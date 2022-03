Lidia Avila erinnerte sich an ihre Tochter Sophia an ihrem 13. Geburtstag

Am 24. März teilte Lidia Ávila ein unveröffentlichtes Foto ihres Babys Sophia, das ihre erste Tochter war und einige Monate nach ihrer Geburt verstarb.

Wie sie es normalerweise Jahr für Jahr tut, teilte Lidia Avila ein neues Bild ihrer ersten Tochter Sophia. Jeden 24. März feiert die OV7-Sängerin die Tatsache, dass ihre Tochter ein weiteres Lebensjahr vollendet hätte. Bei dieser Gelegenheit veröffentlichte er das Bild mit einer kleinen und zärtlichen Nachricht auf seinem Instagram-Account.

Er begleitete seine Veröffentlichungs-Hashtags mit der Aufschrift „Bald werden wir uns wiedersehen“, „mein Krieger“, „mein Stück Himmel“.

Sophia wäre dieses Jahr 2022 13 Jahre alt geworden (Foto: Instagram/ @lidiaavila)

Bei verschiedenen Gelegenheiten hat Ávila gestanden, dass der 24. März für sie ein bittersüßer Tag ist, weil sie Sophias Geburt mit ihren Kindern und ihrem Ehemann feiert, aber es gibt keinen Tag, an dem sie sich nicht mehr an sie erinnert und bedauert, dass sie nicht mehr bei ihr ist.

Letztes Jahr, als Sophia 12 geworden wäre, erinnerte sich Lidia daran, dass sie ihre Gefühle heutzutage ausdrückte. Er erklärte, dass er, da er sich liebevoll an seine Tochter erinnert, nicht weine und hofft, dass sie sich irgendwann und auf einer anderen existenziellen Ebene wiedersehen werden.

„Heute weine ich nicht mein Kind, heute habe ich ein Lächeln im Gesicht, weil ich mich so an dich erinnere, denn heute trage ich dich in meinem Kopf und in meinem Herzen. Ich bin mir sicher, dass wir uns wiedersehen werden, um uns für die Ewigkeit zu singen und zu halten. Alles Gute zum Geburtstag mein Mädchen, der Himmel feiert. ICH LIEBE DICH!!!“ , schrieb Lidia.

Bei dieser Gelegenheit teilte er ein unveröffentlichtes Video des Babys, das ihn anlächelte, als er sah, wie sie sich näherte, und Geräusche machte, als der Sänger sie begrüßte.

Lidia veröffentlicht diese Nachrichten als Hommage an ihre Tochter (Foto: Instagram/ @lidiaavila)

In einem Interview mit People en Español gestand Lidia, dass der Verlust ihrer Tochter etwas ist, das sie niemals überwinden wird, da es ein sehr tiefer Schmerz ist, den sie als Mutter lebt, aber sie hat gelernt, damit zu leben, was es ihr im Laufe der Jahre ermöglicht hat, damit umzugehen. „Es ist nicht so, dass du es überwindest, du lernst damit zu leben. Ich denke, der Verlust eines Kindes ist der schlimmste Schmerz, den eine Mutter erleiden kann „, sagte sie.

Das OV7-Mitglied war offen über den Tod ihrer ersten Tochter, daher hat sie andere Frauen, die dasselbe durchgemacht haben, ermutigt, um voranzukommen. Ávila hat gestanden, dass es Tage gibt, an denen er in Schmerzen gerät, aber er hat verstanden, dass es sich lohnt, um Hilfe zu bitten und mit dem Verlust fertig zu werden.

In einem Interview mit Yordi Rosado gestand die Sängerin, dass sie Gott gebeten hatte, ihre Tochter mitzunehmen, da sie Tag für Tag sah, wie hart sie um ihr Leben gekämpft hat (Foto: Instagram/ @lidiaavila)

Lidia teilte mit, dass sie nach der Geburt ihres zweiten Kindes, Erik, große Angst hatte, dass er sterben würde, da sie Sophias Tod nicht überwinden könne. Sie ist jedoch der Ansicht, dass sie nach ihrem ersten Baby jemand anderes ist und ist dankbar für die Lehren, die sie ihr in den sechs Monaten, in denen sie bei ihr war, gegeben hat.

Sophia starb, weil sie einige Wochen nach ihrer Geburt Darmkomplikationen entwickelte, die sie daran hinderten, die Nahrung und Nährstoffe aufzunehmen, die zum Überleben benötigt wurden.

