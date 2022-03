Karol G sprach über seine gescheiterte Zeit beim „X Factor“ und erinnerte sich an Marbelle

Karol G ist derzeit eine der erfolgreichsten kolumbianischen Sängerinnen. Dies zeigen die Millionen von Stücken, die ihre Songs auf digitalen Plattformen sammeln, sowie die Vielzahl von Auszeichnungen und Anerkennungen, die sie zu Ehren ihrer Arbeit erhalten hat.

Bevor sie jedoch all diese Triumphe erntete, war sie eine junge Introvertierte, die davon träumte, eine großartige Künstlerin zu werden. Aus diesem Grund meldete ihr Vater sie für die Kinderversion von „Factor X“, einer Reality-Show auf RCN Televisión, an und ließ sie sich all ihren Ängsten stellen.

Dies sagte sie sich in einem Interview, das sie 2020 für das Programm „Yo, José Gabriel“ gab, das dank einer Reihe von Beiträgen von Fans von „La Bichota“ in sozialen Netzwerken wieder relevant wurde.

Obwohl Unerfahrenheit und mangelndes Selbstvertrauen Karol G einen Streich spielen konnten, gelang es ihr, die Hindernisse des Augenblicks zu überwinden und schnitt bei ihrem Vorsprechen sehr gut ab, bis die qualifizierte Jury ihr die Möglichkeit gab, in die nächste Runde überzugehen: die Trainingslager, in denen ihr Ausbilder war Marbelle.

Und obwohl er später aus dem Programm ausstieg und es nicht einmal schaffte, auf die Preisgalas zu treten, entstanden die ersten Möglichkeiten in der Musik.

Seitdem war alles ein Erfolg in Karol Gs Leben, da sie in den Galas der Latin Grammy Awards, Lo Nuestro und Billboard, einer Firma, die ihr vor einigen Tagen den Preis „Break the Rules“ (Break the Rules) verliehen hat, der jenen Künstlern verliehen wurde, die mit ihrer Musik den Erwartungen trotzen und die in der Vergangenheit Ausgaben wurden von Künstlern wie Demi Lovato und Alessia Cara getragen.

Darüber hinaus gelang es der Kolumbianerin mit ihrer musikalischen Zusammenarbeit mit Nicky Minaj („Tusa“), Michael Jacksons „Thriller“ als dritthäufigstes Lied in der Musikgeschichte weltweit zu entthronen und wurde wiederum zum bekanntesten lateinamerikanischen Lied.

Auf der anderen Seite wird der „X Factor“ weiterhin auf dem RCN Televisión-Signal ausgestrahlt, aber sein Publikum war nicht sehr gut und laut vielen Zuschauern ist er bei weitem nicht der beliebte Wettbewerb, der Künstler wie Farina, Siam (Duo), Camilo Echeverry, Shaira und Greeicy Rendón dazu brachte Ruhm.