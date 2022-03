Chumel Torres kritisierte Will Smith dafür, Chris Rock geschlagen zu haben: „Geh zur Therapie“

Einer der Momente, die die Oscar-Verleihung 2022 kennzeichneten und an die man sich sicherlich noch viele Jahre erinnern wird, war Will Smiths Schlag gegen den Komiker Chris Rock, nachdem er einen beleidigenden Witz gegen die Frau des Schauspielers, Jada Pinkett Smith, gemacht hatte.

Diese gewalttätige Reaktion wurde von einigen applaudiert, aber von anderen kritisiert, da sie darauf hinwiesen, dass dies nicht der richtige Weg sei, ihren Partner für den Spott zu verteidigen, den Rock aufgrund ihres Alopezieproblems erhielt, um sie von der Bühne zu demütigen.

Andere Benutzer gingen einen anderen Weg und verteidigten den Komiker. Er erwähnte, dass er einfach einen harmlosen Witz gemacht habe. Zu diesen Aussagen kam die des Influencers Chumel Torres hinzu, der für einige seiner Kommentare und „Witze“, die er gemacht hat, als sexistisch und rassistisch identifiziert wurde.

Bei dieser Gelegenheit befragte er Will Smith in seinem Twitter-Profil nach der Ohrfeige, weil er das Video des genauen Augenblicks teilte und es mit einem sauren begleitete Botschaft, „ihn zur Therapie zu schicken“, weil er Rocks Witz nicht „verstanden“ hat.

(Foto: Twitter)

Später, in einem zweiten Tweet, stellte er eine Hypothese auf, was die Gewinnerin des Best Actor Award motivierte, und versicherte, dass es Jada selbst war, die sie bat, sie danach zu verteidigen höre dir den beleidigenden Kommentar an, den er für den Witz benutzt hat

„Er lacht. Nicht sie. Eine Sekunde vergeht und er schlägt ihn. Meine Hypothese: Will Smith, Opfer des „Wirst du das erlauben?. Debatan'“, schrieb der umstrittene Moderator von El Pulso de la República.

Eine weitere Persönlichkeit, die auch Will Smiths Haltung kritisierte, war der Schriftsteller Sergio Zurita. Ebenso teilte er in sozialen Netzwerken ein GIF über den unangenehmen Moment der Oscars von 2022 mit und erwähnte, dass Rocks Witz „harmlos“ sei, zusätzlich zu der Tatsache, dass diese Situation aufgrund der Gefahr, dass die Komödie laufen könnte, ein faschistisches „Regime“ hervorrufen könnte.

„Aber was niemand vorhersagen konnte, war der Schlag, den Will Smith Chis Rock versetzte, weil er einen harmlosen Witz über Smiths Frau gemacht hatte. Wenn die Komödie in Gefahr ist, erhebt der Faschismus den Kopf „, schrieb der Schauspieler.

Die Welt der Unterhaltung war nicht die einzige, die diesen Schlag kommentierte, sondern auch der Sport wurde hinzugefügt. Unter den Figuren befand sich Miguel Layún, ein Spieler des Club America, der beschloss, auf der gegenüberliegenden Seite zu stehen und Smith zu unterstützen.

Die Schriften Sergio Zurita befragte auch den Schauspieler (Foto: Twitter)

„Wenn der Kontext dessen, was mit #WillSmith in #Oscars passiert ist, real ist... Ich nehme meinen Hut ab, um aufzustehen und seine Frau über jedes Protokoll eines solchen Ereignisses zu verteidigen!!“ , schrieb der Athlet.

Dieser Kommentar löste jedoch eine Welle des Hasses gegen ihn aus, da die Leute angaben, dass er nur die Gewalt normalisierte, die mehrere Krisen im Land verursacht hat, beispielsweise im Corregidora-Stadion in Querétaro oder bei den Morden im Land.

Aus diesem Grund beschloss er, einen zweiten Tweet zu schreiben, in dem die Internetnutzer gebeten wurden, sich nicht über dieses Thema zu ärgern, und er sagte, er könne den Meinungsaustausch mit anderen genießen, um die Diskussion zu diesem Thema zu erweitern.

Schließlich stellte er seinen Followern eine Frage im Zusammenhang mit der Verwendung seines Tweets in den Instant Messaging-Gruppen der Leute, um ein Gespräch darüber zu eröffnen, was am 27. März passiert ist.

„Hatte noch jemand in einem Chat mit amig @s einen Meinungsaustausch darüber, was mit Will Smith passiert ist und meinen Tweet neu formuliert hat? (Neugier) Das tue ich „, sagte der Amerikaner.

