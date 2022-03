Großbritannien sagt, dass die Sanktionen gegen Russland aufgehoben werden könnten, wenn Putin die Invasion der Ukraine beendet

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin delivers a speech during a concert marking the eighth anniversary of Russia's annexation of Crimea at Luzhniki Stadium in Moscow, Russia March 18, 2022. RIA Novosti Host Photo Agency/Alexander Vilf via REUTERS/File Photo

Die britische Außenministerin Elizabeth Truss versicherte, dass die Sanktionen gegen russische Oligarchen, Banken und Unternehmen aufgehoben werden könnten, wenn der russische Präsident Wladimir Putin die Invasion der Ukraine beendet und sich verpflichtet, „keine Aggression mehr“ gegen andere Länder zu unternehmen.

„Diese Sanktionen sollten nur mit einem vollständigen Waffenstillstand und Rückzug verschwinden, aber auch mit der Verpflichtung, dass es keine Aggression mehr geben wird“, sagte Truss in einem Interview mit 'The Telegraph', in dem er betonte, dass „es auch die Möglichkeit gibt, Sanktionen zu verhängen, wenn es mehr Aggressionen gibt in der Zukunft.“

Truss gab auch bekannt, dass ihr Ministerium eine spezialisierte Verhandlungseinheit geschaffen habe, um „die Ukraine zu unterstützen, wenn die Russen es ernst mit Verhandlungen meinen“, weshalb der Leiter der britischen Diplomatie argumentiert, dass NATO-Verbündete „hart“ sein müssen, um Frieden zu erreichen.

„Wir müssen die Sanktionen verdoppeln. Wir müssen die Waffen, die wir in die Ukraine geschickt haben, verdoppeln. Aber wenn die Zeit für Verhandlungen gekommen ist, möchte ich, dass Großbritannien ein wichtiger Teil der Sicherstellung ist, dass wir die Ukraine dabei unterstützen, ein funktionierendes Abkommen zu erzielen „, erklärte er.

Truss versicherte, dass eine Fortsetzung — und in einigen Fällen eine Eskalation — der aktuellen Taktik der Ukraine und des Westens „Putin an den Verhandlungstisch bringen könnte“.

„Wir müssen noch mehr Druck auf Putin ausüben (...) Intern durch die Wirtschaft und die Schwächung Russlands „, erklärte der Außenminister des Vereinigten Königreichs.

Die Erklärungen des britischen Außenministers stimmen mit denen des US-Außenministers Antony Blinken in der vergangenen Woche überein, in denen er argumentierte, dass die Sanktionen gegen Russland andauern werden, solange das Land „seinen Kurs nicht ändert“.

Obwohl Blinken darauf hinwies, dass die Absicht der USA mit Sanktionen, die „einen großen Einfluss“ auf die russische Wirtschaft haben, darin besteht, sie nicht „dauerhaft“ zu haben.

Der Kreml seinerseits hat erneut das Gespenst des Einsatzes von Atomwaffen bei der Invasion der Ukraine geweckt, während Putins Truppen gleichzeitig mehrere Städte des Landes angreifen.

Dmitri Medwedew, ehemaliger russischer Präsident und Vizepräsident des Sicherheitsrates des Landes, sagte, Moskau könne einen Feind mit Atombomben angreifen, der nur mit konventionellen Waffen arbeitet.

„Wir haben ein spezielles Dokument zur nuklearen Abschreckung. In diesem Dokument werden eindeutig die Gründe angegeben, warum die Russische Föderation berechtigt ist, Atomwaffen einzusetzen. Ich möchte Sie daran erinnern, dass es einige davon gibt: Nummer eins ist die Situation, in der Russland von einer Atomrakete getroffen wird. Der zweite Fall ist der Einsatz anderer Atomwaffen gegen Russland oder seine Verbündeten „, zählte er auf.

(Mit Informationen von Europa Press)

