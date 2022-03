Peru gegen Paraguay: Ricardo Gareca stoppte eine neue Elf und dieser Spieler würde André Carrillo ersetzen

Die peruanische Nationalmannschaft absolvierte zwei Tage nach dem letzten Spiel von Katar 2022 eine weitere Trainingseinheit in den Einrichtungen von Videna Qualifikationsspiel. Ricardo Gareca nutzte die Gelegenheit, um eine neue Elf zu spielen, die über das Spiel gegen Paraguay nachdachte, dank derer er den Fußballspieler treffen konnte, der am kommenden Dienstag André Carrillo ersetzen würde.

Pedro Gallese wird im Tor bleiben. In der Verteidigungszone gab es eine Überraschung, die Einbeziehung von Jhilmar Lora, Sporting Cristal-Spieler. Es wäre jedoch nur an dieser Praxis gewesen. Laut Ovación hat Luis Advíncula taktische Arbeit geleistet und keinen Fußball gespielt, aber das wäre von Anfang an am Dienstag. Es wäre also dieselbe Viererreihe wie in Montevideo. „Ich kämpfe“, Carlos Zambrano, Alexander Callens und Miguel Trauco.

Die drei in der Mitte wären dieselben, die gegen Uruguay anfingen. Renato Tapia als Pivot, Sergio Peña rechts und Yoshimar Yotún links. Nach André Carrillos Verletzung wurden viele Alternativen in Betracht gezogen, der „Tigre“ hätte jedoch bereits seine Ersatz. Das ist Edison Flores, der beim letzten Doppeldate eine herausragende Leistung hatte. „Orejitas“, Christian Cueva und Gianluca Lapadula würden den Angriff der „Bicolor“ befehlen.

