Indirekt zu Patricio Parodi? Austin Palao veröffentlicht einen unerwarteten Satz: „Er weiß nicht, wie man eine Frau behandelt, aber ich tue es“

Austin Palao gab ein Konzert in der Arena Perú, wo er seine Anhänger nicht nur wegen seiner Lieder verärgerte, sondern auch wegen der Veröffentlichung eines großartigen Satzes, der sich an Patricio Parodi richten sollte. Wie Sie sich erinnern, ist der Sänger scheidet aus dem Model und der Schauspielerin Flavia Laos, die kürzlich mit dem Reality-Typ gelandet ist.

Alles geschah in der Show „Vacations with the Ferxxo“, in der Austin mit mehreren Kollegen auftrat. Während er das Lied Me llamas, e Piso 21 sang, leistete der junge Mann einen Beitrag zu den Texten, die viele überraschten und zum Lachen brachten. „Ich bin nicht perfekt, aber ich sage dir, er weiß nicht, wie man eine Frau behandelt, aber ich tue es“, sagte er.

Seine Schwägerin Alejandra Baigorria war dafür verantwortlich, diesen Auszug in ihren sozialen Netzwerken zu verbreiten. Das Wort „Feuer“ hinzufügen. Neben einem überraschten Gesicht. In dem Video ist Flavia Laos auch zu sehen, wie er Austin aufnimmt, der, wenn er ihm zuhört, den Satz veröffentlicht, nur lacht und sich mit seinen Freunden ansieht, ihn aber weiter aufnimmt.

Wie erinnert, Austin und Flavia haben offenbart, dass sie miteinander ausgehen, aber nicht in einer Beziehung sind. Sogar der Sänger gab an, dass er nicht in die Schauspielerin verliebt sei.

„Ich denke, dass das Wort Enamorado viel Gewicht hat. Nehmen wir an, wir befinden uns in einer Phase der Illusion, die den Anfang auslöst. Nehmen wir an, wir lernen uns anders kennen, alles beginnt mit etwas Amischem und im Verlauf sehen Sie, was später passieren wird... Erfahrungen lassen Sie die Dinge langsamer angehen „, sagte der Künstler in Amor y Fuego.

FLAVIA LAOS IST DIE NEUEINGEBILDETE FAMILIE PALAO

In der Zwischenzeit sagte Alejandra Baigorria, die Partnerin von Said Palao, dass Flavia Laos an der Geburtstagsfeier von Lorelein Palao teilgenommen habe. Laut der Blondine wurde das Model wie ein Teil der Familie behandelt und sogar verschlungen.

„Ich habe es ihnen gesagt, verstehst du. Flavia ging zum Abendessen von Austin und Saids Schwester, wir waren dort und teilten uns und lachten. Said Vater war dort und er traf Flavia, wir waren super glücklich „, sagte er.

„Sie ist ein super cooles Mädchen, jeder mag sie und sie sind glücklich mit ihr... Sie ist die neue Eingebildete, ich habe bereits den Hintergrund genommen und Flavia ist die neu eingebildete von Austins Schwestern, Eltern und allen anderen „, fügte er hinzu.

