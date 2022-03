Honduras gegen Mexiko: wo und zu welcher Zeit kann man das vorletzte Spiel der Tri auf dem Weg nach Katar 2022 sehen

Soccer Football - World Cup - CONCACAF Qualifiers - Mexico v Honduras - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - October 10, 2021 Mexico's Alexis Vega in action with Honduras' Alexander Lopez REUTERS/Henry Romero

Es bleibt immer weniger Zeit, um die drei Convacaf-Länder zu treffen, die an der Weltmeisterschaft 2022 in Katar teilnehmen werden. Die letzten Tage des Octagonal werden die ersten drei Plätze bestimmen und die mexikanische Nationalmannschaft wird um einen sicheren Platz in der Weltmeisterschaft kämpfen.

Im Rahmen seines zweiten Ausscheidungsspiels wird er um 17:05 Uhr in Zentralmexiko im Metropolitan Olympic Stadium in San Pedro Sula, Honduras, auf seinen honduranischen Amtskollegen treffen. Der Tri wird das Spiel ohne die Anwesenheit von Gerardo Tata Martino spielen, da er aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht in der Lage war um mit dem Team zu reisen.

Wenn Mexiko seine Qualifikation für Katar 2022 einmal sicherstellen will, ist es gezwungen, die Honduraner zu schlagen und Komplikationen am letzten Tag zu vermeiden.

El Tri ist heute Nachmittag bereits in Honduras (Foto: Reuters/Henry Romero)

Es ist üblich, dass die mexikanische Nationalmannschaft ihre Spiele im offenen Fernsehen überträgt, und diesmal ist dies keine Ausnahme. TV Azteca und TUDN sind die beiden Fernsehsender, die für die Live-Aktionen der achteckigen Convacaf-Krawatte verantwortlich sind.

Obwohl es sich um die üblichen Fernsehsender handelt, gibt es andere Möglichkeiten, sich auf das Spiel einzulassen und keine relevante Aktion zu verpassen.

Datum: Sonntag, 27. März

Ort: Olympiastadion, San Pedro Sula Honduras

Öffnungszeiten: 17:05 Uhr in Zentralmexiko (CT), 16:05 Uhr. PT und GMT und 18:05 Uhr in der EST-Zeitzone (südlich des Landes).

Übertragung: TV Azteca (Canal Azteca 7), TUDN (Kanal 5).

Um 17:05 Uhr beginnt das vorletzte Spiel der Tri auf dem Weg nach Katar 2022 (Foto: Twitter/ @miseleccionmx)

Internet: Die offizielle TUDN-Website verfolgt das Spiel live. Benutzer müssen ihr Izzi Tv - oder Blim TV-Konto eingeben, um auf die Internetübertragung zugreifen zu können. Während Sie in Azteca Deportes sind, müssen Sie nur auf deren Website gehen und die Option für das Spiel Honduras gegen Mexiko auswählen.

Mobile App: Über die TUDN-App können Sie sich auf das Spiel einstimmen. Auch wenn Sie die Azteca Deportes App herunterladen.

Soziale Netzwerke: Eine alternative Möglichkeit, die wichtigsten Ereignisse der vorletzten Runde nicht zu verpassen, ist Twitter. Der offizielle Account der mexikanischen Nationalmannschaft @miseleccionmx wird ein „Live“ -Netzwerk mit der Zusammenfassung und dem Ergebnis des Spiels durchführen.

Radio: Für Fans, die keinen Zugang zum Internet oder Fernsehen haben, können sie die Erzählung von W Deportes auf der Frequenz 730 Uhr und 96,9 FM hören.

Die Mannschaft von Tata Martino muss ihre letzten Spiele gewinnen, um das Risiko zu vermeiden, die Playoff-Zone zu erreichen (Foto: Reuters/José Cabezas)

Mit bisher 22 Punkten belegt der Tricolor den dritten Platz in der Gesamtwertung, sodass er bisher seinen Pass für die Weltmeisterschaft gesichert hatte. Aufgrund der unterschiedlichen Punkte zu Costa Rica und Panama besteht jedoch die Möglichkeit, dass eine Reihe von Kombinationen auftreten, die das aztekische Team verdrängen.

Das Team von Tata Martino muss also seine letzten Spiele gewinnen, um nicht das Risiko einzugehen, die Playoff-Zone zu erreichen. Das Ticket nach Katar 2022 hängt ausschließlich von der Arbeit des Tricolor-Trupps und den Ergebnissen ab, die sie auf dem Platz summieren.

Die Mexikaner sind punktuell mit den Vereinigten Staaten verbunden. Wenn Mexiko gewinnt und die USA verlieren, könnte die Nationalmannschaft den zweiten Platz anstreben und sich bereits sicher sein, dass sie nach Katar ziehen. Aber wenn er zieht und die Amerikaner gewinnen oder ziehen, wird sich die Tabelle nicht ändern.

Mexiko wird ohne Gerardo Martino spielen, da der Trainer aufgrund gesundheitlicher Probleme nicht mit der Mannschaft gereist ist ist (Foto: Reuters/Henry Romero)

Wenn sie unentschieden wären, hätte Mexiko immer noch Zweifel an ihrem Eintritt in die Weltmeisterschaft und alles würde im letzten Spiel des Achtecks definiert werden, da es 23 Punkte hätte. Bis jetzt liegt Costa Rica mit 19 Punkten auf dem vierten Platz und wenn sie gewinnen, wäre der Unterschied in der Punktzahl mit den Tri nur einer punkt.

Wenn sie verlieren, wird das Bild komplizierter, da die Chancen steigen, auf den vierten Platz zu fallen, was sie dazu zwingt, ein kontinentales Playoff zu spielen, um zur Weltmeisterschaft zu gehen.

LESEN SIE WEITER: