Kolumbianische Tischler suchen in Spanien Arbeit für ein Gehalt von mehr als 5 Millionen US-Dollar

Die Seine Public Employment Agency gab gute Nachrichten für diejenigen, die eine Anstellung suchen und eine Option außerhalb des Landes wünschen, da sie berichtete, dass ein Unternehmen kolumbianische Profile benötigt, um in Spanien arbeiten zu können.

Der Anruf zeigt an, dass sie nach Tischlern suchen, die 40 Stunden pro Woche in Almeria arbeiten. Sie erhalten Lebensläufe bis zum 8. April 2022 oder bis zur Anzahl der beantragten Bewerber. Das Stellenangebot erfordert kolumbianische Staatsbürger, die folgende Funktionen erfüllen können:

-Konstruieren, montieren und montieren Sie auf der Baustelle die Rahmen, Traversen und Holzrahmen der Gebäude.

-Bau, Installation, Umbau und Reparatur von Holzkonstruktionen und -elementen in Waggons, Schiffen und anderen Transportmitteln.

- Installieren und polieren Sie Holzstücke innerhalb und außerhalb von Gebäuden wie Türen, Fenstern, Treppen und Verkleidungen.

-Interpretieren Sie Pläne, Zeichnungen und Skizzen, um Spezifikationen zu ermitteln und Anforderungen zu berechnen.

-Messen, schneiden, formen, montieren und verbinden Sie Holzwerkstoffe, Ersatzstoffe und andere Materialien.

-Bereiten Sie ein Kostenbudget für Kunden vor.

-Nehmen Sie Anpassungen gemäß den Bauvorschriften vor.

- Ich arbeite mit Massivholz wie Eingangstüren, Möbeln und arbeite auch mit Küchenoberflächen und Schränken.

Interessenten müssen über einen Bachelor-Abschluss verfügen, über mindestens 7 Jahre Erfahrung verfügen und über Kenntnisse im Umgang mit holzbezogenen Werkzeugen und Maschinen verfügen. Die Arbeitsbedingungen, die sie haben werden, sind ein Monatsgehalt von 1.250 Euro netto, was ungefähr 5.230.125 kolumbianischen Pesos pro Monat entspricht; Stunden von Montag bis Freitag von 07:00 bis 15:30 Uhr.

Es ist zu beachten, dass die Bewerbung nicht verfügbar ist, wenn die Anzahl der für die Stelle erforderlichen Lebensläufe erfüllt ist, da sie in einen Überwachungszustand versetzt wird, auch wenn der Stichtag nicht eingehalten wurde.

Wie bewerbe ich mich?

-Kandidaten müssen ihren Lebenslauf in der Webanwendung der Sena Public Employment Agency registrieren und sich um die Stelle ihres Interesses bewerben.

-Das endgültige Auswahlverfahren ist ausschließlich für den Arbeitgeber und findet statt, sobald die Profilüberprüfung, das Interview und der technische Testprozess durchgeführt wurden.

-Das Unternehmen fordert von den von Ihnen ausgewählten Personen die für die Eingliederung erforderlichen Einwanderungsdokumente an.

-Die endgültige Auswahl der Kandidaten kann persönlich oder virtuell erfolgen.

-Interessierte müssen einen Reisepass haben oder mit der Bearbeitung beginnen.

Zusätzlich zu dieser Option gab Präsident Iván Duque vor einigen Tagen bekannt, dass sich junge Menschen dank einer Partnerschaft mit dem privaten Sektor auf 200.000 neue Stellen auf der Linkedin-Plattform bewerben können.

Dies ist das vom Arbeitsministerium und vom Präsidentenrat für Jugend geleitete Programm „Junge Arbeit, wenn überhaupt“, das darauf abzielt, die Schaffung von Arbeitsplätzen im Land weiter anzukurbeln.

„Dies ist ein Pakt für die Jugend. Wir bringen die LinkedIn-Anwendung und die Regierung dazu, dieses Programm zu starten, um in den nächsten 120 Tagen die 200.000 offenen Stellen zu besetzen, die wir derzeit über diese Technologieplattform mit künstlicher Intelligenz zur Verfügung haben „, sagte Duque.

Für den Arbeitsminister Ángel Custodio Cabrera bietet das Programm auch eine Chance für Arbeitgeber, da diejenigen, die Mitarbeiter zwischen 18 und 28 Jahren einstellen, auf den Zuschuss zur Gehaltsabrechnung von 25% zugreifen können. „Die Arbeitslosigkeit in Kolumbien betrug 14,6%, was einem Rückgang von fast 3% gegenüber Januar 2021 entspricht, was zeigt, dass wir das Land erfüllen“, sagte Custodio Cabrera.

Darüber hinaus gibt es Anreize für Arbeitgeber, die junge Menschen mit neuen Positionen verbinden, da sie 25% eines Mindestlohns für jeden Arbeitnehmer erhalten werden. Bis 2022 wurde der Mindestlohn auf 1.000.000 USD festgelegt, was bedeutet, dass der Anreiz von 227.131 USD auf 250.000 USD für jeden offiziell eingestellten jungen Menschen steigen wird. In ähnlicher Weise wird die finanzielle Unterstützung für Arbeitgeber, die Frauen über 28 Jahre mit neuen Arbeitsplätzen in Verbindung gebracht haben, 15% betragen, dh sie wird von 136.278 USD auf 150.000 USD für jede eingestellte Frau steigen.

Es ist bemerkenswert, dass die Arbeitslosenquote in Kolumbien bis Januar 2022 14,6% betrug, was über den im Dezember 2021 angegebenen 11% liegt. Diese Statistiken können jedoch nicht verglichen werden, da Dane einen neuen methodischen Ansatz verwendet, um seine Messung an die Rahmenbedingungen der Internationalen Arbeitsorganisation anzupassen (KILO).

