Martín Liberman sagte, dass Peru den Schiedsrichter Anderson Daronco „nutzlos“ anprangert

Martín Liberman sprach sich aus, nachdem der peruanische Fußballverband die FIFA wegen des Schiedsverfahrens von Anderson Daronco im Duell mit Uruguay um die Qualifikation 2022 in Katar. Der argentinische Journalist war durch seine sozialen Netzwerke nachdrücklich und sagte, dass diese Maßnahme nicht viel hilft.

„Das ist nutzlos. Es ist für die Tribüne und sieht gut aus mit Leuten. Frage beurteilt „, schrieb der Kommunikator über seinen Twitter-Account. Auf diese Weise löste er erneut eine Debatte mit Benutzern aus, die Positionen geteilt haben. Einige glauben, dass dies ein Ziel war und andere unterstreichen die Leistung des VAR.

Welche Maßnahmen hat die FPF nach der Rolle von Daronco und des Unternehmens in Peru im Vergleich zu Uruguay ergriffen? Er gab eine Erklärung ab, in der es hieß: „Die FPF stellt fest, dass am vergangenen Freitag bei der FIFA eine starke Beschwerde bezüglich der Leistung des Schiedsrichters Anderson Daronco zu den öffentlich bekannten Fakten eingereicht wurde. Die FPF erwartet in ihren Verfahren eine sofortige Reaktion der FIFA unter einem regulären Kanal.“

Foto: Twitter

DIES SAGTE ER ÜBER DIE KONTROVERSE VON PERU VS. Uruguay

Martín Liberman schrieb auf seinem Twitter, sobald der Umzug des Torhüters Sergio Rochet stattfand, wo er landete mit seinem ganzen Körper und einem Großteil des Balls, wie von den VAR-Schiedsrichtern angegeben, innerhalb des Bogens.

„Ist er nicht in den Bogen gekommen?“ , war die erste Veröffentlichung des Kommunikators. Dann fuhr er mit seiner Botschaft fort. „War es nicht Perus Tor? Rochet ist mit dem Ball ins Tor gekommen? Die Uhr vibrierte nicht für den Schiedsrichter...“ fügte er hinzu und argumentierte, dass Daronco die Vibration der Uhr nicht gespürt habe, um ein Ziel für die Nationalmannschaft zu bestimmen.

Martín Liberamen postet auf Twitter für ein verpasstes Tor gegen Uruguay gegen Peru.

Diese beiden Tweets generierten Tausende von Kommentaren, in denen sie die Fotos der Winkel platzierten, die in sozialen Netzwerken verbreitet wurden, und wo der Schuss, wo das Tor erscheint, geschätzt wird. Darüber hinaus haben sich mehrere Benutzer zu diesem kontroversen Thema geäußert.

Schließlich versicherte er, dass Peru weiterhin große Chancen hat, sich für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu qualifizieren. „Die Kontroverse am Ende ist ein Detail. Peru ist weiterhin auf sich selbst angewiesen, um die Hoffnungsschlange zu erreichen. Wenn er Paraguay besiegt, wird er mit dem asiatischen Vertreter spielen.“

