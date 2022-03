Warum das Verschwinden von Bienen Menschen gefährdet und wie verhindert werden kann, dass sie aussterben

Was würdest du tun, wenn eines Tages deine Lieblingsfrucht verschwindet und egal wie eifrig du sie noch einmal probieren willst, es nicht möglich ist? Dann gibt es keine Blumen mehr, Sie können die Sonnenblume, den Löwenzahn und den Lavendel nicht mehr riechen oder fühlen; plötzlich sehen Sie keine Schmetterlinge, Vögel oder Tiere, die Sie normalerweise auf Ihrer täglichen Reise gesehen haben. Obwohl dies nach Science Fiction klingt, kann dies aufgrund der aktuellen Bedrohung für Bienen und andere Bestäuber passieren, und das heißt, dass wir als menschliche Spezies von diesen kleinen Insekten abhängig sind.

Gerardo Ceballos, Forscher am Institut für Ökologie der UNAM, sagt Infobae Mexico, dass wenn Bienen sind verloren, die Fähigkeit, Nahrung zu produzieren. In seinen Worten: „Mit dem Aussterben der Bienen und dem Aussterben von Arten im Allgemeinen befinden wir uns in einer so komplizierten Situation, dass das, was in den nächsten 15 Jahren passiert, darüber entscheidet, was mit der Menschheit und dem Leben auf der Erde passiert .“

Der Forscher erwähnt, dass Bienen einer der Indikatoren für die Lage des Planeten sind. Laut Ceballos deutet der Verlust so vieler Bienen und ihr Aussterben darauf hin, dass wir in ernsthaften Schwierigkeiten stecken: „Es ist ein Weckruf, dass nach den Bienen andere Tiere folgen und dann andere.“

Auf dem Planeten gibt es mindestens 20 Tausend Bienenarten. Die Biene, die wir allgemein kennen, ist die Apis mellifera; sie ist jedoch nicht in Mexiko endemisch, da sie aus Europa stammt. Die Arbeit von Bienen und Bestäubern im Allgemeinen ist äußerst wichtig für das Ökosystem und die menschliche Ernährung. Dieser Prozess hängt von 90 Prozent der blühenden Pflanzen wie Sonnenblumen, Majoran und Borretsch ab. 75 Prozent der weltweiten Nahrungspflanzen wie Tomaten, Avocado, Kürbis, die alle für die mexikanische Ernährung wichtig sind, und 35 Prozent der landwirtschaftlichen Nutzfläche, so die UN.

In Mexiko gibt es ungefähr zweitausend Bienenarten. Einige von ihnen sind Einzelgänger, 47 produzieren Honig und sind Melipona-Bienen, das heißt, sie haben keinen Stachel. Die Maya-Völker kultivieren sie seit Hunderten von Jahren und nennen sie wegen der heilenden Eigenschaften ihres Honigs „heilige Biene“. Aufgrund verschiedener Faktoren sind Bienen ernsthaft vom Aussterben bedroht. Es ist wichtig zu erwähnen, dass die europäische Art viele Bienenstöcke auf Imkerfarmen auf der ganzen Welt hat. Die Wildarten des Landes sind jedoch diejenigen, die bedroht sind.

Die Melipona-Biene ist ein wichtiger Bestäuber in Kulturen wie Achiote, Avocado, Kaffee, Kürbis, Chayote, Habanero-Pfeffer, Mango, Gurke, Wassermelone, Tomate. (Foto: Regierung von Mexiko)

Elizabeth Bacilio, eine auf Bienen spezialisierte Tierärztin, arbeitet derzeit in der Kommission für natürliche Ressourcen und ländliche Entwicklung des Umweltministeriums und ist auch Imkerin und Ausbilderin in diesem Bereich. Bacilio erklärt Infobae Mexico, dass der Rückgang dieser Insekten auf mehrere Faktoren zurückzuführen ist: „Parasitäre und virale Krankheiten, Einsatz von Insektiziden und Pestiziden, Klimawandel, schlechtes Management der Landwirte, städtische Flecken sowie Verwendung von Signalantennen helfen den Bienen, nicht in ihren Bienenstock zurückkehren zu können, weil sie verloren sind.“ Das heißt, die Antennen, die heute benötigt werden, um unsere Handys benutzen zu können, sind für den Verlust vieler Bienen verantwortlich.

Eines der Probleme sei, dass die Landwirte an vielen Orten, an denen gesät wird, das Land reinigen, das heißt, sie entwurzeln das Unkraut; aber darin befinden sich wilde Sonnenblumen, Weißklee, Löwenzahn und Campanita-Reben. Aus all diesen Unkräutern werden Honig und Pollen gewonnen, und wenn sie entfernt werden, wird den Bienen und anderen Bestäubern Nahrung entzogen, wodurch sie sterben. Er erwähnt, dass „diese Bienen vom Aussterben bedroht sind. Die Menschen haben keine Ahnung, dass es diese Bienen gibt, weil sie nicht sehr aufmerksam sind und nicht die Geduld haben, einen Garten zu haben und sich darum zu kümmern.“

Sogar viele Menschen dämonisieren Fledermäuse, aber sie sind auch wichtige Bestäuber. Wenn zum Beispiel Fledermäuse ausgehen, gäbe es keinen Mezcal mehr, da sie exklusive Bestäuber dieser Art von Maguey sind, bei denen das Getränk herausgenommen wird.

Zweifellos ist laut Fachleuten eines der Hauptprobleme bei Bienen, das dringend zur Ausrottung benötigt wird, der Einsatz von Pestiziden und Insektiziden. Ceballos erwähnt, dass sie verboten werden sollten, weil sie Rückstände enthalten, die Bienen töten, und dass zwei oder drei große Unternehmen gezwungen sein sollten, die Produktion dieser Chemikalien einzustellen.

Bacilio fügt hinzu, dass Unternehmen dieser Größenordnung bereits verschiedene Anforderungen haben, da es sich um Produkte mit Neonikotinoiden handelt, die laut Weltgesundheitsorganisation krebserregend sind. Selbst Menschen, die mit dieser Art von Produkt umgehen, sind krank geworden: „Es geht über den Tod von Bestäubern hinaus, die menschliche Gesundheit geht Hand in Hand“, sagt er.

Verbände wie Greenpeace haben vorgeschlagen, giftige Pestizide wie Neonicotinoide, Fipronil und andere Insektizide zu verbieten.

Ohne sie würde die Bevölkerung nur Knollen essen, sagen Experten. (Foto: Cuartoscuro).

Aurora Xolalpa, Professorin und Forscherin an der Interkulturellen Maya-Universität von Quintana Roo und Leiterin des Innovationszentrums für nachhaltige Imkereientwicklung, erklärt Infobae Mexico, dass der Einsatz von Pestiziden ein Problem ist, das bisher nicht gegeben wurde gestoppt und es ist fast unmöglich aufzuhören.

„Wir hatten vor vier Jahren einen Fall in der Gemeinde, in der ich mich befinde, es wurden etwas mehr als 300 Kolonien beschädigt, viele von ihnen starben, andere starben langsam und andere abrupt. Es war ein einziges Produkt, das praktisch viele Bienen vergiftet hat und es gab keine rechtliche Antwort der Regierung“, sagt er. Es heißt auch, dass im vergangenen Januar 430 Kolonien durch dasselbe Problem beschädigt wurden und es bis heute keine Institution gab, die in der Region anhält, um zu antworten, obwohl eine Beschwerde bei der Staatsanwaltschaft eingereicht wurde.

Laut Xolalpa sind die vorrangigen Themen, die wir angehen sollten, Chemikalien aufgrund der hohen Sterblichkeit, es gibt keine Rechtsgrundlagen, um auf diese Art von Kriminalität zu reagieren, wenn Menschen sie einsetzen, es gibt keine korrekte Regulierung dieser Produkte und der Landwirt weiß nicht was sie benutzen, sie verwenden keinen einzigen Schutz, um sie anzuwenden, mehr im Süden. Er gibt auch an, dass es in Campeche Gebiete gibt, in denen es sehr häufige Luftanwendungen gibt und die Landwirte nicht wissen, wann ihnen die Chemikalie auf den Kopf fallen wird.

Bienen sind eine der wichtigsten Gruppen von Bestäubern. (Foto: Cuartoscuro).

In Mexiko-Stadt wurden Bestäubungsgärten in städtischen Zentren eingerichtet, die vom Direktor der FES Iztacala María del Coro Arizmendi gefördert wurden. In ihnen wird ein Raum mit bestimmten Pflanzen gepflanzt, um bestäubende Tiere wie Bienen, Hummeln und Kolibris anzulocken, um sie in einer Stadt mit Nahrungsressourcen zu versorgen, in der sich ihr natürlicher Lebensraum verschlechtert hat und es nur wenige Grünflächen gibt.

Elizabeth Bacilio erklärt, dass wir in unseren Gärten Töpfe einsetzen können, die an der Wand aufgehängt sind, oder wenn Sie einen Balkon haben, empfiehlt sie, dass es sich um aromatische Pflanzen wie Minze, Rosmarin handelt, die zwar keine winzigen Blüten zu haben scheinen. Wenn Sie einen größeren Raum haben, können Sie Obstbäume oder Reben pflanzen, wo diese Insekten ebenfalls geschätzt werden können, und Wasserbehälter mit Murmeln, Steinen oder Zweigen im Garten lassen, damit die Bienen nicht ertrinken und sie nehmen können.

Wenn wir einen Schwarm sehen, ist es wichtig, die Feuerwehr nicht anzurufen, um ihn auszurotten. Es gibt einen Schwarmverlagerungsprozess, der mit verschiedenen Imkern durchgeführt werden kann, der jedoch mit Kosten verbunden ist. Dann wollen die Leute das nicht tun, aber es ist notwendig zu denken, dass der Imker Ausgaben wie Tagegeld oder Klage hat, sagt Bacilio

Auf individueller Ebene erwähnt Aurora Xolalpa, dass es das Wichtigste ist, uns auf dem Laufenden zu halten, zu wissen, wie wichtig ihre Arbeit ist und wie sie zur Ernährung der Menschen beiträgt. Bestäubungsgärten sind sehr wertvoll, aber um diesem Problem zu helfen, müssen wir über das Pflanzen schöner Pflanzen hinausgehen. Wir müssen uns informieren, um zu wissen, ob der Pollen dieser Pflanzen Bienen ernährt und ernährt. Zusätzlich zur Reduzierung der Chemikalien zu Hause auf ein Maximum, indem organische von anorganischen und organischen Stoffen getrennt werden, um sie neu zu verwenden.

Laut Xolalpa sagt er, dass „es nicht ausreicht, darüber nachzudenken, Bienen zu helfen, indem man ihnen eine Blume aufsetzt oder ihnen Wasser mit Zucker gibt“. Es ist wichtig zu erwähnen, dass der Zyklus trotz der Bemühungen des Einzelnen unendlich ist, wenn es keine Vorschriften und Gesetze gibt, die die Verwendung von Chemikalien verbieten, die sowohl bestäubende Tiere als auch Menschen selbst betreffen.

Der erste Garten wurde 2014 in FES Iztacala gepflanzt. (Foto: Maria del Coro Arizmendi/Weebly-Standort).

Aurora kommt zu dem Schluss, dass wir jedes Mal, wenn wir einen Löffel Honig essen, Tausende von Blumen, Tausende von Bakterien und Tausende von nützlichen Enzymen essen, „weil Honig nicht nur ein Süßstoff ist, sondern eine perfekte Mischung aus Leben ist; Bienen tragen das Leben auf ihren Beinen. Sich um Bienen zu kümmern, kümmert sich um dich.“

