Visuelle Herausforderung: Finden Sie Bildfehler in 10 Sekunden

Eine visuelle Herausforderung, bei der Sie Ihre kognitiven Fähigkeiten mit dem folgenden Bild testen, das dem logischen und alltäglichen Sinn zu entgehen scheint. Auf diese Weise können Sie feststellen, wie gut Sie mit den visuellen Herausforderungen umgehen können, die in sozialen Medien auftreten.

In der folgenden Abbildung sehen Sie eine Straße in den Morgenstunden, in der Sie Menschen laufen sehen, eine Fußballwerbung, ein orangefarbener öffentlicher Verkehr und ein privates blaues Auto. Alles deutet darauf hin, dass es zu einer möglichen Kollision zwischen den beiden Autos kommen wird, aber nein. Was Sie platzieren müssen, sind Fehler, die weit von der Realität entfernt sind und die nur in der Vorstellung des Menschen existieren können.

Jede Herausforderung hat ein Zeitlimit, in diesem Fall sind es 10 Sekunden, in denen Sie sie so schnell wie möglich lösen müssen. Es lohnt sich nicht, es nach der festgelegten Zeit zu tun, sonst würdest du schummeln und du wärst nicht fair zu dir selbst. In den folgenden Zeilen sehen Sie die vollständige Lösung (mit Bild), damit Sie beim nächsten Mal die richtige Antwort erhalten. Viel Glück.

Visuelle Herausforderung: Finde alle möglichen Fehler im Bild. Foto: Facebook.

LÖSUNG DES VISUELLEN RÄTSELS

Noch nichts mit dem Bild? Die Zeit war knapp und Sie haben es nicht geschafft, die richtige Antwort zu finden? Mach dir keine Sorgen oder fühle dich schlecht, wenn es dir nicht gelungen ist. Es passiert im Leben, es passiert auch bei visuellen Herausforderungen.

Denken Sie daran, dass dies völlig normal ist, da diese viralen Herausforderungen viel Zeit und Geduld erfordern, um zu lernen. Wenn Sie nicht zu der ausgewählten Gruppe von Genies gehörten, die es geschafft haben, diese Herausforderung in zehn Sekunden zu meistern, laden wir Sie ein, sich die Lösung anzusehen.

Wie Sie auf dem Bild sehen können, das wir Ihnen unten zeigen, hatte diese visuelle Herausforderung bis zu vier Fehler: Die erste war die Ampel, die unglaublich kein rotes Licht hat; Die zweite ist, dass sich in der Mitte der Straße ein Zug befindet, wenn es keine Schienen gibt; der dritte ist, dass die Maschinen hat keine Tür, die letzte ist im Werbekartell.

Vergessen Sie nicht, die visuelle Herausforderung mit Ihren Freunden oder nahen Menschen zu teilen, damit sie in stressigen Zeiten aus natürlichen Gründen ein wenig Spaß haben können. Denken Sie daran, dass die Herausforderungen mit mehr Teilnehmern interessant werden.

Lösung: Sehen Sie in der folgenden Abbildung, welche Fehler aufgetreten sind. Foto: Facebook.

WAS MEINEN WIR MIT VIRALEN HERAUSFORDERUNGEN?

Dies ist eine Reihe von Aktivitäten, die verschiedene Fächer umfassen können, wie Mathematik, Rätsel, Beziehung von Objekten, unter anderem. Ziel ist es, das Interesse der Menschen zu wecken, auf spielerische Weise Antworten zu finden, und Grundkenntnisse, die wir zu einem bestimmten Zeitpunkt in unserem Leben gelernt haben, in die Praxis umzusetzen.

WAS SIND LOGISCHE RÄTSEL?

Logische Rätsel sind Freizeitbeschäftigungen oder Spiele, die darin bestehen, die Lösung eines Rätsels zu finden und die verborgene Bedeutung eines Satzes nur durch Intuition und Argumentation zu finden. Das liegt nicht an dem Besitz bestimmter Kenntnisse.

Der Unterschied zu Rätseln besteht darin, dass sie das Rätsel in Form eines Reims darstellen und sich im Allgemeinen an das Publikum von Kindern richten. Sie werden meistens humorvoll eingesetzt.

Darüber hinaus ist ein Rätsel ein Rätsel, das sich als Spiel herausstellt und den Einsatz von Erkenntnissen erfordert, um eine geeignete Lösung zu finden.

Sie können unterschiedliche Strukturen enthalten, einige von ihnen zeigen einen Reim, andere konzentrieren sich auf die Festlegung eines logischen Problems, das die Fähigkeiten und Analysen für eine erfolgreiche Lösung erfordert.

