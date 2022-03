Referendum in Uruguay: Was wird an diesem Sonntag abgestimmt und warum die Regierung von Luis Lacalle Pou

Uruguay befindet sich im letzten Abschnitt vor dem Referendum, in dem festgelegt wird, ob 135 Artikel des Dringenden Redegens beibehalten werden. Wenige Stunden nach der Eröffnung der Wahlkreise ist das vorherige Szenario von Parität geprägt, da die jüngsten Umfragen mehrerer Unternehmen mit einem hohen Prozentsatz an Unentschlossenen zusammenfallen.

Der Urgent Revidence Act, im Volksmund unter dem Akronym „LUC“ bekannt, besteht aus 476 Artikeln, die mehrere Normen änderten. Es gibt Artikel über öffentliche Sicherheit, Bildung, Streikrecht, das neue ungesicherte Mietregime, die Festsetzung von Kraftstoffpreisen und die Lockerung der Kontrollen der Geldwäsche.

Es kam im März 2020 im Parlament an, als das Land das Kommando von Präsident Luis Lacalle Pou übergab. Obwohl das Gesetz für die breite Front (Gruppe der Linksparteien) gestimmt hatte, wurde es dank der Koalition der rechten Parteien, die im Wahlkampf gebildet wurde, mit parlamentarischer Mehrheit verabschiedet. Von da an wurde es das Flaggschiffgesetz der Regierung von Luis Lacalle Pou.

Nach der Unzufriedenheit der Broad Front, die von Militanten, Führern und Bürgern befürwortet wurde, begann eine Sammlung von Unterschriften, 135 Artikel der LUC in einem Referendum aufzuheben. Am 8. Dezember 2021 zählte das Wahlgericht die 671.544 Unterschriften, die für das Referendum erforderlich waren, über das an diesem Sonntag abgestimmt wird.

Am 8. Dezember 2021 zählte das Wahlgericht die 671.544 Unterschriften, die für das Referendum erforderlich waren, über das an diesem Sonntag abgestimmt wird Foto: Demonstrationen zugunsten der „Ja“ -Abstimmung in Montevideo

Das uruguayische Parlament war bei der Abstimmung gespalten. Einerseits gab es Parteien mit rechteren Ideologien (die Nationalpartei, die Colorado Party, die Unabhängige Partei, das offene Cabildo und die Volkspartei), diese sogenannte „Multicolor-Koalition“. Auf der anderen Seite die Gruppe der linken Parteien, die Breite Front.

Die Abstimmung für „Ja“ (pinker Stimmzettel) ist eine Stimme für die Streichung aller 135 Artikel. Die Abstimmung für „Nein“ (hellblaue Abstimmung) weist auf den Wunsch hin, das Gesetz unverändert zu lassen. Die Option, die 50% + 1 der gültigen Stimmen erhält, gewinnt.

In dieser Situation sehen die Vorschriften auch vor, dass die Option, leer zu wählen, als Abstimmung für „Nein“ oder für die himmlische Abstimmung betrachtet wird.

Neben den legislativen Konsequenzen der Abstimmung gibt es auch andere, die symbolisch sind. Zwei Jahre nach Regierungsbeginn von Luis Lacalle Pou und nach fünfzehn Jahren Präsidentschaft der Broad Front (zweimal ehemaliger Präsident Tabaré Vázquez und einst ehemaliger Präsident José Mujica) werden die Ergebnisse des Referendums den zweiten Abschnitt der Exekutive markieren.

Kurz gesagt, worüber abgestimmt wird, ist auch die Erklärung des Bürgers, ob er die Regierung unterstützen soll oder nicht.

Die Abstimmung für das Referendum ist geheim und obligatorisch für die 2.684.131 wahlberechtigten Personen. Informationen zu Wahlkreisen finden Sie auf der Website corteelectoral.gub.uy, wo sie nach Abteilungen unterteilt sind. Darüber hinaus wurde eine Suchmaschine hinzugefügt, in der die Wähler ihren Namen eingeben und die Adresse des Ortes erhalten können, an dem sie automatisch wählen.

Die Teilnahmeberechtigten müssen in dem Kreis abstimmen, der ihnen entspricht, und berücksichtigen, dass sie dies in ihrer eigenen Abteilung tun müssen. In diesem Fall ist eine abteilungsübergreifende Abstimmung nicht zulässig.

Wie in jeder Wahlinstanz auf nationaler Ebene gibt es mehrere Situationen, die verboten sind. Unter ihnen gibt es Propaganda in schriftlichen, Radio- oder Fernsehmedien (begann am vergangenen Freitag) und der Verkauf von alkoholischen Getränken, deren Schließung am Samstag um 19:30 Uhr begann und bis zum Ende der Abstimmung am Sonntag andauert.

Der Wahlvorstand möchte die Öffnung der Wahlkreise am Sonntag, den 27. März, ab 8 Uhr morgens gewährleisten Foto: Demonstrationen zugunsten von „Nein“ in Montevideo

Für das heutige Beispiel rief der Wahlausschuss von Montevideo besonders an Beamte und Notare, die am 27. März an den Wahllokalen teilnehmen können, da es zu einem Personalverlust aufgrund von „Krankheit“ kam. „Wir wollen sicherstellen, dass die Rennstrecken um acht Uhr morgens öffnen“, sagte die Präsidentin der Organisation, Mary López, gegenüber Telemundo.

Die Stimmenzahl wird für das Ende des Sonntags geschätzt, es wird jedoch darauf hingewiesen, dass sie sich gegen Anfang der Woche verzögern kann.

Diejenigen, die sich für die Zusammenarbeit mit dem Wahlausschuss registriert haben, erhalten verschiedene Vorteile: einen Feiertag für Montag, den 28. März und fünf Urlaubstage, die zu den im Jahr generierten Tagen hinzugefügt werden.

Öffentliche Notare, die nicht in staatlichen Ämtern arbeiten, erhalten auch einen Rabatt auf die Zahlung von Steuern der Generalsteuerdirektion (DGI) von 12 rücksetzbaren Einheiten (UR). Der Betrag würde etwa 17.136 uruguayischen Pesos entsprechen, fast 400 Dollar.

Der Minister des Wahlgerichts, José Garchitorena, berichtete, dass die Kosten für dieses Referendum laut Montevideo Portal etwa 70 Millionen Pesos (mehr als eineinhalb Millionen Dollar) betragen werden. Was die Situation anscheinend teurer macht, ist die Software, die für Tablets auf den Stromkreisen verwendet wird.

Diejenigen, die nicht am Referendum teilnehmen oder dies nicht rechtfertigen, müssen eine Geldstrafe zahlen, die einer rücksetzbaren Einheit entspricht, 1.428,01 uruguayische Pesos (33 US-Dollar).

Diese Zahl wird verdoppelt, wenn die Person, die nicht gewählt hat, ein Amtsträger ist oder den Status eines Fachmanns mit einem von der Universität der Republik ausgestellten Abschluss hat.

Die neuesten Umfragen

Das Beratungsunternehmen Equipos veröffentlichte am 9. März seine jüngste Umfrage, in der es angab, dass 35% der Uruguayer dafür stimmen würden, die 135 Artikel der LUC bei der himmlischen Abstimmung zu belassen. 34% hingegen würden dafür stimmen, sie mit der rosa Abstimmung aufzuheben. Gleichzeitig waren 28% unentschlossen, 1%, die leer stimmen würden, und 2% würden für nichtig stimmen.

Am 22. März sagte die Meinungsforscherin Cifra, dass „Nein“ laut ihrer jüngsten Umfrage 45% der Stimmen erhalten würde, während „Ja“ 41% der Stimmen erhalten würde. Sie berichteten auch, dass 10% unentschlossen waren, 2% annulliert und 2% leer waren.

Schließlich gab Opción am 23. März eine Umfrage ab, in der vorgeschlagen wurde, dass 38% der Bürger für „Nein“, aber 35% für „Ja“ stimmen würden. Es waren 22% unentschlossen, 1%, die leer wählen würden, 2%, die nicht an den Wahlen teilnehmen würden, und weitere 2%, die abstimmen würden, wurden abgesagt.

