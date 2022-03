Pädophiler verklagte ein Hotel auf Rückerstattung seines Geldes, nachdem er während seines Aufenthalts wegen sexuellen Missbrauchs eines Kindes inhaftiert worden war

Stuart Eager, ein 73-jähriger Mann, der der Pädophilie beschuldigt wird, verklagt die britische Hotelkette Premier Inn seit drei Jahren auf die Rückgabe von 107,50 Pfund, etwa 142 Dollar, die er im Rahmen seines Aufenthalts in einer ihrer Filialen bezahlt hat, die wegen seiner Inhaftierung gekürzt wurde.

Eager sagt, er sei gezwungen, die Reservierung zu stornieren, weil er wegen sexuellen Missbrauchs eines Minderjährigen ins Gefängnis gebracht wurde.

Der Mann hatte das Zimmer im Mai 2019 in der Filiale in Portsmouth (Großbritannien) gebucht, da sich das Hotel in der Nähe des Gerichts befand, in dem sein Prozess wegen Sexualdelikten stattfinden würde. Aber er wurde in nur vier Tagen verurteilt und ins Gefängnis gebracht, also bat er um die Rückkehr der letzten zwei Nächte.

Trotz seiner Verurteilung, einem objektiv ernsteren Problem, startete Eager eine außergewöhnliche Kampagne, um den relativ geringen Geldbetrag zurückzugewinnen.

Die Geschichte seines obsessiven Versuchs, seine 107,50 Pfund zurückzugewinnen, kam diese Woche, nachdem Eager an The Daily Telegraph geschrieben hatte, um seine Beschwerde zu beschreiben und um Hilfe bei der Rückgewinnung des Geldes zu bitten.

Er erzählte, wie er einen Aufenthalt in einem Premier Inn für sechs Nächte gebucht hatte und den vollen Betrag bei der Ankunft bezahlt hatte, als er „nach einer falschen Anschuldigung aus 30 Jahren“ vor Gericht stand.

„Ich hatte keine Ahnung, wie lange der Prozess dauern könnte. Es dauerte nur vier Tage und das Urteil verlief nicht so, wie ich es wollte (Jurys liegen manchmal falsch). Sie haben mich für vier Jahre ins Gefängnis geschickt „, sagt er in seinem Brief an das britische Medienunternehmen.

„'Da es nicht möglich war, das Premier Inn von meiner Gefängniszelle aus anzurufen, um die verbleibenden zwei Nächte abzusagen, ließ ich es von meinem Anwalt für mich erledigen. Es war zu spät, um die erste nicht genutzte Nacht zu erstatten, aber für die zweite Nacht wurde eine Rückerstattung von 107,50 GBP erwartet „, fügt der Verurteilte hinzu.

Laut Eager startete er, als er zwei Jahre später auf Bewährung freigelassen wurde, eine Kampagne für öffentliche Forderungen, die er in den letzten sechs Monaten durchführt.

Der Verurteilte sagt, dass das Hotel jede Spur des Anrufs des Anwalts bestreitet und argumentiert, dass die Stornierung sieben Tage nach der Reservierung von ihm selbst hätte erfolgen müssen.

„Es war demütigend genug, Zeit für ein Verbrechen zu verbüßen, das ich nicht begangen hatte, ohne dass Premier Inn versucht hatte, mein Unglück zu nutzen“, schrieb er.

Das Hotel, in dem Stuart Eager sechs Nächte für seinen Prozess buchte, der nur vier Tage dauerte und ihn wegen Pädophilie direkt ins Gefängnis brachte.

Sein Versuch, Sympathie von den Medien zu erlangen, scheiterte jedoch, genauso wie sein Anspruch auf das Hotel bisher gescheitert ist.

Der Daily Telegrah untersuchte unabhängig die Gründe für die Verurteilung des alten Mannes und stellte fest, dass dies auf den sexuellen Missbrauch eines Chorjungen zurückzuführen war, ein Verbrechen, das von der Polizei als „schockierend“ und „verdorben“ bezeichnet wurde.

Der Junge, der jetzt ein erwachsener Mann ist, hielt seine Tortur zunächst geheim und entwickelte offenbar Glücksspiel- und Drogenabhängigkeit, weil er alles, was geschah, unterdrückte.

„Erst Jahre später fand er endlich den Mut, sich zu äußern und Gerechtigkeit zu suchen. Sie argumentieren, dass Sie unschuldig sind, und sehen sich jetzt als Opfer unfairer Spekulationen des Premier Inn in Höhe von 107,50£. Abgesehen von diesem düsteren Hintergrund für eine Sekunde zeigt ein Blick auf die Informationen, die er mir geschickt hat, dass sein Anwalt die Hotelrezeption anrief, aber aus unbekannten Gründen die Stornierung und anschließende Rückerstattung in seinem Namen nicht sicherstellen konnte „, antworteten die Medien in einem weiteren Brief an den Verurteilten.

Darüber hinaus wies er darauf hin, dass die Inhaftierung kein Grund sei, nicht anzurufen, um die Reservierung zu stornieren, da man in Gefängnissen das Telefon benutzen könne und dass diese Ablehnung eher ein Mittel sei, das Hotel daran zu hindern, den Grund für seine Verurteilung zu untersuchen und zu entdecken.

„Angesichts dessen bin ich überrascht, dass jemand wie Sie, der behauptet, Erfahrungen aus erster Hand mit einer falschen Anschuldigung zu haben, seinen Namen in einer nationalen Zeitung sehr gerne durch den Schlamm zieht“, fügt der Brief hinzu.

Die Zeitung fügte hinzu, dass sie nicht bereit sei, in seinem Namen Konsultationen zu führen, und wünschte Eager „viel Glück“.

Der Telegraph war durch die Konvention verpflichtet, die Identität seiner Korrespondenten vertraulich zu behandeln, und veröffentlichte daher nur deren Initialen.

Aber andere Medien wie The Daily Mail konnten Eager identifizieren und ihn zu einem Wohnhaus in Swindon, Wiltshire, zurückverfolgen, wo sie ihn interviewten.

Er sagte ihnen, dass er sich nicht für das, was passiert ist, entschuldigt habe und dass er immer noch eine Rückerstattung seines Geldes wolle. Er gab zu, dass er sich „Sorgen um das Problem gemacht“ habe, sagte jedoch, es sei unwahrscheinlich, dass er seine Klage gegen Premier Inn angesichts der Antwort fortsetzen würde.

Er griff auch die Telegraph-Autorin wegen ihrer Antwort an und sagte: „Ich dachte, ich wäre außer Betrieb. Ich fand es etwas übertrieben, weil ich mir nicht ganz sicher bin, ob es relevant ist. Mein Anspruch war gegen das Premier Inn in Portsmouth, anstatt auszugraben, was Geschichte ist.“

Der Mann sagt, dass „wir nicht alles glauben sollten, was im Internet gelesen wird“ und verteidigt seine Unschuld. Darüber hinaus erklärt er, dass sein Anspruch „eine Frage des Prinzips“ sei.

Im Mai 2019 wurde Eager vor dem Portsmouth Crown Court wegen dreifacher unanständiger Körperverletzung eines 11- oder 12-jährigen Jungen in den 1980er Jahren verurteilt.

Der ehemalige Partner der Anwaltskanzlei, der auch ein Showgirl war, griff den Jungen 1988 auf einer Farm in Hampshire an. Eager ermutigte sein Opfer, sich auf seinen Schoß zu setzen und sein Auto zu fahren, als er ihn nach Hause fuhr.

Der Mann hat die Rückgabe des Geldes gefordert, das er für zwei Nächte in einem Hotel ausgegeben hat, das er drei Jahre lang nicht benutzt hat, weil er verurteilt und ins Gefängnis gebracht wurde.

Eager, der zuvor in den 1980er Jahren wegen ähnlicher Verbrechen gegen kleine Kinder in der Nähe von Wymering verurteilt worden war, bestritt die Vorwürfe, wurde jedoch von einer einstimmigen Jury für schuldig befunden.

Nach dem Fall sagte Detective Sergeant Julia Nicol, die die Ermittlungen der Hampshire Police leitete, die Manipulation und der Missbrauch von Eager hätten erhebliche Auswirkungen auf das Leben des Opfers.

„Ich war zum Zeitpunkt dieser Verbrechen erst 11 oder 12 Jahre alt, was sie noch schockierender und verdorbener macht. Der Junge, jetzt ein erwachsener Mann, behielt dieses Geheimnis jahrzehntelang, in denen er Schwierigkeiten hatte, mit Leben und Schule, seiner Identität fertig zu werden und furchtbar unter seiner psychischen Gesundheit zu leiden „, sagte er.

„Er wurde seiner Kindheit beraubt und er verbrachte sein Erwachsenenleben damit, das Trauma zu akzeptieren“, fügte er hinzu.

Trotzdem bestritt der Mann weiterhin die Straftaten, als er mit den Medien konfrontiert wurde.

Auf die Frage, ob er Bedenken um sein Opfer habe, sagte Eager: „In Bezug auf die Angelegenheit, auf die er sich bezog, gab es keine Opfer, die er in Betracht ziehen sollte.“

„Ich bestreite es immer wieder. Es war eine falsche Anschuldigung und eine ungerechte Verurteilung „, fügte er hinzu.

LESEN SIE WEITER

Kanada und das Vereinigte Königreich nehmen Verhandlungen über ein Freihandelsabkommen auf