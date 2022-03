PRI in der Abgeordnetenkammer präsentierte Initiative zur Erhaltung der Essenz von Vollzeitschulen

Norma Aceves, Stellvertreterin der Institutionellen Revolutionären Partei (PRI), stellte eine Initiative vor, die die Allgemeinen Gesetze über die Rechte von Kindern und Jugendlichen, die soziale Entwicklung und die Bildung reformiert, um die Essenz des Vollzeit-Schulen.

Nach Angaben des Bundesabgeordneten ist das Verschwinden des Programms ein Verstoß gegen das Wohl der Kinder, was ein weiteres Versagen der Bildungsbehörden gegen Kinder zeigt.

Die PRI erklärte auch, dass die Entscheidung des Ministeriums für öffentliche Bildung (SEP), das Programm zu beenden, eindeutig im Widerspruch zu den Zielen des Nationalen Bildungssystems steht, nämlich Aktivitäten zur Gewährleistung des Rechts auf qualitativ hochwertige Bildung für alle Schüler zu fördern.

Norma Aceves schlug vor, Kinderaufenthalte in allen Gemeinden des Landes anzubieten und aufrechtzuerhalten (Foto: Karina Hernández /Infobae)

Aus diesem Grund zielt seine Initiative darauf ab, den Betrieb von Schulen mit Tagen zwischen 6 und 8 Stunden pro Tag fortzusetzen, die über Lebensmitteldienstleistungen verfügen, und das Ministerium für öffentliche Bildung erstellt einen Jahresbericht über dieses Projekt.

Ebenso schlug Norma Aceves vor, Kinderaufenthalte in allen Gemeinden des Landes bereitzustellen und aufrechtzuerhalten, insbesondere für Bevölkerungsgruppen, die keine soziale Sicherheit als Arbeitsrecht haben, und Programme für Pflegedienste für Familien mit Kindern oder Jugendliche mit Behinderungen umzusetzen, die benötigen kontinuierliche Pflege, entweder in externen Pflegezentren oder in ihren Häusern.

Nach Angaben des Abgeordneten tritt der schwerwiegende Rückschritt der verfassungsmäßigen Rechte von Kindern in einem Kontext auf, in dem diese Gruppe stark von der Pandemie betroffen war. Darüber hinaus stellte sie eine Verletzung verschiedener Verwaltungsinstrumente dar.

Laut dem Abgeordneten tritt der schwere Rückschlag für die Rechte der Kinder in einem Kontext auf, in dem die Gruppe von der Pandemie betroffen war (Foto: Karina Hernández/Infobae)

