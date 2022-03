Kolumbien, Meister des Dubai Para Athletics Grand Prix

Mit einem luxuriösen Kader wurde Kolumbien zum Champion des Grand Prix für Leichtathletik gekrönt, der vom 21. bis 24. März in Dubai stattfand. Die Delegation, bestehend aus sieben Frauen und neun Männern, gewann insgesamt 25 Medaillen, aufgeteilt wie folgt: 12 Gold, acht Silber und fünf Bronze. An der Veranstaltung nahmen 446 Vertreter aus 43 Ländern teil. Das kolumbianische Paralympische Komitee gewann 60% der gesamten Medaille.

Die 16 nationalen Vertreter nahmen an 32 Wettbewerben teil und reisten in die Vereinigten Arabischen Emirate, um ihre Fähigkeiten sowohl im Feld als auch in den Streckentests unter Beweis zu stellen und die großartige kolumbianische Leichtathletikleistung bei den Spielen 2020 in Tokio zu erneuern.

Ein Beispiel dafür ist der Fall von Yesenia Restrepo, der Disco-Pitcher, der die Goldmedaille im F11-Wettbewerb mit einer Distanz von 33,75 gewann, ihre beste Note seit den letzten Paralympischen Spielen, bei denen sie im selben Event den Bronzestaub gewann. Nach dem Gewinn der Goldmedaille sagte die Athletin Paisa: „Ich bin gerade aus meinem Rekordtest herausgekommen, ich bin mit den Ergebnissen zufrieden, es ist eine Motivation für unsere Vorbereitung auf Paris 2024″.

Ein weiterer Athlet, der auf das Podium stieg, war der Speerwerfer Mauricio Valencia. Der paralympische Meister von Rio 2016 und Silber in Tokio 2020 gewann bei diesem angepassten Leichtathletik-Grand Prix das Gold im F34-Event: „Das ist harte Arbeit, Gott weiß, was wir arbeiten. Dieses Gold ist eine Leistung für den paralympischen Sport, für mich, für meine Familie und für alle, die mich in diesem Prozess begleitet haben „, sagte er, nachdem er vom Podium gestiegen war.

Die fünfte Goldmedaille der kolumbianischen Delegation wurde von Erica Castaño im Release-Test des F55-Albums gewonnen. Dort erreichte die Athletin Paisa eine Wurfweite von 22,19 und schaffte es, ihre eigene Marke zu überwinden. Erica bezog sich auf ihren Triumph wie folgt: „Ich habe gerade bei der Veröffentlichung des Albums eine Goldmedaille für das Land gewonnen, ich habe mich im Test sehr gut gefühlt, sehr wohl, alles konnte auf die bestmögliche Weise gemacht werden. Wir sind in unserer gesamten Vorbereitung am besten, die Ergebnisse sind zu sehen.“

Beim Weitsprung belegten die Kolumbianer Omar Acosta und José Gregorio Lemos bei diesem Test den ersten bzw. dritten Platz. Acosta mit einem Sprung von 5,60 war der erste und erreichte ebenfalls den nationalen Rekord, während Lemos mit einer Distanz von 6,12 Dritter wurde.

Eine weitere Disziplin, in der die kolumbianischen Athleten glänzten, war der 200-Meter-T35. Während dieses Wettbewerbs gewann Yamil Acosta das Silber, während Julián Acosta auf den dritten Platz in der Rangliste kletterte. In der Zwischenzeit gewann Buinder Bermudez im 400-Meter-T12 den Silberdamm bei Männern und Mayerli Buitrago wurde Dritter in der Frauenbranche.

Nach Angaben des Sportministeriums für die Teilnahme der kolumbianischen Delegation investierte die nationale Regierung eine Summe von 1.599 Millionen Pesos. In den Vereinigten Arabischen Emiraten brachen Sportler und Kolumbianer Weltrekorde. Die erste, die dies tat, war Karen Palomeque im 400-Meter-T37 mit einer Zeit von 01:00 ,44 Sekunden. In der Zwischenzeit tat José Lemos es beim Wurf des F38-Speers mit einer Entfernung von 60,58 Metern.

Die kolumbianische Nationalmannschaft kehrt mit zwei erreichten Zielen in das Land zurück: die Bestätigung und Verbesserung von Marken. Jetzt hat die Delegation die Parapan American Games in Santiago 2023 und die Paralympischen Spiele in Paris 2024 im Visier.

