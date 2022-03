Die Ukraine warnte davor, dass Putins Truppen ihre Angriffe auf Lebensmittel- und Treibstofflager konzentrieren

First responders work at a site of fuel storage facilities hit by cruise missiles, as Russia's attack on Ukraine continues, in Lviv, Ukraine in this still image taken from a video released March 27, 2022. Press service of the State Emergency Service of Ukraine/Handout via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE HAS BEEN SUPPLIED BY A THIRD PARTY.





Der Berater des ukrainischen Innenministeriums, Vadim Denisenko, sagte, dass eine neue Strategie der russischen Armee die Zerstörung von Lebensmittel- und Öllagern im Land beinhaltet, wie sie andeuten. eine Reihe ähnlicher Angriffe in den letzten Tagen.

„Russland hat begonnen, Öldepots und Lebensmittelgeschäfte zu zerstören. In den letzten Tagen haben sie Ölvorkommen in Kalinovka und Lebensmittel in Severodonetsk zerstört „, sagte der ukrainische Beamte.

Dies zeigt, dass „die Ukraine die russische Strategie verstehen muss“ und dies laut einem Interview von RBC-Ukraine „die Aufgabe der kommenden Wochen“ sein wird.

Daher erklärte der Minister, dass der Reaktionsplan die „so weit wie möglich“ Umverteilung von Lebensmitteln aus Lagern sowie Treibstoff auf eine Art „mobile Depots“ vorsieht, die schwieriger anzugreifen sind.

„Es wird schwierig sein und die Regionen werden große Anstrengungen unternehmen müssen, aber wir haben keine Wahl, weil (die Russen) beginnen, sowohl Lebensmittel- als auch Öl- und Öldepots anzugreifen“, sagte er.

Feuerwehrleute operieren in einem Öldepot, das nach einem russischen Raketenangriff in der Stadt Lemberg beschädigt wurde (Reuters/Alkis Konstantinidis)

Die ukrainischen Behörden ihrerseits gaben an, dass die russischen Angriffe seit Beginn der russischen Invasion am 24. Februar bereits insgesamt 59 Kultstätten betroffen haben.

Der Schaden konzentriert sich auf Gebäude der ukrainisch-orthodoxen Kirche, die von Moskau abhängig ist und im Osten des Landes eine besondere Präsenz hat, so die vom Staatsdienst für Nationalität und Gewissensfreiheit veröffentlichte Liste.

Die Agentur hat Schäden an einer katholischen Kirche, fünf protestantischen Kirchen, drei Moscheen und drei Synagogen aufgenommen, zusätzlich zu den Schäden, die der Drobitsky Yar erlitten hat, eine Hommage an die Opfer des Holocaust in Charkiw.

Das Denkmal, ein siebenarmiger jüdischer Kerzenständer oder eine Menora, wurde laut dem Nachrichtenportal KharkivToday am Samstag von einer russischen Haubitze getroffen. Zwei der sieben Arme des Denkmals wurden beschädigt.

Das Denkmal erinnert an die 6.000 bis 20.000 Juden und sowjetischen Gefangenen, die während der Besetzung durch die Nazis (1941-42) am Stadtrand von Charkow getötet wurden.

Die russischen Streitkräfte zerstörten mit vom Meer gestarteten Langstreckenwaffen ein ukrainisches Raketendepot in der Nähe von Kiew, berichtete heute das Verteidigungsministerium, das bei den gestrigen Angriffen auf Lemberg auch die Entfernung einer Treibstoffbasis und einer Funkreparaturwerkstatt meldete.

Das Drobitsky-Denkmal, das den Opfern des Holocaust gewidmet ist und durch einen russischen Bombenanschlag beschädigt wurde

Der Sprecher der Militärabteilung, Igor Konashenkov, sagte am Morgen des Militärberichts, dass das Raketendepot für S-300- und Buk-Flugabwehrraketensysteme in der Stadt Plesetskoye, 30 Kilometer südwestlich der Hauptstadt, zerstört wurde.

Darüber hinaus bestätigte er, dass die russische Armee am Samstag eine große Treibstoffbasis in Lemberg mit Langstreckenraketen angegriffen habe, um ukrainische Truppen in den westlichen Regionen und die in der Nähe von Kiew eingesetzten Truppen zu versorgen

„Darüber hinaus zerstörten hochpräzise Marschflugkörper die Werkstätten der Funkreparaturanlage in Lemberg“, sagte er.

In der Zwischenzeit wurden fast 1.100 ukrainische Zivilisten getötet und 1.754 seit Beginn der Invasion verletzt, so das jüngste Update des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte, das an diesem Samstag veröffentlicht wurde.

„Von 4 Uhr morgens am 24. Februar, als der bewaffnete Angriff der Russischen Föderation auf die Ukraine begann, bis zum 25. März um 00 Uhr morgens hat der Hochkommissar 1.104 Todesfälle und 1.754 Verletzungen verzeichnet“, heißt es in dem Bericht.

Die Verstorbenen wurden als 221 Männer, 167 Frauen, 30 Jungen und 15 Mädchen sowie 51 Jungen und 1.288 Erwachsene identifiziert, bis ein Ausweis vorliegt. Die Verletzten wurden als 194 Männer, 148 Frauen, 30 Mädchen und 24 Jungen sowie 70 Kinder und 1.288 Erwachsene identifiziert, bis ein Ausweis vorliegt.

Mit Informationen von Europa Press und EFE

