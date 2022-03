Alejandra Cuevas gewinnt ihre Freiheit zurück

Alejandra Cuevas (69 Jahre alt) hat ihre Freiheit wiedererlangt. Der Oberste Gerichtshof der Nation (SCJN) ordnete die sofortige Freilassung der Frau an, die 528 Tage lang im Gefängnis von Santa Martha Acatitla festgehalten wurde. beschuldigt vom Generalstaatsanwalt der Republik, Alejandro Gertz Manero, des Mordes durch Unterlassung des Todes von ihr Bruder Federico. Es gab nie eindeutige Beweise, die diese Frau zur Rechenschaft ziehen könnten. Sogar das Gericht stellte fest, dass die Kriminalitätszahl, für die er seit Oktober 2020 inhaftiert ist, nicht einmal existiert.

Einstimmig ordnete der Oberste Gerichtshof die sofortige Freilassung von Alejandra Cuevas an, da das Verbrechen, für das er beschuldigt wird, nicht existierte. Das Gericht stellte auch fest, dass Federico Gertz die Gesundheitsversorgung nicht unterlassen habe, aber sie wiesen auch darauf hin, dass Laura Morán, geschweige denn ihre Tochter, für diese Verantwortung nicht angeklagt werden könne.

In der Zwischenzeit erklärte Alonso Castillo, Sohn von Alejandra Cuevas, gegenüber Infobae Mexico, dass er einstimmig erwarte, dass die 11 Minister und Minister die sofortige Freilassung seiner Mutter anordnen, nachdem sie den Inhalt der Angelegenheit analysiert hatten, und sagte, dass sie „eine unschuldige Frau ist, die seit 528 Tagen ohne inhaftiert ist ein Verbrechen begangen zu haben und mit einer Zahl, die es im Strafrecht des Landes nicht einmal gibt“.

Er stellte auch fest, dass der Generalstaatsanwalt der Republik, Alejandro Gertz Manero, seine Familie seit Beginn des Falles verfolgt hat. Er fügte hinzu, dass diese „Tragödie“ hoffentlich als landesweiter Präzedenzfall für kommende Generationen dienen würde.

Im September 2015 starb Federico Gertz Manero, Bruder des derzeitigen mexikanischen Staatsanwalts. Er war 82 Jahre alt und die Todesursache war die Verschlechterung seines Gesundheitszustands. Alejandro Gertz beschuldigte den romantischen Partner seines Bruders, der zu dieser Zeit 88 Jahre alt und fast 50 Jahre alt war, dafür, bei ihm zu sein. Alejandro beschuldigte sie des Mordes wegen Unterlassung der Pflege. Zu der Klage fügte er die Töchter dieser Frau hinzu. Eine davon war Laura, Schwiegermutter des Gouverneurs des Bundesstaates Mexiko, Alfredo del Mazo. Sie ist aus dem Fall verschwunden. Die andere ist Alejandra Cuevas Morán, die am 27. Oktober 2020 verhaftet wurde, als sie mit ihrem Sohn Gonzalo auf dem Paseo de la Reforma reiste.

In der Verzweiflung, ihre Mutter zu befreien, begannen ihre Söhne Ana Paula, Alonso und Gonzalo Castillo Cuevas eine Art Verhandlung mit dem Staatsanwalt: Sie übergaben alles, was er verlangte, über Vermittler, wie die Lieferung von Kunstwerken seines Bruders, 3,5 Millionen Pesos aus einem gemeinsamen Bericht von das Paar und der Rücktritt von Laura Morán in die monatliche Rente, die Federico ihm hinterlassen hatte.

Alejandra Cuevas wurde jedoch nicht freigelassen. Im Februar 2021 bestätigte die vierte Strafkammer des Obersten Gerichtshofs von Mexiko-Stadt eine formelle Gefängnisanordnung. Er betrachtete sie als „zusätzlichen Garanten“ für Federicos Gesundheit, dh als zweitrangig für seine Gesundheit verantwortlich. Seine Mutter Laura war die einzige, die für Federicos Gesundheit verantwortlich war. Es kann auch nicht als Garant bezeichnet werden, da es nach mexikanischem Recht nicht in der Lage war, als solches angesehen zu werden.

„Der Tod kann nicht Frau (Alejandra) zugeschrieben werden, da in den geltenden Vorschriften keine ausdrückliche Bestimmung enthalten ist, wonach eine Person den Status eines „zusätzlichen“ Garanten für die von einer anderen Person geforderte Sorgfaltspflicht erlangen kann „, berücksichtigt der Gerichtshof in dem Gesetzentwurf, den die Minister an diesem Montag erörtern und die versucht, ihm einen einfachen Schutz für die 69-jährige Frau sowie ihre sofortige Freilassung zu gewähren.

Dann, Mitte September, erteilte der fünfte Bezirksrichter von Amparo in Strafsachen in Mexiko-Stadt einen Amparo, der die Haftbefehle gegen Alejandra Cuevas und Laura Morán aufhob. Die Generalstaatsanwaltschaft (FGR), angeführt von Alejandro Gertz Manero, stellte daraufhin den Amparo in Frage.

Dann würden drei Richter des Ersten Collegiate Criminal Court des First Circuit of Mexico City entscheiden, ob die Berufung ist weitergegangen oder nicht. Aus praktischen Gründen bestand eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Alejandra Cuevas dann ihre Freiheit wiedererlangen würde... bis sie in einem unerwarteten Wende, Das mexikanische Gericht zog den Fall im vergangenen November auf Anordnung des mexikanischen Staatsanwalts an. Der vorsitzende Minister Arturo Zaldívar argumentierte, sie hätten beschlossen, dies zu tun, weil während der Entscheidung des Falls vor Gericht die Gefahr von Einflüssen bestand, die der Unparteilichkeit der Justiz keinen Raum ließen.

Minister Alberto Pérez Dayán war für die Vorbereitung des Entwurfs für die Diskussion im Plenum verantwortlich, das am 15. März stattfand. Sein Vorschlag neigte dazu, den Fall an Kapitalgerichte zurückzugeben. Alle anderen Minister stimmten jedoch dagegen, da der Fall gründlich untersucht werden sollte. Sogar fünf sprachen sich zu dieser Zeit für die Befreiung von Alejandra Cuevas aus, aber es fehlte eine Stimme, damit dies Wirklichkeit werden konnte.

Nach gründlichem Studium war ein neues Projekt notwendig. Es war jetzt für Minister Alfredo Gutiérrez verantwortlich. In seinem Vorschlag, der am 28. März erörtert wird, entschied der Staatsanwalt, der gesperrten Frau einfachen Schutz zu gewähren und ihre sofortige Freilassung anzuordnen, und betonte, dass das Verbrechen, dessen sie beschuldigt wird, nicht einmal existiere.

„Dieser Vollgerichtshof hält diese Argumentation für begründet und ausreichend, um ihm Amparo auf reibungslose und einfache Weise zu gewähren (...) Die zuständige Strafkammer ignorierte den Grundsatz der Rechtmäßigkeit in ihrem Aspekt der genauen Anwendung des Strafrechts, weil es das Bestehen eines Bürgenstatus bestätigte, der Es heißt „Beihilfe", ohne dass dies in Artikel 16 des Strafgesetzbuches für den Bundesdistrikt, jetzt Mexiko-Stadt (...) ohne rechtliche Unterstützung, vorgesehen war, der Ansicht, dass der Beschwerdeführer den Tod des jetzt Verstorbenen vermeiden musste „, heißt es in einem Teil des Dokuments.





