„Niemand hilft ihnen“: Sonora-Seekende Mütter fordern Unterstützung für Waisenkinder vermisster Personen

Am 26. März war es der dritte Tag des Treffens der sozialen Bewegungen in Sonora, an dem das Kollektiv Mothers Seekers of Sonora teilnahm, eine 2019 gegründete Gruppe und in dem heute fast zweitausend Frauen nach ihren Familien suchen. Während des Treffens berichteten die Suchenden von ihren Erfahrungen mit dem Verschwinden ihrer Angehörigen und prangerten die Gleichgültigkeit des Staates an, während sie um Unterstützung für Kinder baten, die nach dem Verschwinden ihrer Eltern verwaist waren.

„Mit einigen Kindern zusammen zu sein, die dich befragen und dich fragen, wann kommt ihr Vater zurück, warum ihr Vater sie verlassen hat oder mit einer anderen Frau gegangen ist, weil ihr Vater ihnen zu Weihnachten keine Geschenke mehr kauft oder sie nicht anruft, ist sehr schmerzhaft für mich und für alle Mütter, die darunter leiden, für all diese Großmütter, die bei ihren Enkelkindern geblieben sind, weil sie den Vater, zur Mutter oder zu beiden mitgenommen haben „, sagte Cecy Flores mit ihrer Stimme in einem Faden.

Cecy ist Präsidentin und Gründerin der Gruppe, einer Mutter, die einmal nach ihren drei Kindern gesucht hat. Er schaffte es, einen lebend zu erholen, von den beiden anderen gibt es keine Spur. Seitdem engagiert sie sich dafür, anderen Familien zu helfen, die wie sie weiter untersuchen, um den Aufenthaltsort derer herauszufinden, die ihnen weggenommen wurden.

„Den Kindern der Verschwundenen wird von niemandem geholfen, ich habe nie auf eine Behörde gehört, die sich darum kümmert, Waisenkindern zu helfen, obwohl wir danach gefragt haben, es gibt Kinder, die nicht einmal essen. Wir suchen nach Gewicht für Gewicht, um es an Mütter zu spenden, die bei den Kindern ihrer Kinder geblieben sind.“ Die Kinder haben, wie Cecy erzählte, keine Ressourcen.

Obwohl es keine Zahl gibt, die angibt, wie viele Kinder es unter diesen Umständen gibt, ist bekannt, dass in Mexiko nach Angaben der Nationalen Menschenrechtskommission aus dem Jahr 2019 aufgrund der organisierten Kriminalität in verschiedenen Formen mehr als 30.000 Kinder zu Waisen geworden sind.

„Ich hoffe, sie sehen Kinder nicht so an, wie sie Eltern betrachten, als ob sie nicht existieren“, sagte er. Ebenso versicherte die Suchgruppe, dass es in ihrem Kollektiv viele Mädchen und Jungen gibt, die ihre Eltern verloren haben und dass dies in allen Staaten wiederholt wird, in denen es vermisste Personen gibt. Diese Kinder erleben nicht nur das Fehlen ihrer Vaterfiguren, sondern auch den Zerfall der Familie und die Phase, in der sie leben:

„Ich erinnere mich an den Fall eines Begleiters, dessen Sohn fragte, ob er in den Bergen nach seinem Vater suche. Wie kann es sein, dass sich die Kindheit eines kleinen Jungen verändert? Anstatt die Karren und die Spiele zu genießen, hat er sie nach ihrem Vater gefragt „, sagen die Mitglieder der Gruppe.

„Es ist bedauerlich für uns, unsere vermissten Personen in nur einer Faust von Knochen zu finden, wenn wir glauben, dass Ihre Faust aus Knochen Sie zerstört“, sagte Cecy.

Trotzdem sagte Cecy vor dem Mikrofon, dass sie nur ihren Sohn finden möchte: „Wie dieser, obwohl er in einer Faust aus Knochen ist, wie wir sie gefunden haben, ebenso wie verbrannte Körper, möchte ich meinen Sohn finden und ich habe nicht die Unterstützung.“

Aus diesem Grund haben Mütter von den Behörden gefordert, Verantwortung zu übernehmen und sie zu unterstützen. „Wir machen die Arbeit, die ihnen obliegt“, prangern sie wiederholt an. Der 23. März war keine Ausnahme, und sie betonten die Dringlichkeit, DNA-Tests an bereits 803 in Massengräbern gefundenen Leichen durchzuführen, da sie ohne ihre Identifizierung nicht von ihren Familien lokalisiert werden können.

Es sollte hinzugefügt werden, dass der stellvertretende Sekretär für Menschenrechte, Alejandro Encinas, im Jahr 2021 anerkannte, dass sich Mexiko in einer forensischen Krise befindet und dass sich bis zu diesem Zeitpunkt 52.000 nicht identifizierte Stellen in den Massengräbern des Landes befanden.

Aus diesem Grund haben mehrere NGOs und Suchgruppen Familienmitglieder aufgefordert, sich an den DNA-Datenbanken der Nationalen Datenbank zu beteiligen.

Auf der anderen Seite fügte Liliana López, ein weiteres Mitglied des Kollektivs Mothers Buscadores de Sonora, hinzu, dass es dringend notwendig sei, über das erzwungene Verschwinden als ein Thema zu sprechen, das für die gesamte Gesellschaft von Bedeutung sein sollte.

Sein Bruder wurde Opfer dieses Verbrechens, seine Mutter starb und wartete darauf, Hinweise auf seiner Spur zu finden, Liliana erbte die Sucharbeit unter dem Versprechen, ihn zu finden. „In Sonora haben wir 833 Massengräber. Diese Statistiken beziehen sich nur auf 2019 bis 2021 „, sagte Liliana.

Und bis heute wurden ihren Aufzeichnungen zufolge mehr als 900 Menschen in geheimen Gräbern gefunden und mehr als 700 lebend. Es sollte hinzugefügt werden, dass allein im Jahr 2020 die mexikanische Regierung den Standort von 559 geheimen Gräbern in dem Land gemeldet hat, in denen 1.086 Leichen geborgen wurden.

Es sollte hinzugefügt werden, dass Frauen neben den Auswirkungen des Verschwindens eines geliebten Menschen auch verschiedene Beschwerden über die Gewalt eingereicht haben, die sie als Suchende erfahren. „Die einzige Antwort, die wir von den Behörden erhalten haben, ist die Vertreibung“, sagen sie.

Ich möchte keine weitere Statistik von Müttern sein, die auf der Suche nach ihren Kindern gestorben sind. Ich möchte weiterhin stehen und helfen, versicherte Cecy, die wiederholte, dass kein Zweifel mehr besteht, dass das, was suchende Mütter tun, dem Staat schadet. „Es schadet den Kartellen nicht, wir haben keinen Zweifel mehr, (...) weil sie es sind, die uns befragen, sie sind es, die uns kritisieren, sie sind es, die uns reviktimieren, und sie sind es, die uns vertrieben haben.“

