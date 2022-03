So können Sie TikToks Stimme als Erzähler in Ihren eigenen Videos verwenden

Mit TikTok können Sie ganz einfach Videos aufnehmen, bearbeiten und veröffentlichen. Alles, was ein Benutzer sich vorstellen kann, kann viral werden. Außerdem haben Sie alles mit einem Klick. Originalmusik und Audio zu Bildern, Filtern und Effekten, Untertiteln und sogar dem Erzähler, dem TikTok-Voice-Over. Es heißt Text-to-Speech und ist nützlich, wenn Sie nicht in Videos sprechen möchten und ein Voice-Over im Loquendo-Stil bevorzugen, das liest, was geschrieben wird.

Und wie bei allem bei TikTok ist es relativ einfach, Text in Sprache zu konvertieren, um Beiträge zu begleiten. Ob TikTok auf einem iPhone oder einem Android-Smartphone verwendet wird. In den Videos können Sie eigene oder von der Plattform bereitgestellte Musik und Songs verwenden. Sie können auch Sounds und Soundeffekte hinzufügen, die alle mit einem Voice-Over geliefert werden, das das Video erklärt oder mit einem Bild abgespielt wird. Es kann Ihre eigene Stimme sein, normal oder verzerrt, oder die Stimme von TikTok. Die einzige Grenze ist Kreativität. Und das Zeitlimit für die Veröffentlichung.

Aus Neugier hat TikTok letztes Jahr seine Stimme in eine neue geändert. Grund? Die ursprüngliche Synchronsprecherin verklagte die Plattform, weil sie für etwas verwendet wurde, für das sie nicht eingestellt wurde. Der TikTok-Besitzer ByteDance löste das Problem, indem er die Stimme änderte. Als Nächstes zeigt Infobae, wie Sie es zu einem Video hinzufügen können.

So kann Text zu Sprache in TikTok-Videos verwendet werden

Es muss davon ausgegangen werden, dass Sie ein TikTok-Benutzer sind und die offizielle Android- oder iOS-Anwendung installiert haben. Natürlich ist es notwendig, sich als Benutzer zu registrieren. Es ist kostenlos und Sie können Google - oder Facebook-Anmeldeinformationen verwenden, um den Vorgang zu beschleunigen. Auf diese Weise müssen Sie sich kein neues Passwort merken.

Sobald die App geöffnet ist, kannst du die Beiträge anderer Leute ansehen oder deine eigenen Videos erstellen. Um mit der Aufnahme oder Bearbeitung einer Publikation zu beginnen, klicken Sie einfach auf das Symbol mit dem+-Symbol. Es befindet sich am unteren Rand des Telefonbildschirms.

TikTok. (Foto: IsenaCode)

Anschließend bietet Ihnen der Veröffentlichungsassistent die Möglichkeit, das Video genau zu diesem Zeitpunkt zu speichern oder ein Video hochzuladen, das Sie auf Ihr Smartphone aufgenommen haben. Sie können damit auch Fotos hochladen. Sobald Sie das Video haben, können Sie es bearbeiten. Hier kannst du Dinge hinzufügen. Und was zählt, ist die Stimme von TikTok.

Um ein Voice-Over in Ihr Video aufzunehmen, müssen Sie auf Text klicken und dann den Text eingeben, den Sie Ihrem Video hinzufügen möchten. Standardmäßig wird dadurch Text über dem Bild hinzugefügt. Damit der Text mit der TikTok-Stimme gelesen werden kann, müssen wir auf den Text klicken, den wir hören möchten, und dann die Option Text-to-Speech auswählen.

Text-to-Speech und TikTok. (Foto: marficom)

Der letzte Schritt ist Publish. Es sollte beachtet werden, dass das Video ausgeblendet werden kann, sodass nur der Benutzer, dem es gehört, es sehen kann. Und wenn Sie sicher sind, dass Ihnen das Aussehen gefällt, können Sie es für alle auf TikTok veröffentlichen.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, das Video als Entwurf zu speichern und/oder das Video zu veröffentlichen und die Kopie auf dem Telefon zu speichern.

Zwei Dinge, die Sie bei TikTok-Stimmen beachten sollten:

1. Wenn Sie den Text, den Sie lesen möchten, mit Voiceover ändern, müssen Sie die Text-zu-Sprache-Funktion erneut aktivieren, um ihn laut vorlesen zu können. Der Herausgeber selbst wird sich auch daran erinnern.

2. Und wenn es Ihnen nicht gefällt, können Sie es ausschalten, indem Sie erneut auf den Text klicken und auf Rückgängig klicken.

