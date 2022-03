Peru gegen Paraguay: Finden Sie heraus, wie hoch die Verluste der Guaraní-Nationalmannschaft für das Qualifikationsspiel Katar 2022 sind

Die Peru gegen Paraguay wird am kommenden Dienstag, den 29. März, ab 18.30 Uhr im Nationalstadion in Lima ausgetragen ( Peruanische Zeit). Die „Blanquirroja“ braucht einen Sieg, um den Hoffnungslauf zu sichern, oder sie hofft nur, dass weder Kolumbien noch Chile gegen Venezuela bzw. Uruguay ein Tor erzielen.

Aber in Paraguay, das aus dem Sieg gegen Ecuador mit 3:1 am 17. Tag der Qualifikationsspiele in Katar 2022 resultiert, ist nicht alles Freude, da der Stürmer Robert Morales vor den 14-Spielminuten aufgrund einer Verletzung geändert wurde und die Prüfungen eine Mehrfachbedingung feststellten, sodass er den Zusammenstoß gegen Peru an diesem Dienstag verpassen wird. 29. März.

Der 23-jährige Angreifer Robert Morales ist eine der wichtigsten Figuren in der Guarani-Meisterschaft, nachdem er in sieben Spielen im Trikot des Cerro Porteño acht Tore erzielt hatte. Aufgrund dieses guten Fußballmoments wurde er zusätzlich zu seinen 13 Ergebnissen bei 31 Auftritten im Kurs 2021 von DT Guillermo Barros Schelotto in die „Albirroja“ einberufen.

Torschütze Robert Morales trat zum ersten Mal auf die beste Art und Weise auf: Er startete gegen Ecuador und erzielte den partiellen 1:0 in nur neun Minuten. Nur wenige Augenblicke später musste er das Feld verlassen, weil er sich im rechten Knie unwohl fühlte, was ihn bereits zuvor unwohl fühlte. Schließlich berichteten die Ärzte an diesem Freitag über die schlimmsten Nachrichten.

In einer Erklärung teilte die paraguayische Nationalmannschaft den medizinischen Bericht von Robert Morales mit: „Nach den durchgeführten Studien werden ein Bruch des vorderen Kreuzbandes des rechten Knies, eine Verletzung des äußeren Meniskus und eine Verletzung des Seitenbandes festgestellt.“

Es gibt noch keine geschätzte Zeit für die Genesung des Angreifers (sie könnte zwischen sechs und acht Monaten liegen), und Dr. Osvaldo Insfrán, ein Mitarbeiter der „Albirroja“, versicherte, dass sie sofort mit dem Rehabilitationsprozess beginnen werden.

Darüber hinaus wird durch das Fehlen des Cerro Porteño-Spielers die Suspendierung von vier Teamkollegen aufgrund der Ansammlung von gelben Karten hinzugefügt. Das sind:

Miguel Almirón und Gustavo Gómez, Kapitän der Albirroja, sind Teil der Startelf, mit denen Barros Schelotto normalerweise zusammenarbeitet und der der Angreifer Iván Torres vom Club Olimpia in Abwesenheit seiner fünf anderen Teamkollegen bereits als einzige neue Verstärkung beigetreten ist.

Jetzt, an diesem Sonntag, wird die Guaraní-Nationalmannschaft weiterhin im Auftrag von Professor Guillermo Barros Schelotto arbeiten, wo sie um 18:00 Uhr (Ortszeit) die taktische Arbeit und die Verteidigungsbewegungen fortsetzen will, um das Spiel in Lima am Ende der südamerikanischen Qualifikation zu erreichen

