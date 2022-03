Marko Cortes bezeichnete die Machtreform von AMLO als „äußerst schädlich“ für Mexiko

Marko Cortés Mendoza, der Vorsitzende der Nationalen Aktionspartei (PAN), eilte erneut gegen Präsident Andrés Manuel López Obrador (AMLO) aufgrund der Elektrizitätsreform, die er als „sehr schädlich“ für Mexiko bezeichnete.

In einer Pressemitteilung wies der Panista darauf hin, dass die Änderungen des Rechtsrahmens zu einem Verlust von Arbeitsplätzen, einem Energiemangel sowie zu einem Anstieg der Stromkosten führen würden. Daher prognostiziert er, dass Stromausfälle in den kommenden Monaten in den 32 Staaten der Republik beginnen könnten.

Er stellte auch klar, dass diese Reform laut dem Mexikanischen Institut für Wettbewerbsfähigkeit (IMCO) nur eine „Laune“ des Präsidenten ist, die mehr als 500 Millionen Pesos kosten wird, „angesichts der aktuellen privaten Investitionen in Projekte zur Erzeugung sauberer Energie und der Renovierung der Anlagen der Bundeskommission Elektrizität (CFE).

Marko Cortés bekräftigte, dass die PAN gegen die Stromreform von AMLO stimmen wird (Foto: EFE/Luis Tejido)

Angesichts dieses Panoramas wies Cortés Mendoza darauf hin, dass er die parlamentarischen Fraktionen der PAN in den beiden Kammern des Kongresses der Union gebeten habe, einen legislativen Gegenvorschlag zu erstellen, von dem er profitiert, damit er weniger für die Stromversorgung bezahlt.

„Acción Nacional wird die teure und schmutzige Stromreform für Mexiko nicht unterstützen. Wir haben es klar gesagt, die Gegenreform der morenoistischen Regierung wird nicht stattfinden. Wir werden darauf bestehen, dass eine rechtliche und keine Verfassungsreform vorzuziehen ist, die die Beschäftigung fördert und Investitionen in die Erzeugung sauberer und erneuerbarer Energien fördert, wie es auf der ganzen Welt der Fall ist „, erklärte er.

Die Gegenreform ist jedoch nicht das einzige, was die parlamentarische Union fördern wird, da ich vorantreibe, dass die drei Parteien den Vorschlag der Präsidentschaft der Republik ablehnen werden, da sie, wie er sagte, nicht zulassen werden, dass die CFE zum Monopol wird.

Darüber hinaus stellte er fest, dass Mexiko mit dem „Energiemonopol“, das die Bundesverwaltung durch das CFE etablieren will, mit Ländern mit Diktaturen oder autoritären Regierungen identifiziert würde, zusätzlich zur Nichteinhaltung internationaler Verträge wie dem Paris Vereinbarungen gegen umweltschädliche Emissionen.

Marko Cortés gab an, dass Va por Mexico gemeinsam die Energiereform stoppen wird (Foto: PAN)

Schließlich forderte Cortés Mendoza die Regierung von López Obrador auf, nationale und internationale Investitionen im Elektrizitätssektor zu respektieren und die Forderung der US-Regierung zu unterstützen, alle Investitionen in diesem Bereich und die von ihnen geschaffenen Arbeitsplätze zu respektieren.

„Wir sind dagegen, produktive Investitionen in den Elektrizitätssektor zu vertreiben. Wir wollen all diejenigen fördern, die sich um die Umwelt kümmern, die nationale Versorgung gewährleisten, Arbeitsplätze schaffen und auf saubere und billige Energie setzen. Genug von Rückschlägen. Die Mexikaner wollen vorankommen, und mit einer vereinten, festen und mutigen Opposition wird die Morenoista-Regierung nicht in der Lage sein, zu gehen „, schloss er.

Marko Cortés versicherte, dass die PAN 2024 gewinnen wird (Foto: Twitter/ @MarkoCortes)

In der Zwischenzeit versicherte Marko Cortés an diesem Sonntag, dem 27. März, auch, dass Blau und Weiß „die am weitesten fortgeschrittene Opposition“ gegen die Regierung von López Obrador sind, und wies darauf hin, dass sie die Nationale Erneuerungsbewegung (Morena) im Jahr 2024 stürzen werden.

Während des virtuellen Treffens des Nationalrats am Samstag, dem 26. März, erwähnte der nationale Führer der PAN, dass sich Mexiko „in einem der schlimmsten Momente der Geschichte befindet“.

LESEN SIE WEITER: