Zelensky sagte, er habe das Problem der Neutralität der Ukraine in den Verhandlungen mit Russland gründlich untersucht.

Die Frage der „Neutralität“ der Ukraine, einer der zentralen Punkte der Verhandlungen mit Russland zur Beendigung des Konflikts, werde „gründlich untersucht“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymir Zelensky am Sonntag in einem Interview mit russischen Medien.

Eine der Verhandlungsklauseln lautet die „Sicherheitsgarantien und Neutralität, der kernwaffenfreie Status unseres Staates“, sagte er in dem Online-Interview, das auf dem Telegrammkanal der ukrainischen Präsidentschaftsverwaltung veröffentlicht wurde.

„Wir sind bereit, es zu akzeptieren“, fuhr er fort. „Dieser Punkt der Verhandlungen (...) wird diskutiert, er wird eingehend untersucht“, sagte er.

„Aber ich möchte nicht, dass es ein weiteres Dokument im Stil des Budapester Memorandums ist“, fügte er hinzu und bezog sich dabei auf die 1994 von Russland unterzeichneten Vereinbarungen, die die Integrität und Sicherheit von drei ehemaligen Sowjetrepubliken, einschließlich der Ukraine, garantieren, im Austausch für den Verzicht auf Atomwaffen, die von der UdSSR geerbt wurden.

Die russische und die ukrainische Delegation werden Anfang dieser Woche in der Türkei zu einer neuen Runde persönlicher Verhandlungen zusammentreffen, kündigten beide Seiten an.

Der russische Chefunterhändler Vladimir Medinsky, zitiert von russischen Agenturen, kündigte ebenfalls eine neue Gesprächsrunde an, sagte jedoch, sie würden am Dienstag und Mittwoch ohne Angabe des Veranstaltungsortes stattfinden.

„Während der heutigen Videokonferenzdiskussionen [Sonntag] wurde beschlossen, die nächste Runde vom 28. bis 30. März persönlich in der Türkei abzuhalten“, sagte der ukrainische Verhandlungsführer auf Facebook.

DATEIFOTO: Russlands Präsidentenberater Vladimir Medinsky nimmt am 3. Juni 2021 an einer Sitzung des Internationalen Wirtschaftsforums in St. Petersburg, Russland, teil. Reuter/Evgenia Novozhenina/Stockfoto

Bislang trafen sich beide Seiten dreimal persönlich — am 28. Februar, 3. März und 7. März — auf belarussischem Gebiet, während sich am 10. russischen und ukrainischen Außenminister Sergej Lawrow und Dmitro Kuleba in Antalya trafen.

Seitdem fanden fast täglich Verhandlungen im Format einer Videokonferenz sowohl auf der Ebene der Delegationen als auch der Arbeitsgruppen statt, die beide Seiten für „schwierig“ halten.

„Der Verhandlungsprozess ist sehr schwierig“, sagte der Chef der ukrainischen Diplomatie, Dmytro Kuleba, bestritt am Freitag jeden „Konsens“ mit Moskau.

Wenig zuvor hatte der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan versichert, dass sich Russland und die Ukraine auf vier der sechs Verhandlungspunkte einigen.

Unter diesen zitierte er die Weigerung der Ukraine, der NATO beizutreten, die Anerkennung des Russischen als Amtssprache sowie Zugeständnisse in Bezug auf Entmilitarisierung und „kollektive Sicherheit“.

Im Gegenteil, sagte Erdogan, die Ukraine sei nicht bereit, die Abtretung der Krim an Russland auszuhandeln oder die Unabhängigkeit der pro-russischen separatistischen Regionen Donezk und Lugansk anzuerkennen, was der ukrainische Präsident Wolodymir Zelensky bereits mehrfach selbst klargestellt hat.

Im Gegenzug hat es zugegeben, dass die Ukraine niemals der NATO beitreten wird, und hat daher von der internationalen Gemeinschaft, einschließlich Russland, Sicherheitsgarantien gefordert, um auf dieses Streben des Staates zu verzichten.

„Es besteht kein Konsens mit Russland über die vier vom türkischen Präsidenten genannten Punkte“, sagte Kuleba jedoch, lobte jedoch Ankaras „diplomatische Bemühungen“ zur Beendigung des Krieges.

