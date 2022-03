Warum „Geierbienen“ Nektar aufgegeben haben, um sich von Leichen zu ernähren

Es gibt einige Bienen, die zu einer wenig bekannten tropischen Art ohne Stachel gehören, die allgemein als „Geierbienen“ bezeichnet werden und die die Fähigkeit entwickelten, nur Fleisch zu essen. Dieses seltene Verhalten wurde durch einen sehr intensiven Wettbewerb um Nektar motiviert.

Auf diese Weise hat sich sein Darm weiterentwickelt und ähnelt eher dem von Geiern als dem anderer Bienen. All diese Anpassungen werden durch Veränderungen der Mikrobiota, der Darmflora, ergänzt, um die Verdauung anderer Verbindungen im Zusammenhang mit der neuen Ernährung zu ermöglichen.

Der intensive Wettbewerb um Nektar führte dazu, dass eine stachellose Bienenart in den Tropen die Fähigkeit entwickelte, sich von Fleisch zu ernähren. Dies sind die einzigen Bienen auf der Welt, die sich entwickelt haben, um nicht pflanzliche Nahrungsquellen zu verwenden.

Vulgär „Geierbienen“ genannt, entwickelten sie die Fähigkeit, nur Fleisch zu essen. Dieses seltene Verhalten wurde durch einen sehr intensiven Wettbewerb um Nektar motiviert.

Auf diese Weise stellten sie neue symbiotische Beziehungen zu einigen Mikroben her, die im Darm von Geiern und anderen Tieren gefunden wurden, die sich von Aas ernähren. Die Körbe, die stachellose Bienen an ihren Hinterbeinen haben, um Pollen zu sammeln, wurden von diesen Geierbienen zum Sammeln von Fleisch verwendet.

Die Darmflora der Geierbienen ist mit neuen Bakterien angereichert, die ihre Verwandten nicht haben, ähnlich wie bei Geiern, Hyänen und anderen Aasfressern. Diese Bakterien dienen dazu, sie vor den im Aas auftretenden Krankheitserregern zu schützen. Jeder Mensch könnte ernsthaft krank werden, weil diese Mikroben im Fleisch sehr starke und schädliche Giftstoffe freisetzen.

Es ist noch nicht bekannt, ob der fleischfressende Lebensstil der Bienen das Wachstum dieser Mikroben beeinflusste oder ob Bakterien die fleischfressende Ernährung ermöglichten. Eine Ernährungsumstellung könnte die Flora im Laufe der Zeit verändert haben, aber es ist auch möglich, dass diese Änderung eine Variation der Ernährung ermöglicht hat oder dass beide interagiert haben, um diese evolutionäre Anpassung zu bewirken.

Diese Bienen, die sich eher von Fleisch als von Pollen ernähren, können Honig in getrennten Kammern in ihren Bienenstöcken lagern.

Die Körbe, die stachellose Bienen an ihren Hinterbeinen haben, um Pollen zu sammeln, wurden von diesen Geierbienen zum Sammeln von Fleisch verwendet (Ricardo Ayala)

Die Bienen machten vor zwei Tagen Nachrichten, als im Dorf La Esperanza in der Gemeinde Turbo, Antioquia, ein Schwarm afrikanisierter Bienen einen 72-jährigen Blinden angriff, der später sein Leben verlor. Anscheinend befand sich die Wabe an einem der Strommasten in der Nähe des Hauses des Opfers.

Dieser Mann war nicht nur betroffen, 10 weitere Personen wurden verletzt, eine davon ist eine schwangere Frau und ein Mann, der sich von einer Operation erholt.

Nach Angaben der Nachbarn des Sektors haben diese Tiere ihre Windeln an mehreren Strommasten gebaut und mehrmals die entsprechenden Behörden aufgefordert, dieses Problem zu lösen, das ihr Leben gefährdet.

*Prof. Dr. Juan Enrique Romero @drromerook ist Tierarzt. Spezialist für Hochschulpädagogik. Master-Abschluss in Psychoimmunoneuroendokrinologie. Ehemaliger Direktor des Small Animal School Hospital (UNLPAM). Universitätsprofessor an mehreren argentinischen Universitäten. Internationaler Dozent.

LESEN SIE WEITER: