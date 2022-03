Wie sollte Peru dem Duell gegen Paraguay begegnen? Zwei frühere Auswahlen antworten

Der letzte Termin für die südamerikanischen Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft in Katar ist gekommen, und an diesem Dienstag, dem 29. März, begrüßt die peruanische Nationalmannschaft ihren paraguayischen Amtskollegen in einem Spiel, das Die Aufmerksamkeit mehrerer Fans an einem Tag ist ausschlaggebend.

Das Spiel wird im Nationalstadion in Lima ausgetragen. Das letzte Mal, dass Peru gegen Paraguay, war am 2. Juli 2021 in einem Duell, das in den neunzig Minuten mit 3:3 endete und das aus den Strafen mit einem Sieg für die Peruaner definiert wurde.

Das Spiel zwischen Blanquirroja und Albirroja ist ab 18:30 peruanischer Zeit, 20:30 paraguayischer Zeit geplant und findet im Nationalstadion statt.

Daher kontaktierte Infobae Miguel Rebosio und Pablo Zegarra, ehemalige Spieler der peruanischen Nationalmannschaft, die das letzte Spiel der Qatar 2022 Qualifikationsspiele analysierten.

REBOSIO

Der ehemalige Verteidiger der peruanischen Nationalmannschaft erklärt uns, wie Peru vorgehen sollte, wenn es vor der Weltmeisterschaft 2022 in Katar die Wiederholung erreichen will. „Paraguay hat nichts zu verlieren, Peru muss mit allem davonkommen, offensichtlich mit viel Intelligenz und ohne sich selbst zu vernachlässigen. Von der ersten Minute an muss Peru nach dem Tor suchen. Wie ich Ihnen sage, hat Paraguay nichts zu verlieren und sie werden entspannt und ruhig sein „, sagte Rebosio gegenüber Infobae.

Für Rebosio wird die Mentalität, mit der der Bicolor herauskommt, wichtig sein, um das Ziel gegen Paraguay zu erreichen. „Peru seinerseits muss vergessen, was in Montevideo passiert ist, es ist eine frühere Ausgabe, der Chip muss involviert sein, wo sie um diese Wiederholung der Weltmeisterschaft kämpfen müssen“, sagte er.

PABLO ZEGARRA

Pablo Zegarra seinerseits sagt, dass Peru den umstrittenen Schritt vergessen und sich konzentrieren muss, um das Ziel gegen Paraguay zu erreichen. „Es ist klar, dass wir nur über dieses einmalige Spiel sprechen, oder? Mehr nicht in dem Spiel, das Peru gespielt hat, aber es gibt sicherlich die Arbeit des technischen Kommandos, diese Seite umzublättern und sich auf das zu konzentrieren, was wichtig ist, und sich auf ein endgültiges Spiel gegen Paraguay zu konzentrieren. Wir haben die Möglichkeit, in einem idealen Umfeld zu gewinnen und zu Hause mit unserem Publikum zu spielen, und das wird sicherlich ein sehr wichtiger Faktor sein „, sagte er Infobae.

Der ehemalige Trainer von Sporting Cristal ist zuversichtlich, dass Ricardo Gareca zusammen mit seiner technischen Führung der peruanischen Nationalmannschaft bereits an der mentalen Frage arbeitet, um das Ziel an diesem Dienstag gegen Paraguay zu erreichen. „Sicherlich haben sie vom internen Team die Seite umgeblättert, und am Dienstag werden wir uns sicher darüber im Klaren sein, was getan werden muss, um dieses positive Ergebnis zu erzielen, das unseren Sieg sichert und uns für diese Wiederholung im Hinblick auf die Weltmeisterschaft qualifiziert“, sagte Pablo Zegarra.

LESEN SIE WEITER

VAR-Audios von Schiedsrichter Anderson Daronco und seinen Assistenten, die beschlossen haben, gegen Uruguay kein Tor für Peru zu erzielen