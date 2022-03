Oscar 2022: Wer wurde 52 Mal für den Oscar nominiert

FILE PHOTO: FILE PHOTO: An Oscar statue sits before being placed out for display as preparations for the Academy Awards are underway in Los Angeles, California, U.S., March 24, 2022. REUTERS/Eric Gaillard/File Photo/File Photo

Am kommenden Sonntag, dem 27. März, werden die 94. Oscars ausgetragen, die von der Academy of Cinematographic Arts and Sciences an das Beste des Kinos in verschiedenen Kategorien verliehen werden, darunter „Bester Film“, „Bester Schauspieler“, „Beste Schauspielerin“ und „Bester Regisseur“. Seit der ersten Ausgabe gelten viele Künstler als die lang erwartete goldene Statuette, aber nur wenigen ist es gelungen.

Einige von ihnen wurden sogar mehr als einmal in Betracht gezogen. Dies ist der Fall von John Williams, dem renommierten amerikanischen Komponisten, der während seiner gesamten Karriere im Medium 52 Mal nominiert wurde und einen Rekord aufstellte, der bei weitem nicht erreicht wurde. Trotz seiner Standhaftigkeit hat er in seiner mehr als 60-jährigen Karriere nur fünf Oscars für seine außergewöhnlichen Kompositionen gewonnen.

Das erste Mal, dass der Musiker den Preis erhielt, war 1968 in der Kategorie „Beste Orchestrierung, Adaption oder Behandlung“ für seine Arbeit für Valley of the Dolls, einen Film mit Patty Duke, Barbara Parkins, Jacqueline Susann, Sharon Tate, Susan Hayward und Paul Burke. Leider hat er nicht gewonnen.

Sein Name tauchte 1969 wieder auf den Nominiertenlisten auf, dank der Kompositionen und Arrangements, die er für The Reivers (The Rascals or The Thievers) und Goodbye, Mr, Chips, das in Erinnerung gebliebene romantische Drama mit Greer Garson, Terry Kilburn und Robert Donat getroffen hatte, letzteres war derjenige, der erhielt eine Statuette für seine Interpretation.

Erst 1972 gewann John Williams seinen ersten Oscar für „Beste Orchestrierung, Adaption und Originalchor“ für Fiddler on the Roof, einen Film, der Generationen überschritten hat und zu einem internationalen Filmklassiker geworden ist.

1973 war ein großartiges Jahr für den amerikanischen Komponisten, da er dreimal für seinen Auftritt in Images nominiert wurde, einem Horrorfilm unter der Regie von Robert Altman, The Poseidon Adventure mit Gene Hackman und Tom Sawyer, basierend auf Mark Twains Roman.

Zwischen 1974 und 1975 wurde er für den Soundtrack Cinderella Liberty (Permission to Love Until Midnight) und für den Song Nice to Be Around nominiert. Es wurde auch von der musikalischen Produktion von The Towering Inferno (Hölle im Turm) in Betracht gezogen, für die es einen BAFTA-Preis gewann.

Vor Ende der 1970er Jahre gewann John Williams zwei Oscars für den „besten Original-Soundtrack“ von Jaws (Shark) und Star Wars: Episode IV - A New Hope. Wer erinnert sich nicht an die Musik, die spielt, wenn sich ein Hai nähert, oder an die dunkle Umgebung, die den Weltraum umgibt? sind beide Musikproduktionen insofern die bekanntesten des Autors, als sie als Meisterwerke gelten, die die Geschichte des Kinos weltweit geprägt und eine ganze Generation geprägt haben.

In den nächsten Jahren komponierte er Soundtracks für Close Encounters of the King, Superman, Star Wars: Espidous V - The Empire Strikes Back und Raiders of the Lost Ark (Indiana Jones und die Jäger der verlorenen Arche).

John Williams bei der Star Wars Celebration Orlando und seinem Konzert zum 40-jährigen Jubiläum der Franchise

1983 gewann sie ihren vierten Oscar in der gleichen Kategorie für E.T. The Extraterrestrial, einen Science-Fiction-Film, der schockierte, indem er die Begegnung zwischen der Menschheit und einer mysteriösen erzählte. Es wurde von Henry Thomas, Drew Barrymore und Robert MacNaugthor gespielt und von Steven Spielberg inszeniert. Im selben Jahr konkurrierte sein Song If we were in love um den besten Originalsong, gewann aber nicht.

Von 1984 bis 1992 machte er Arrangements und Kompositionen für Star Wars: Episode VI - Die Rückkehr der Jedi, Indiana Jones und der Tempel des Schicksals, Wild River, Das Reich der Sonne, Die Hexen von Eastwick, A Stumble Called Love, Indiana Jones und der letzte Kreuzzug, geboren am 4. Juli, My Poor Angelito, JFK und die Songs Somewhere in my memory und When you're alone, alle in den jährlichen Auszeichnungen der Akademie berücksichtigt.

Bis 1994 gewann er seinen fünften und bisher letzten Oscar für den Soundtrack von Schindlers Liste (Schindlers Liste), einem Film mit Liam Neeson, Ralph Fiennes, Ben Kingsley, Embeth Davidtz. Diese Auszeichnung war die dritte, die John Williams vom renommierten Regisseur Steven Spielberg gewann.

„Schindlers Liste“ ist einer der Filme, die den Holocaust darstellen.

Von 1996 bis 2014 wurde der Komponist erneut für die Soundtracks von Nixon, Sabrina, Children of the Street, Friendship, Rescuing Private Ryan, Angela's Ashes, The Patriot, Harry Potter and the Philosopher's Stone, KI Künstliche Intelligenz, Catch Me If You Can, Harry nominiert Potter und der Gefangene von Askaban, Memoirs of a Geisha, München, Die Abenteuer von Tintin, War Horse, Lincoln, The Book Thief, sowie für das Lied Moonlight.

Von 2016 bis 2020 spielte er erneut in den Nominierungen für den Original-Soundtrack der Star Wars-Episoden VII, VII und IX mit.

Rupert Grint, Daniel Radcliffe und Emma Watson, die unvergesslichen Protagonisten der Filmsaga „Harry Potter“. (Reuter/Lucas Jackson/)

Wer ist der berühmte amerikanische Komponist mit 52 Oscar-Nominierungen?

John Towner Williams wurde am 8. Februar 1932 in New York, USA, geboren und ist derzeit 90 Jahre alt. Er hat sich in der Unterhaltungsindustrie international als Komponist, Dirigent, Pianist und Posaunist sowie als Klarinette und Trompete hervorgetan.

Er zeigte seit seiner Kindheit Interesse an Musik, dank des Einflusses seines Vaters, der ein Jazz-Perkussionist war. In seiner Jugend wurde er in die United States Air Force rekrutiert, wo er die Militärkapelle spielte und sich später in die Welt der Unterhaltung wagte, indem er für das Fernsehen komponierte.

