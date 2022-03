Octavio Oacañas Schwester veröffentlichte vor der neuen Staffel von Vecinos eine emotionale Botschaft

Vor der Premiere der achten Staffel der Serie Vecinos sandte Bertha Ocaña, Schwester des verstorbenen Schauspielers Octavio Ocaña, eine emotionale Botschaft, in der sie ihre Anhänger einlud, die erste Folge von Televisas Produktion nicht zu verpassen.

Über ihren Instagram-Account veröffentlichte Bertha Ocaña eine Collage mit Schlagzeilen aus verschiedenen Nachrichtenportalen, über die Benito Rivers Dolmetscher in Vecinos gesprochen wurde. In diesem Beitrag sagte er, dass die Familie des Schauspielers sehr stolz auf die Zuneigung sei, die die Fans seines Bruders in sozialen Netzwerken zum Ausdruck gebracht haben.

„Also die Netzwerke kurz vor der neuen Staffel der Neighbors Premieren. Wir sind stolzer denn je auf unseren Octavian. Es leuchtete genauso auf Erden wie jetzt im Himmel, danke, dass du es in diesem Leben so unsterblich gemacht hast. Und verpassen Sie nicht diese neuen Staffeln dieses großartigen Programms, das mit so viel Liebe für Sie alle und den großartigen Octavio gemacht wurde, der Teil Ihrer Geschichte war „, schrieb Bertha Ocaña auf Instagram.

Berthas emotionale Botschaft an die Premiere der achten Staffel der Serie (Foto: Instagram)

Vor der Veröffentlichung von Bertha waren die Fans von Octavio Ocaña anwesend und zeigten ihm die Zuneigung, die sie für den Schauspieler hatten: „Was für ein Stolz“, „Seine Familie, seine Freunde, seine Fans, wir sind stolz auf ihn“, „Er war ein Kind voller Freude, voller Licht, scheint viel am Himmel und kümmert sich immer darum sie „, „Er ist auch sehr stolz auf dich“, „Ich lächle uns sehr; wir werden es nie vergessen, es wird immer präsent sein“, „Es tut weh, dass es nicht mehr da ist“, „Ich freue mich auf die neue Staffel der Nachbarn“, waren einige der Kommentare, die in seinem Beitrag gelesen werden können.

Im März dieses Jahres wird 27 die neue Staffel von Vecinos über den Kanal Las Estrellas uraufführen und die Zeit von 19:30 Uhr einnehmen. Mitglieder der Besetzung der Serie haben ihrerseits enthüllt, wie die Hommage an Benito Rivers aussehen wird.

Einer der ersten, der sprach, war der Schauspieler Pablo Valentín, der Pedro Medina spielt und in einem Interview mit Mara Patricia Castañeda erwähnte, dass Benito in den neuen Kapiteln einen besonderen Moment haben würde.

Es sei darauf hingewiesen, dass Polo Ortín ein weiterer Schauspieler aus Vecinos war, der bereits gestorben ist (Foto: Instagram/ @vecinosoficial)

„Elias, die Autoren und der Regisseur haben einige enorme Treffen getroffen, bevor wir das Libretto bekamen, in dem Benito sich von uns verabschiedet und wir uns von ihm verabschieden“, sagte Pablo Valentín.

In dieser Hinsicht sagte der Schauspieler, dass Benito Rivers in der Handlung für die Rolle eines Engels vorsprechen und dann, falls ausgewählt, ins Ausland gehen würde.

„Dann sind die Nachbarn außerhalb des Gebäudes und Benito beginnt mit seiner Freundin, seinen Eltern zu sprechen und wir treffen uns, damit sie uns am Telefon übergeben und sich von ihm verabschieden können“, sagte er.

Pablo Valentín sagte, es sei ein sehr bewegender Tag, an dem sich alle verlobten, um einen Abschiedssatz für Octavio Ocaña sagen zu können.

Der Produzent der Sendung lud die Familie Pérez Ocaña ein, die Aufnahmen der Serie zu besuchen (Foto: Instagram @berthaocaa)

Auf der anderen Seite erwähnte der Produzent von Vecinos, Elías Solorio, in einem Interview mit TVyNovelas, dass dem Kreativteam klar war, dass Benito Tribut zollen müsse.

„Octavio wird immer in der Show sein, im ersten Kapitel werden wir das erklären, damit Sie es nicht verpassen können. Es war für alle schwierig, diese Staffeln aufzunehmen, aber es hat uns auch diese Begeisterung und Freude bereitet, jemandem Tribut zollen zu können, den wir so sehr lieben „, erklärte Solorio.

