DNA-Sequenzen unterscheiden sich nicht sehr.

Es scheint uns, dass sie wegen einer Übersetzung lächeln, die unser Gehirn macht, um seine Funktionen zu humanisieren (GETTY)

Als René Descartes, ein Philosoph des 17. Jahrhunderts, das Denken als die Essenz der menschlichen Existenz und den Hund als eine Variante der Maschine ohne Vernunft betrachtete, kam François Voltaire, ein Schriftsteller und Philosoph, zu dem Treffen, um zu bestätigen, dass Hunde nicht nur Emotionen fühlen, sondern dass sie „ folgen dem Menschen auf erstaunliche Weise im Sinne der Freundschaft“.

Zur Reflexion ist es angebracht, den Satz des unbeschreiblichen Arztes und Theologen des neunzehnten Jahrhunderts, Dr. Albert Schweitzer, zu zitieren: „Ich weiß nicht, ob Tiere argumentieren können, ich weiß nur, dass sie leiden können und deshalb betrachte ich sie als meine Nachbar“.

Der beste Freund des Menschen begleitet ihn seit Tausenden von Jahren auf seinem Abenteuer auf der Erde. Früher war von einer Koexistenz zwischen den beiden von etwa 10.000-15.000 Jahren die Rede, aber neuere Theorien bestätigen eine viel ältere Beziehung, die im Mittelpaläolithikum vor mindestens 35.000 Jahren entstanden ist.

Die Domestizierung des Hundes erfolgte in der Mittelpaläolithik vor mindestens 30.000 Jahren (EFE/EPA/PAULO CUNHA)

Einige weisen darauf hin, dass es sehr wahrscheinlich ist, dass die jüngsten Welpen diejenigen waren, die sich den Teenagern des Stammes näherten und so eine Freundschaft entstanden sind, die bis heute andauert.

Während sie sich an unserer Seite entwickelten, haben sie sich an uns und unsere Routinen gewöhnt und sogar die Beweise zeigen, „dass Hunde nach der Domestizierung einen Muskel entwickelt haben, um ihre inneren Augenbrauen zu heben“ und uns so mehr zu bemitleiden können.

Ebenso scheint es uns, dass sie aufgrund einer Art Übersetzung lächeln, die unser Gehirn macht, um die Eigenschaften ihres Haustieres zu „humanisieren“. Dennoch ist klar, dass Augenkontakt sehr wichtig ist. Obwohl ich schon so lange bei ihnen bin, gibt es noch viel über sie zu entdecken.

*Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook ist Tierarzt. Spezialist für Hochschulpädagogik. Master-Abschluss in Psychoimmunoneuroendokrinologie. Ehemaliger Direktor des Small Animal School Hospital (UNLPAM). Universitätsprofessor an mehreren argentinischen Universitäten. Internationaler Dozent.

LESEN SIE WEITER:

Hongkong wird zweitausend Tiere schlachten, nachdem in einer Tierhandlung ein COVID-Fall festgestellt wurde