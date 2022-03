Putin beschuldigte Aserbaidschan, das Waffenstillstandsabkommen in Berg-Karabach verletzt zu haben, indem er das von der russischen Mission kontrollierte Gebiet betrat

06-09-2021 Militares de Azerbaiyán en Nagorno Karabaj POLITICA AZERBAIYÁN MINISTERIO DE DEFENSA DE AZERBAIYÁN

„Die aserbaidschanischen Streitkräfte verstießen gegen die Bestimmungen einer trilateralen Erklärung der Führer Russlands, Aserbaidschans und Armeniens vom 9. November 2020 und traten zwischen dem 24. und 25. März 2020 in den Verantwortungsbereich des russischen Friedenskontingents in Berg-Karabach ein und richteten einen Beobachtungsposten ein“, prangerte das russische Verteidigungsministerium in einer Erklärung an. In der Erklärung wurde hinzugefügt, dass in der Türkei hergestellte Drohnen eingesetzt wurden, um Karabach-Truppen in der Nähe des Dorfes Farukh, auch bekannt als Parukh, anzugreifen.

Baku wies die Vorwürfe zurück und sagte, es „bedauere die einseitige Erklärung des russischen Verteidigungsministeriums, die nicht die Wahrheit widerspiegelt“, und fügte hinzu, dass „Aserbaidschan keine einzige Bestimmung“ des Waffenstillstandsabkommens verletzt habe.

Zwischenfälle zwischen den Streitkräften Aserbaidschans und Armeniens waren in den letzten Monaten häufig, aber die Ankündigung vom Samstag war das erste Mal seit dem Ende der Feindseligkeiten über Karabach im November 2020, dass Moskau eine der Parteien beschuldigte, den unbequemen Waffenstillstand verletzt zu haben.

Moskau prangerte den Ausbruch am 31. Tag der russischen Militärkampagne in der Ukraine an, mit Hinweisen, dass sich beide Seiten für einen langwierigen Konflikt im pro-westlichen Land verschanzten. In diesem Zusammenhang glauben Experten, dass Aserbaidschan die Schwäche der russischen Truppen aufgrund des Invasionsdrucks nutzen könnte, um in das Gebiet einzudringen, in dem die russische Mission regieren soll.

Der Kreml sagte am Samstag, dass Präsident Wladimir Putin die Situation zweimal am Freitag und Donnerstag mit dem armenischen Führer Nikol Pashinyan besprochen habe und dass er Aserbaidschan in einer offiziellen Erklärung aufgefordert habe, Truppen abzuziehen. „An die aserbaidschanische Seite wurde appelliert, ihre Truppen abzuziehen“, sagte das Verteidigungsministerium. „Das Kommando des russischen Friedenskontingents unternimmt Schritte, um die Situation zu lösen“, fügte er hinzu.

Im Jahr 2020 führten Armenien und Aserbaidschan einen seit langem umstrittenen Krieg um die Enklave, der mehr als 6.500 Menschenleben forderte. Ein von Putin ausgehandeltes Waffenstillstandsabkommen veranlasste Jerewan, Teile des Territoriums abzutreten und Russland, ein Friedenskontingent in der Bergregion einzusetzen.

An diesem Samstag erklärte das Verteidigungsministerium der geteilten Region in einer Erklärung, dass aserbaidschanische Drohnen drei Menschen getötet und 15 weitere verletzt hätten.

„Die aserbaidschanischen Streitkräfte bleiben weiterhin im Dorf Parukh“, fügte die Erklärung hinzu. Armenien forderte die internationale Gemeinschaft auf, Versuche zur „Destabilisierung der Situation im Südkaukasus“ zu verhindern. „Wir hoffen auch, dass das russische Friedenskontingent in Berg-Karabach konkrete und sichtbare Maßnahmen ergreifen wird, um die Situation zu lösen und weitere Opfer und Feindseligkeiten zu verhindern“, sagte das armenische Außenministerium in einer Erklärung.

Eriwan erklärte, dass der strategisch wichtigen „Invasion“ von Parukh „ein ständiger Beschuss der armenischen Siedlungen und der zivilen Infrastruktur vorausging“.

Dateibild von Putin und dem aserbaidschanischen Präsidenten Ilham Aliev und dem armenischen Premierminister Nikol Pashinian (EFE)

Das armenische Außenministerium erklärte Anfang dieser Woche, dass aserbaidschanische Truppen am Donnerstag unter der Kontrolle der russischen Friedenstruppen in das Dorf Parukh eingedrungen sind, was sie als „klaren Verstoß gegen das Waffenstillstandsabkommen“ betrachteten.

Armenien hat auch vor einer möglichen „humanitären Katastrophe“ in Karabach gewarnt, nachdem die Gaslieferungen in die umstrittene Region nach Reparaturarbeiten eingestellt wurden. Jerewan hat Aserbaidschan vorgeworfen, die ethnische armenische Bevölkerung von Karabach absichtlich ohne Erdgas gelassen zu haben, eine Anschuldigung, die vom aserbaidschanischen Außenministerium als „unbegründet“ zurückgewiesen wurde.

Ethnische armenische Separatisten aus Berg-Karabach trennten sich von Aserbaidschan, als die Sowjetunion 1991 zusammenbrach, und der darauffolgende Konflikt forderte rund 30.000 Menschenleben.

