CDMX: Dies wird das neue Rabattprogramm für die Zahlung von Bußgeldern und Verkehrsverstößen sein

Die Regierung von Mexiko-Stadt (CDMX) hat kürzlich die neuen Änderungen an der Verkehrspolizei der Hauptstadt angekündigt, deren Hauptziel es ist, die Korruption zu beseitigen und eine sichere Mobilität auf den Haupt- und Nebenstraßen zu gewährleisten, die den Umkreis der Stadt ausmachen, wie vom Leiter der Ministerium für Bürgersicherheit (SSC), Omar García Harfuch.

Einer der Hauptvorteile der Erneuerung der Verkehrspolizei ist die Überprüfung, die die Einwohner der Hauptstadt durchführen können, um festzustellen, ob ein Polizist zur Verhängung von Bußgeldern und Verstößen berechtigt ist oder nicht. Darüber hinaus wird eine neue Form der Zahlung aktiviert Die Konsultation von Bußgeldern kann auf elektronische Weise über die App „Meine Polizei“ erfolgen. Wenn Sie diese mit der prompten Zahlungsmethode bezahlen, erhalten Sie Rabatte auf Strafen.

In diesem letzten Punkt gaben die Kapitalbehörden an, dass das neue Rabattprogramm zur Zahlung von Bußgeldern ab dem 4. April 2022 in Betrieb gehen wird. Daher wurde angekündigt, dass mit dieser Regelung für alle von bevollmächtigten Beamten durchgeführten Verkehrsverstöße 10 Tage nach ihrer Erstellung Rabatte von bis zu 90% durch sofortige Zahlung gewährt werden.

Mit der App „My Police“ können Autofahrer auf ihren Mobiltelefonen überprüfen, wie hoch ihre Bußgelder oder Verstöße sind, und die entsprechenden Benachrichtigungen erhalten (FOTO: ISAAC ESQUIVEL/CUARTOSCURO.COM)

Obwohl dieses Programm für alle Fahrer oder Autofahrer gilt, die von einem Verkehrsbeamten festgenommen wurden, gibt es in folgenden Fällen Ausnahmen:

1. Kamera- und Radarverstöße

2. Photocivic kameras

3. Kameras mit begrenzter Fahrspur

4. Buskameras auf begrenzten Fahrspuren

5. Verstöße gegen Parkuhrbereiche

6. Umwelt-Sanktionen

Die Leiterin des Ministeriums für Verwaltung und Finanzen (SAF), Luz Elena Gonzápez Escobar, gab an, dass Rabatte durch sofortige Zahlung von der Anzahl der Tage abhängen, die zwischen dem Verstoß und der Zahlung der Autofahrer verstrichen sind, und von den folgenden Parametern abhängen:

- Zwischen null und 10 Tagen nach dem Verstoß: 90% Rabatt bei sofortiger Zahlung.

- Zwischen 11 und 30 Tagen der Straftat: 50% Rabatt bei sofortiger Zahlung.

- Nach 30 Tagen des Verstoßes: kein Rabatt.

Es ist zu beachten, dass alle Bußgelder über den folgenden Link eingesehen werden können: https://estrados.cdmx.gob.mx/ wo Sie leicht Geldbußen und Verstöße erhalten sowie relevante Benachrichtigungen über Verstöße gegen die Bestimmungen erhalten können Mexiko Stadtverkehr per E-Mail und Textnachricht.

Mit den Änderungen des CDMX-Verkehrspolizeiprogramms kann überprüft werden, ob die Beamten, die Bußgelder oder Verstöße verhängen, dazu berechtigt sind (FOTO: MARÍA JOSÉ MARTÍNEZ/CUARTOSCURO.COM)

Eine weitere von Omar García Harfuch angekündigte Änderung ist die Umsetzung der neuen Art der Vergabe papierloser Geldbußen. Diese neuen Regeln treten ab April in Kraft und Bußgelder werden nur über mobile oder elektronische Geräte verhängt. Auf diese Weise erhalten die Bürger den Link zur Geldbuße auf ihrem Handy und die Zahlung erfolgt direkt an die CDMX-Regierung.

Darüber hinaus wurde berichtet, dass die folgenden Gründe für den Transfer eines Fahrzeugs in den Corralón aus den Kapitalverkehrsvorschriften gestrichen wurden:

- Autos mit ausländischen Kennzeichen, die wegen Vergehen einiger Verstöße festgenommen wurden.

- Fahren Sie in die entgegengesetzte Richtung durch die Straßen von Mexiko-Stadt.

- Wenn das Fahrzeug auf den Straßen der Stadt fährt, die Verkehrskarte jedoch abgelaufen ist.

- Führen Sie Reparaturen an Fahrzeugen auf öffentlichen Straßen durch.

- Wenn der Führerschein nicht gültig ist.

