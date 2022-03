Präsident Duque räumte ein, dass es bei den Abstimmungen für den Kongress Fehler gab, aber keinen Betrug

Foto de archivo del presidente de Colombia Iván Duque. EFE/ Carlos Ortega

Nach Kontroversen, die nach der Wahl des neuen kolumbianischen Kongresses auftraten, entschied Präsident Iván Duque offiziell über Vorwürfe des mutmaßlichen Betrugs in den Wahllokalen, mit denen die Koalition Pakt Histórico fast 390.000 zusätzliche Stimmen erhielt, die aber auch zum ehemaligen Präsidenten Alvaro führten Uribe, Vorsitzender des Demokratischen Zentrums, drohte, die Wahlen nicht anzuerkennen.

In einem Interview, das er der Zeitung El Tiempo gab, wies der Präsident darauf hin, dass es hervorstehende Fehler gab, aber niemals einen Betrug.

„Die nationale Regierung hat nie über Betrug gesprochen, die Regierung hat immer gesagt, dass wir ein zuverlässiges Wahlsystem haben. Wir bedauern offensichtlich diese Situation, die mit diesen hervorstehenden Fehlern entstanden ist, und wir hoffen, dass sie gelöst werden, und deshalb haben wir die von uns empfohlenen Maßnahmen in Bezug auf Schulung, Prüfung. Und dass alle Herausforderungen in den Prüfphasen geklärt werden können, ist der richtige Weg „, sagte er in der Zeitung Bogotá.

Duque wies auch darauf hin, dass alles, was passiert ist, eine Lektion war, aus der das Wahlsystem lernen müsse, damit bei den nächsten Wahlen nicht dasselbe passieren würde.

„Es ist notwendig, sofort Korrekturmaßnahmen zu ergreifen. Ich denke, es ist dringend erforderlich, dass der Nationale Wahlrat (CNE) und das Standesamt aus den eingetretenen Umständen lernen und Maßnahmen ergriffen werden können „, fügte er hinzu.

Er wies darauf hin, dass solche Maßnahmen die Überprüfung des Zufallsprozesses für die Auswahl von Jurys sowie deren Ausbildung umfassen sollten. Er wies auch darauf hin, dass erwartet wird, dass die Fehler, die bei der Übertragung der Vorzählung gemacht wurden, überprüft werden könnten und dass die umstrittenen E-14-Formulare und die anderen verwendeten Formulare in Echtzeit zusammengestellt würden, sodass keine Diskrepanzen bestehen.

„Darüber hinaus halte ich es für sehr wichtig, dass eine gründliche Prüfung aller Zählsoftware durchgeführt wird, damit kein Zweifel an der technologischen Eignung besteht, die vom CNE angewendet wird“, sagte Duque.

Abschließend erklärte er, dass das, was oben erwähnt wurde, die Kontroversen, Angriffe und Zweifel verursacht habe, weshalb es notwendig sei, sie anzugehen.





So haben sie die Mängel in den Stimmzetteln festgestellt

Die Überprüfung der Zählung in mehreren Tabellen wurde von der Koalition des Historischen Pakts beantragt, die es durch ihre Aufsicht schaffte, eine Reihe von Stimmen zu finden, die ihr mehrere Sitze im Kongress der Republik sicherten.

Hinweise auf Anomalien und Misserfolge bei der Kenntnis der Stimmen wurden dank eines Tools erbracht, das von einem von dieser Fraktion eingesetzten Team entwickelt wurde und es schaffte, Unregelmäßigkeiten in 29.000 Tischen im Land zu erkennen.

In Noticias Uno war es möglich, im Detail zu erfahren, wie sich dieses Team zusammensetzt und welches Arbeitsmodell umgesetzt wurde, um die Misserfolge zu erkennen, die gegen seine politische Beteiligung verstießen, obwohl die Kontroverse darauf zurückzuführen war, dass es der Historische Pakt war, der die meisten Sitze wiedererlangte, weil es war anscheinend die einzige Partei, die am meisten außerhalb der Wahlaufsicht lag, da sie ein digitales Tool einrichtete, mit dem sie in Echtzeit verschiedene Ausfälle bei der Zählung erkennen konnten, die sie direkt betrafen.

Die erste Warnung, die dieses Instrument gab, war das Wachstum der Wähler im Verhältnis zu der Zahl, die sie üblicherweise in einem Wahllokal gewählt haben, da es als ziemlich verdächtig angesehen wurde, dass sich die Zahlen an einigen Stellen, an denen bei früheren Wahlen Enthaltung erkennbar war, von einem Moment zum anderen ändern würden.

Der Überschuss an Stimmen für einen bestimmten Kandidaten oder eine bestimmte Partei war der zweite Warnfaktor angesichts einer umstrittenen Verwaltung in der Zählung, da eine mögliche Manipulation oder Nichtigkeit der Stimmen für eine bestimmte Koalition vorgesehen war.

Schließlich musste das letzte und wichtigste Warnzeichen sehen, wenn bei den Umfragen keine Stimme für den Historischen Pakt abgegeben wurde. Dies war eine der Anomalien, die diese Partei sofort vor den zuständigen Behörden und der Öffentlichkeit anprangerte.









