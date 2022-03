Das Vereinigte Königreich warnte davor, dass die Wagner-Gruppe Söldner in die Ostukraine schicken wird

Der britische Militärnachrichtendienst teilte am Montag mit, dass Russlands private Militärfirma, die Wagner-Gruppe, in der Ostukraine eingesetzt wurde.

„Es wird erwartet, dass mehr als 1.000 Söldner, darunter die obersten Führer der Organisation, für Kampfhandlungen eingesetzt werden“, sagte das britische Verteidigungsministerium.

In dem Bericht heißt es, dass Wagners Personal eher für den Konflikt in der Ukraine als für Operationen in Afrika und Syrien priorisiert wurde. Dies war durch schwere Verluste und eine Invasion motiviert, die durch heftigen ukrainischen Widerstand und ernsthafte logistische Probleme gebremst wurde.

In den letzten Jahren sind private Militärunternehmen wie die Wagner-Gruppe zu einem wichtigen Instrument geworden, mit dem Russland seine Einfluss in der Welt bei gleichzeitiger Verteidigung ihrer Interessen. Derzeit sind russische Söldner in mindestens 30 Ländern auf vier Kontinenten präsent, was die Ausweitung dieses Phänomens zeigt, das im Konflikt in der Ukraine im Jahr 2014, seinem ersten Prozess, stattfand.

Obwohl Söldnerunternehmen nach der russischen Verfassung technisch illegal sind, sind sie zu einem Schlüsselbestandteil der Moskauer Strategie des „hybriden Krieges“ geworden und bieten dem russischen Staatschef Wladimir Putin ein Mittel, um „sein politisches und fortschrittliches Russisch auszuführen“ nationale Sicherheitsinteressen auf der ganzen Welt „, heißt es in einem Bericht des Center for Strategic and International Studies (CSIS).

Die Söldner der Wagner-Gruppe im Gebiet Starobeshevo im ukrainischen Donezk

Laut den Autoren von The Moscow Mercenary Wars werden diese Sicherheitsfirmen im Allgemeinen von Oligarchen in der Nähe des Kremls gehalten, wie Prigozhin, der Putin sehr nahe steht und von den Vereinigten Staaten sanktioniert wird.

Eine seiner Hauptaufgaben ist die Stärkung der russischen Außenpolitik und die weltweite Ausweitung ihres Einflusses, da Moskau dank Söldnern bestimmte Länder oder Partner unterstützen kann.

Aus militärischer Sicht können Verbündete angesichts der Fähigkeiten dieser Söldner (normalerweise ehemalige Mitglieder der Sicherheitskräfte) gestärkt werden, während die militärische Präsenz in Umgebungen etabliert wird, in denen es keine gab, und sogar das Kräfteverhältnis in bestimmten Konflikten stört „während Grad der plausiblen Ablehnung seitens des Kremls „, betonen die Autoren.

Darüber hinaus sind Söldner entbehrlicher und ihr Einsatz ist weniger riskant als der Einsatz russischer Soldaten, insbesondere wenn sie im Kampf oder während Trainingsmissionen sterben. Laut CSIS sind Mitarbeiter von Sicherheitsunternehmen auch zu einer Quelle für das Sammeln nachrichtendienstlicher Informationen sowie für die Durchführung verdeckter Aktionen und heimlicher Aktivitäten geworden.

Sicherheitsunternehmen erhalten eine Ausbildung, bevor sie ins Ausland geschickt werden, in einigen Fällen sogar innerhalb von Militärstützpunkten und mit der wahrscheinlichen Unterstützung der Armee und der Nachrichtendienste. Die Wagner-Gruppe bildet ihre Männer in zwei Lagern neben einer Basis des Geheimdienstes (GRU) in Molkino, Region Krasnodar, aus.

(Mit Informationen von Reuters und Europa Press)

