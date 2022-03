Die beiden kolumbianischen Fußballer, die am 17. Tag der Playoffs in der idealen Elf auftreten

Der 3:0 -Sieg der kolumbianischen Mannschaft gegen die bolivianische Nationalmannschaft zum 17. Tag der Qualifikation hält die Illusion aufrecht, sich für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar zu qualifizieren. In Ermangelung eines Tages hat die „Tricolor“ nicht mehr die Möglichkeit, sich eine direkte Quote für das Orbitalereignis zu sichern. Sie wird jedoch gegen die Hoffnungsflucht gegen Peru und Chile kämpfen, die im fünften bzw. siebten Feld erscheinen.

Der Sieg über „La Verde“ ermöglichte es Kolumbien, mit 20 Punkten auf den sechsten Platz aufzusteigen und die Tordifferenz zu verbessern. Anfangs war der Kompromiss knapp, da Bolivien beschloss, sich auf seinem eigenen Gebiet zu verteidigen und sich zu wehren, wenn es die Gelegenheit dazu gab. Bis zur 39. Minute konnte Luis Díaz die Partitur mit einem Einzelspiel eröffnen. Miguel Borja (72′) und Mateus Uribe (90′) schlossen die Ernte für die „Tricolor“ ab, die er nach sieben Spielen erneut gewann.

Wie üblich kündigte das SofaScore-Portal, das auf Fußballstatistiken spezialisiert ist, die herausragendsten Spieler des Tages an, basierend auf den Bewertungen, die jeder erhielt. Die Neuheit ist, dass es zwei Kolumbianer gibt: James Rodriguez, der eine Punktzahl von 8,5 erhielt, eine der höchsten am Tag, und William Tesillo, der 7,3 erzielte.

Eine der Neuheiten war genau die Abwesenheit von Díaz, wie er den Triumph Kolumbiens markierte und auch mitwirkte. Sogar der Guajiro erhielt auf anderen Websites eine hohe Bewertung und war für viele Benutzer der höchste Punkt unter den einzelnen Renditen der Nationalmannschaft.

Die ideale Elf für den 17. Spieltag wird von Sergio Rochet (Uruguay) vervollständigt; Ronald Araújo (Uruguay), Fabian Balbuena (Paraguay), Guilherme Arana (Brasilien); Rodrigo De Pau l (Argentinien), Angel Di Maria (Argentinien), Neymar (Brasilien), Lionel Messi (Argentinien) und Julio Enciso (Paraguay).

Messi war der Fußballer, der mit 9,3 Punkten die höchste Bewertung erzielte. Der argentinische Star von Paris Saint-Germain erzielte beim Sieg gegen Venezuela in La Bombonera das dritte und letzte Tor seiner Nationalmannschaft. Den zweiten und dritten Platz teilen sich Di Maria und James, beide mit 8,5 Qualifikationen.

Südamerika-Qualifikationsspiele für die Weltmeisterschaft 2022 in Katar: Ideale elf des 17. Termins. Foto via SofaScore

Das kolumbianische Team hat nun Venezuela im Visier, das am kommenden Dienstag am Ende der Qualifikationsrunden sein Rivale sein wird, angesichts einer möglichen Quote für den Wiederholungslauf. Diejenigen, die von Reinaldo Rueda angeführt werden, müssen sich unabhängig von der Punktzahl gegen „Vinotinto“ durchsetzen, um die Zahl von 23 Punkten zu erreichen, und hoffen, dass Peru in Lima nicht gegen Paraguay gewinnt.

Es sollte beachtet werden, dass, wenn sie auf venezolanischem Boden gewinnen, das Ergebnis zwischen Chile und Uruguay in den Hintergrund tritt, da die Australs 19 Einheiten haben und wenn sie die „Celeste“ schlagen, 22 erreichen werden. In der Zwischenzeit wird Kolumbien durch einen Sieg der „Inkas“ gegen Paraguay keine Chance haben, die Wiederholung für die Weltmeisterschaft zu spielen, da sie 24 Punkte erzielen und unerreichbar werden würden.

Nach dem bekannten Verlust von Juan Guillermo Cuadrado aufgrund der Ansammlung gelber Karten kann die „Tricolor“ nicht auf Alfredo Morelos, den Stürmer der Scottish Rangers, zählen. Dies wurde an diesem Samstag vom Kolumbianischen Fußballverband (FCF) in einer Erklärung gemeldet:

„Nach ärztlichen Untersuchungen des Spielers Alfredo Morelos bestätigte er eine Muskelverletzung am linken Oberschenkel, die es ihm nicht erlaubt, am nächsten Spiel der FIFA-WM-Qualifikation Katar 2022 teilzunehmen. Aus diesem Grund wird der Stürmer aufgefordert, mit seiner Genesungsarbeit zu beginnen. Wir wünschen dem Spieler eine gute Rückkehr zu seinem Verein „, heißt es in der Mitteilung.

Es ist bemerkenswert, dass Morelos auch vom Nationalstrategen beim 3:0 -Sieg gegen die bolivianische Mannschaft aufgrund von Muskelüberlastung nicht berücksichtigt wurde.

Im Bild Alfredo Morelos, Torschütze der Rangers. Foto: Reuters/Carl Recine

