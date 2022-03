„Bridgerton“: Wo kann man andere Fiktionen von Jonathan Bailey sehen, dem Schauspieler, der Anthony in der Serie spielt?

Jonathan Bailey como Anthony Bridgerton en fotograma de la primera temporada de Bridgerton. EFE/Nick Briggs/Netflix

In der ersten Staffel gelang es dem Charakter von Regé-Jean Page, die Herzen der Fans der Serie zu erobern. Seine Abkehr von der Fiktion verursachte viele Unruhen unter den Liebhabern dieser Geschichte, die nun ihre zentrale Handlung in den Charakter von Anthony Bridgerton ändert, gespielt vom britischen Schauspieler Jonathan Bailey. Aber wer ist der Schauspieler und wo können wir seine Werke vor der Serie sehen, die auf der Julia Quinn-Saga basiert.

Jonathan Bailey wurde 1988 geboren, wurde aber berühmt, als er ausgewählt wurde, Leonardo Da Vinci in der CBBC-Serie (einem Kanal des BBC-Mischkonzerns) zu spielen, der einfach Leonardo genannt wird. Dort wurde Bailey ausgewählt, um die Jugendjahre des florentinischen Künstlers im 15. Jahrhundert darzustellen. Die Serie lief über zwei Staffeln und erwarb einen modernen Stil, der von Sprache und Musik geprägt war (ein Lied der Band Radiohead wurde verwendet). Es wurde zwischen 2011 und 2012 ausgestrahlt.

Jonathan Bailey war Teil der Komödie „Crashing“ von Phoebe Waller-Bridge, die auf Netflix zu sehen ist. (@jbayleaf)

Laut mehreren Medien, als sie ihn fragten, wie die Idee, Schauspieler zu werden, zustande kam, gab Bailey an, dass er in jungen Jahren, im Alter von 5 Jahren, das Stück Oliver gesehen habe. Die Entscheidung, Schauspieler zu werden, war bereits getroffen und seine Karriere würde in den folgenden Jahrzehnten zu glänzen beginnen.

2013 war sie Teil von Broadchurch, der englischen Serie mit Olivia Colman und David Tennant. Dort spielte Bailey Olly Stevens, einen jungen Journalisten, der eine Art Praktikum bei der Zeitung Broadchurch Echo absolvierte, wo er Wissen erwerben wollte, um den Sprung zu den wichtigsten nationalen Medien zu schaffen.

Sie war auch Teil der BBC-Komödie Me and Mrs. Jones, in der er die Besetzung mit Sarah Alexander und Neil Morrissey teilte, die Gemma bzw. Jason Jones spielten. Hier gab Jonathan Alfie, Sohn der Jones, das Leben. Die Serie, die 2012 ausgestrahlt wurde, lief für eine einzige Staffel und enthielt sechs halbstündige Folgen, die im englischen Fernsehen ausgestrahlt wurden.

Bailey war auch einer der vielen englischen Schauspieler, die an der inzwischen historischen Fiktion Doctor Who teilnahmen, in der er in Staffel acht Psi spielte.

Vor einiger Zeit sprach Jonathan Bailey frei über seine Homosexualität, die er mehrere Jahre lang versteckte. (@jbayleaf)

Aber vielleicht war eine der Serien, die Baileys Karriere am meisten prägte, ohne Zweifel Crashing. Diese Fiktion - verfügbar auf Netflix - enthält eine Staffel mit sechs Folgen und spielte Phoebe Waller-Bridge, die Schauspielerin, die sich später in Fleabag etablierte. Die Geschichte spielt in London und Bailey (der einen blonden Gentleman trägt) gehört zu einer Gruppe von Dreißigern, die in einem Hauswächter leben (ein Ort, der früher ein städtisches Gebäude war und jetzt vermietet wird). Die Produktion zeigt, wie das Leben von Millennials ist, die, egal wie hart sie arbeiten, kein eigenes Eigentum kaufen. Hier spielt Bailey Sam, während Waller-Bridge Lullu ist und auch der Autor dieser Komödie ist.

Und wenn mehr Produktionen und Charaktere eintreffen, können seine Fans es in der zweiten Staffel von Bridgerton weiterhin genießen und seine Dreiecksbeziehung mit Edwina und Kate kennenlernen.

