Die ukrainischen Behörden sagten, die USA hätten „keine Einwände“ gegen die Übergabe von Kampfflugzeugen durch Polen

U.S. President Joe Biden joins a meeting between U.S. Secretary of State Antony Blinken, U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin, Ukrainian Foreign Minister Dmytro Kuleba and Ukrainian Defense Minister Oleksii Reznikov, amid Russia's invasion of Ukraine, at the Marriott Hotel, in Warsaw, Poland March 26, 2022. REUTERS/Evelyn Hockstein

Die Ukraine versicherte am Samstag, dass die Vereinigten Staaten nichts dagegen haben, dass Polen ihr Kampfflugzeuge gegen die russische Invasion zur Verfügung stellt, obwohl das Pentagon diesen Vorschlag zuvor abgelehnt hatte.

„Die Vereinigten Staaten haben keine Einwände gegen die Übertragung von Flugzeugen. Daher ist der Ball jetzt auf dem Dach Polens „, sagte der ukrainische Außenminister Dmytro Kuleba in einem Brief an AFP.

Kuleba und der ukrainische Verteidigungsminister Oleksi Reznikov trafen sich tagsüber in Warschau mit US-Präsident Joe Biden, der Polen besucht, um ihre Unterstützung für dieses NATO-Mitgliedsland, das an die Ukraine grenzt, zu verstärken.

Nach einem Treffen mit ukrainischen Beamten zusammen mit den US-Staats- und Verteidigungssekretären Antony Blinken und Lloyd Austin traf sich der Präsident mit dem polnischen Präsidenten Andrzej Duda.

Der polnische Präsident Andrzej Duda empfängt US-Präsident Joe Biden (Slawomir Kaminski /Agencja Wyborcza.pl über REUTERS)

Anfang dieses Monats hatte das Pentagon den Transfer von Kampfflugzeugen von Polen nach Kiew zur Bekämpfung der russischen Streitkräfte als „hohes Risiko“ abgelehnt, was zu dieser Zeit ein Glas kaltes Wasser für die Ukraine bedeutete, um mehr Luftfeuerkraft zu erreichen.

„Die Ukraine braucht dringend mehr Kampfflugzeuge“, sagte Kuleba und bestand darauf, dass Kiew sie brauche, um „ein Gleichgewicht am Himmel herzustellen“ und Russland daran zu hindern, „mehr Zivilisten zu töten“.

Polen hat bereits seine Unterstützung für einen Plan zum Transfer seiner MiG-29 aus der Sowjetzeit über einen US-Luftwaffenstützpunkt in Ramstein, Deutschland, in die Ukraine zum Ausdruck gebracht.

Biden versicherte, dass sein Engagement für die Verteidigung Polens und anderer NATO-Mitgliedsländer „heilig“ sei und dass die Stabilität Europas für die Vereinigten Staaten „von entscheidender Bedeutung“ sei.

06-12-2021 Der Präsident der Ukraine, Volodymir Zelensky POLITIK TWITTER/VOLODYMYR ZELENSKY

Während des Treffens in Warschau teilte Duda Biden mit, dass die Polen ein „großes Gefühl haben, bedroht zu werden“; eine Angst, dass Russland ihr Territorium angreifen könnte, nachdem es in die Ukraine eingedrungen ist.

„Wir sehen Artikel 5 als heilige Verpflichtung. Eine heilige Verpflichtung. Darauf können Sie zählen. Ihre Freiheit gehört uns „, sagte Biden gegenüber Duda.

Der US-Präsident hielt es für unerlässlich, dass die NATO „absolut, vollständig und vollständig vereint bleibt, ohne dass ihre Ansichten getrennt werden“ und dass sie „im Einklang“ handelt.

Im Gegenzug sagte er, dass dies der Effekt der russischen Invasion in die Ukraine vor einem Monat sei und dass der russische Präsident Wladimir Putin sein Ziel, „die Ostflanke“ der NATO von der westlichen zu trennen, nicht erreicht habe.

US-Präsident Joe Biden nimmt in Warschau an einem bilateralen Treffen mit einer polnischen Delegation teil, um die Invasion Russlands in die Ukraine zu erörtern. Polen, 26. März 2022. Reuter/Evelyn Hockstein

„Stabilität in Europa ist für die Vereinigten Staaten von entscheidender Bedeutung“, betonte Biden.

Das Treffen mit ukrainischen Beamten am Samstag war Bidens erstes Treffen mit einem ukrainischen Beamten seit Beginn der russischen Invasion und diskutierte „zukünftige Bemühungen, der Ukraine bei der Verteidigung ihres Territoriums zu helfen“, so das Weiße Haus.

Nach dem Treffen äußerte der ukrainische Verteidigungsminister „vorsichtigen Optimismus“ über die Zukunft der US-Hilfe für die Ukraine und sagte in einem Tweet, Biden habe ihm gesagt: „Die Ukraine hat die ganze Welt inspiriert.“

Biden wird seine Europatournee an diesem Samstag mit einem Treffen mit ukrainischen Flüchtlingen und einer Rede über die nächsten Schritte beenden, die die Welt angesichts des Krieges in der Ukraine unternehmen muss.

Mit Informationen von AFP, EFE

Lesen Sie weiter:

„Mein Haus ist dein Zuhause“: wie leben ukrainische Flüchtlinge, die von spanischen Familien aufgenommen werden