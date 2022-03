Hamiltons Geste der Enttäuschung nach dem zehnten Platz beim GP von Saudi-Arabien in der Formel 1

Formula One F1 - Saudi Arabia Grand Prix - Jeddah Corniche Circuit, Jeddah, Saudi Arabia - March 25, 2022 Mercedes' Lewis Hamilton during practice REUTERS/Hamad I Mohammed

Lewis Hamiltons Saisonstart verwirrt alle Formel-1-Fans. Der siebenmalige Weltmeister und Zweiter im letzten Jahr hinter Max Verstappen beendete den Großen Preis von Saudi-Arabien auf einem bescheidenen zehnten Platz, nachdem er das ganze Wochenende angesichts der ständigen Rückschläge zu kämpfen hatte, die ihn veranlassten, das Rennen auf dem 15. Platz zu starten.

Der Brite, der eine der schlechtesten Noten seiner langen Karriere hatte, machte zu Beginn der 14. Runde gute Fortschritte, um zu Beginn der 14. Runde auf den zehnten Platz zu klettern und dann auf den siebten Platz zu springen, als Mercedes ihn danach mit alten Reifen auf Kurs hielt der Moment, als Nicholas Latifi seinen Unfall hatte. Lewis schlug Kevin Magnussen auf dem sechsten Platz und die Sensationen der deutschen Mannschaft gingen gegen alle Widrigkeiten vom niedrigsten zum höchsten.

Aber als das Safety-Car 14 Runden vor Schluss einfuhr, wurde Hamilton ein Stopp auf der Suche nach neuen Reifen verweigert. Als die Boxengasse wieder geöffnet wurde, durfte der Zweitplatzierte anhalten, rückte jedoch um sechs Plätze auf den 12. Platz zurück, bevor er zu Alexander Albon und dann zu Lance Stroll wechselte, um das 10. Finale zu gewinnen.

Hamilton hatte beim Saisonauftakt in Bahrain trotz „Autoproblemen“ bereits einen überraschenden dritten Platz gerettet, nachdem Max Verstappen und Sergio Perez gezwungen waren, in Rente zu gehen. „Seit dem letzten Rennen hat sich nicht viel geändert. Es sind nur ein paar Tage vergangen „, erklärte der Brite, um den zehnten Platz zu rechtfertigen. Er fügte hinzu: „Was ich weiß ist, dass ich heute am Ende nicht mit den Haas mithalten konnte. Die Kraft, die sie haben, sie haben mich sehr schnell überholt, als ich Magnussen zu Beginn des Rennens überholte.“

In Form von Selbstkritik blickte er auf den Kalender in der Hoffnung, bessere Leistungen zu erbringen. „Wir haben viel Arbeit vor uns, aber ich weiß, dass wir ein großartiges Team haben und wir werden den Kopf unten halten und versuchen, uns zu verbessern“, sagte der Fahrer. In Bezug auf das Problem, achtundvierzig Stunden nach der Drohung einer Rakete, die zweite Runde der neuen Formel-1-Saison abzusagen, wünschte sich Hamilton vor den Mikrofonen: „Ich möchte nach Hause gehen.“

Die von Lewis verwendete Mercedes W13-Kamera hielt den Moment fest, als der Fahrer nach dem Rennen aus dem Auto stieg, und erlaubte uns zu beobachten, wie er als Zeichen von Müdigkeit und Enttäuschung seine Hände auf die Knie legte. Der in Stevenage geborene Mensch hat sich noch nicht an den neuen Prototyp gewöhnt und hofft, vor dem australischen GP, der nächsten April 10 stattfinden wird, wieder Selbstvertrauen gewinnen zu können.

LESEN SIE WEITER: