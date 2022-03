Ukrainische Truppen werden tragbare britische Raketen einsetzen, um russische Flugzeuge abzuschießen

In Großbritannien hergestellte Flugabwehrraketen sollen zum ersten Mal von der Ukraine im Konflikt eingesetzt werden, teilte die britische Regierung an diesem Sonntag mit.

Verteidigungsminister Ben Wallace teilte The Mail am Sonntag mit, dass das Starstreak-System, tragbare Hochgeschwindigkeitsraketen zum Abschießen feindlicher Flugzeuge, die in geringer Höhe fliegen, unmittelbar von ukrainischen Truppen eingesetzt werden würde.

Wallace sagte, dass die ersten ukrainischen Truppen ausgebildet worden seien und bereits bei Starstreak eingesetzt worden seien, und fügte hinzu, dass das Vereinigte Königreich „mehr als fast jeder andere“ unternahm, um dem von Putin überfallenen Land zu helfen.

Auf der anderen Seite schloss der Verteidigungsminister die Lieferung von Panzern aus, eine der Forderungen des ukrainischen Präsidenten Zelensky an westliche Verbündete.

„Eine der größten Herausforderungen besteht darin, dass je mehr Fortschritte bei der Weiterentwicklung der Waffensysteme erzielt werden, desto mehr Ausbildung erforderlich ist, um sie einzusetzen. Deshalb muss der eigentliche Schwerpunkt der Bemühungen darauf liegen, den Ukrainern bei der Wiederherstellung oder Lokalisierung russischer oder sowjetischer Ausrüstung zu helfen, die sich bereits in ihrem Inventar befindet. Nur britische Panzer zur Verfügung zu stellen, würde nicht wirklich funktionieren „, sagte Wallace.

Der britische Verteidigungsminister Ben Wallace (Reuters/Peter Nicholls)

Am vergangenen Mittwoch, am Vorabend von zwei NATO- und G7-Gipfeln, hatte der britische Premierminister Boris Johnson bereits die Lieferung von 6.000 zusätzlichen Raketen in die Ukraine angekündigt und damit die Versorgung des Landes mit Verteidigungswaffen seit der russischen Invasion verdoppelt.

Trotz des „außerordentlich mutigen“ Widerstands der Ukrainer „können wir nicht untätig zusehen und zulassen, dass die Russen ukrainische Städte zerstören“, sagte Johnson.

Diese 6.000 Verteidigungsraketen wurden zu den mehr als 4.000 Panzerabwehrraketen hinzugefügt, darunter NLAW und Javelin sowie Starstreak, die bereits vom Vereinigten Königreich in die Ukraine geschickt worden waren.

Johnson kündigte außerdem 25 Millionen Pfund (33 Millionen Dollar, 30 Millionen Euro) Hilfe für die ukrainische Armee an, zusätzlich zu den bereits versprochenen 400 Millionen Pfund wirtschaftlicher und humanitärer Hilfe.

„Einen Monat nach Beginn der Krise steht die internationale Gemeinschaft vor einer Wahl“, warnte der britische Präsident. „Wir können die Flamme der Freiheit in der Ukraine am Brennen halten oder ihr Aussterben in ganz Europa und der Welt riskieren“, sagte er.

Das Vereinigte Königreich wird außerdem 4,1 Millionen Pfund an BBC World Service, den internationalen Dienst des britischen öffentlich-rechtlichen Rundfunks, zur „Bekämpfung von Fehlinformationen in Russland und der Ukraine“ bereitstellen und die Untersuchung des IStGHJ zu möglichen Kriegsverbrechen stärker unterstützen.

In dieser Hinsicht warnte Wallace am Sonntag, dass Putins Generäle mit einer ähnlichen Abrechnung konfrontiert sind wie die Nürnberger Prozesse gegen die Nazis nach dem Zweiten Weltkrieg wegen Kriegsverbrechen in der Ukraine, wobei Michail Mizintsev, der sogenannte „Metzger von Mariupol“, ganz oben auf der Liste seiner Bombardierung von Zivilisten in der stadt.

„Die systematische Zerstörung von mehr als 1.000 Grundstücken in Mariupol steht im Widerspruch zu den Genfer Konventionen. Die Art der verwendeten Waffen und die Art und Weise, wie sie geliefert werden, deuten auf ein bewusstes Ziel hin „, sagte Wallace.

„Am Ende erreicht die Gerechtigkeit die meisten Menschen, und ich habe keinen Zweifel daran, dass dies irgendwann der Fall sein wird. Im Moment scheint die Abrechnung vor Ort zu erfolgen, wobei eine beträchtliche Anzahl russischer [militärischer] Führer getötet wurde „, schloss er.

Lesen Sie weiter: